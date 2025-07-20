Звериный экспресс, уборщик-супергерой и Питер нулевых: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«Парни с юга»
Онлайн-кинотеатры Иви, Premier и Wink представили трейлер комедийного сериала о двух друзьях, Вартане и Гере (Вартан Даниелян
и Георгий Роганян
), которые мечтают открыть модный детейлинг-салон в своем маленьком городке на юге России. На пути к цели парней ждет много сложностей, но справиться с ними поможет желание добиться большего и крепкая дружба.
«Парни с юга»
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«Непосредственно Каха» с Вартаном Даниеляном
«Лихие. Глава 2»
Онлайн-кинотеатры Okko и START показали тизер-трейлер второй главы криминальной драмы Юрия Быкова
. Павел (Артём Быстров
) и Женя (Егор Кенжаметов
) отправляются в Москву, чтобы подстраховать Джема (Артур Иванов
). Тем временем в Хабаровске Ильяс Валиев (Аскар Ильясов
) противостоит воровской власти и начинает сомневаться в старых методах решения проблем.
«Лихие. Глава 2». Тизер-трейлер
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«Лихие», 1 сезон
«Лермонтов»
16 октября кинопрокатная компания «Вольга» выпустит на большие экраны новый фильм Бакура Бакурадзе
(«Шультес
»). Картина расскажет о последнем дне поэта Михаила Лермонтова, трагически погибшего на дуэли 15 июля 1841 года. Главные роли сыграли Илья Озолин
, Вера Енгалычева
, Евгений Романцов
, Дмитрий Соломыкин
, Андрей Максимов
и Уршула Малка
.
«Лермонтов». Тизер-трейлер
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«Шультес» Бакура Бакурадзе
«Семейное счастье»
В сети появился трейлер смелого прочтения одноимённого романа Льва Толстого от режиссёра Стаси Толстой
. После потери родителей Маша (Евгения Леонова
) влюбляется в своего опекуна Сергея Михайловича (Евгений Цыганов
). Это история о том, как двое в браке неизбежно меняются, иллюзии разбиваются, а на их месте рождаются немыслимые прежде глубина и близость.
«Семейное счастье»
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Спектр чувств: «Семейное счастье» — лирическая поэзия цвета
«Дух моей общаги», 2 сезон
Онлайн-кинотеатр Okko поделился тизером продолжения анимационного драмеди. Погибший студент Олежа, лишённый формы призрака, оказывается в Лимбе — странном мире, где стирается грань между жизнью и смертью, воспоминаниями и реальностью. Пытаясь разобраться в своём прошлом и найти друга Диму, он сталкивается с вопросами, на которые нет простых ответов.
«Дух моей общаги». 2 сезон. Тизер
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«Дух моей общаги»
«Три сестры»
Онлайн-кинотеатр KION сообщил о премьере трейлера летней комедии с Ларисой Гузеевой
и Павлом Деревянко
в роли пары — владелицы ювелирного бизнеса Татьяны и её молодого бойфренда Никиты, массажиста из Сочи. Взрослых дочерей Татьяны играют Юлия Александрова
, Маруся Климова
и Полина Гухман
. Режиссёр сериала — Мария Трубникова
, работавшая над проектами «The Тёлки
», «Топи
» и «Беспринципные
» как креативный продюсер.
«Три сестры»
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«Беспринципные» с Павлом Деревянко
«Хирург»
Онлайн-кинотеатры Иви и START объявили дату премьеры «Самого ожидаемого игрового сериала» по версии фестиваля «Пилот» — первые четыре эпизода выйдут на платформах уже 31 июля. Проект расскажет о том, как устроен чёрный рынок органов и какую цену платят те, кто так или иначе связан с его деятельностью. В сериале снялись Сергей Гилёв
, Марина Ворожищева
, Вильма Кутавичюте
и другие.
«Хирург»
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«Контакты» с Сергеем Гилёвым
«Галустян+. Второй сезон»
Проект
, ставший настоящим хитом последних лет, возвращается с новыми героями, свежими сюжетами и абсолютно непредсказуемыми перевоплощениями Михаила Галустяна
. В каждом выпуске Галустян и приглашённые звёзды играют самих себя и одновременно примеряют на себя десятки неожиданных образов — от дирижёра с манией величия до американского генерала или неутомимого космонавта.
«Галустян+. Второй сезон». ТВ-ролик №3
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«Галустян+», 1 сезон
«Прогулка»
С 24 июля картина Алексея Учителя
возвращается на большие экраны. Фильм о прогулке троих молодых людей по Петербургу, в течение которой они смеются, спорят, любят и по-настоящему проживают каждую секунду, вышел на большие экраны в 2003 году. Кинолента открыла зрителям Евгения Цыганова
, Павла Баршака
и Ирину Пегову
, для которой это был дебют в полнометражном кино.
«Прогулка». Трейлер №2
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Рыжая Соня»
Американский фэнтези-экшн обзавёлся дублированным трейлером. Соня — последняя из своего народа и хранительница магии в мире, где технологии начинают вытеснять волшебство. Злой император берёт её в плен и бросает на арену — и с этого начинается кровавый путь к свободе и мести. Главные роли исполнили Матильда Лутц
, Роберт Шиэн
и Рона Митра
.
«Рыжая Соня»
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«Рыжая Соня» 1985 года
«Хорошенькая»
31 июля в ограниченный российский прокат выйдет картина, которую ранее представили в Каннах и на фестивале «Сандэнс». 17-летняя Сэм (Лили Коллиас
) отправляется в трёхдневный поход вместе с отцом Крисом (Джеймс ЛеГрос
) и его другом Мэттом (Дэнни Маккарти
). По мере того как на горизонте начинают проявляться трения между двумя мужчинами, Сэм сталкивается с трудной реальностью.
«Хорошенькая»
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«Сага о чудовище. Сумерки» с Джеймсом ЛеГросом
«Зверопоезд»
Кинопрокатная компания «Вольга» опубликовала локализованный трейлер захватывающего анимационного приключения. Оказавшиеся в ловушке на мчащемся поезде домашние питомцы должны сорвать планы мстительного барсука Ганса. Пушистые заложники могут рассчитывать лишь на Сокола — хитрого и изобретательного енота, готового на все, чтобы их спасти.
«Зверопоезд»
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«Зверогонщики»
«Незнакомцы: Глава 2»
Вышел русскоязычный трейлер хоррор-слэшера Ренни Харлина
(«Глубокое синее море
») — продолжения франшизы
про убийц в кукольных масках. Остановка в маленьком городке во время романтического путешествия была роковой ошибкой. Неизвестные убийцы в масках устроили резню, из которой Майе чудом удалось выбраться живой. Но Незнакомцы выбрали жертву и не отступят, пока не закончат начатое.
«Незнакомцы: Глава 2»
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«Незнакомцы. Начало»
«Токсичный мститель»
4 сентября на российских экранах стартует голливудская супергеройская комедия с Питером Динклэйджем
, Кевином Бэйконом
, Элайджей Вудом
и Джейкобом Трамбле
в главных ролях. Уборщик-неудачник падает в чан с токсичными отходами и мутирует в героя нового типа. Он сражается с безжалостными корпоративными крысами и коррумпированными чиновниками, превращаясь из изгоя в спасителя.
«Токсичный мститель»
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