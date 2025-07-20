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Звериный экспресс, уборщик-супергерой и Питер нулевых: главные трейлеры за неделю

20 июля
2025 год

Новости кино >>
20 июля 2025
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

СВЕЖИЕ РУССКИЕ

«Парни с юга»
Онлайн-кинотеатры Иви, Premier и Wink представили трейлер комедийного сериала о двух друзьях, Вартане и Гере (Вартан Даниелян и Георгий Роганян), которые мечтают открыть модный детейлинг-салон в своем маленьком городке на юге России. На пути к цели парней ждет много сложностей, но справиться с ними поможет желание добиться большего и крепкая дружба.

«Парни с юга»

Смотреть онлайн «Непосредственно Каха» с Вартаном Даниеляном

«Лихие. Глава 2»
Онлайн-кинотеатры Okko и START показали тизер-трейлер второй главы криминальной драмы Юрия Быкова. Павел (Артём Быстров) и Женя (Егор Кенжаметов) отправляются в Москву, чтобы подстраховать Джема (Артур Иванов). Тем временем в Хабаровске Ильяс Валиев (Аскар Ильясов) противостоит воровской власти и начинает сомневаться в старых методах решения проблем.

«Лихие. Глава 2». Тизер-трейлер

Смотреть онлайн «Лихие», 1 сезон

«Лермонтов»
16 октября кинопрокатная компания «Вольга» выпустит на большие экраны новый фильм Бакура БакурадзеШультес»). Картина расскажет о последнем дне поэта Михаила Лермонтова, трагически погибшего на дуэли 15 июля 1841 года. Главные роли сыграли Илья Озолин, Вера Енгалычева, Евгений Романцов, Дмитрий Соломыкин, Андрей Максимов и Уршула Малка.

«Лермонтов». Тизер-трейлер

Смотреть онлайн «Шультес» Бакура Бакурадзе

«Семейное счастье»
В сети появился трейлер смелого прочтения одноимённого романа Льва Толстого от режиссёра Стаси Толстой. После потери родителей Маша (Евгения Леонова) влюбляется в своего опекуна Сергея Михайловича (Евгений Цыганов). Это история о том, как двое в браке неизбежно меняются, иллюзии разбиваются, а на их месте рождаются немыслимые прежде глубина и близость.

«Семейное счастье»

Читать Спектр чувств: «Семейное счастье» — лирическая поэзия цвета

«Дух моей общаги», 2 сезон
Онлайн-кинотеатр Okko поделился тизером продолжения анимационного драмеди. Погибший студент Олежа, лишённый формы призрака, оказывается в Лимбе — странном мире, где стирается грань между жизнью и смертью, воспоминаниями и реальностью. Пытаясь разобраться в своём прошлом и найти друга Диму, он сталкивается с вопросами, на которые нет простых ответов.

«Дух моей общаги». 2 сезон. Тизер

Смотреть онлайн «Дух моей общаги»

«Три сестры»
Онлайн-кинотеатр KION сообщил о премьере трейлера летней комедии с Ларисой Гузеевой и Павлом Деревянко в роли пары — владелицы ювелирного бизнеса Татьяны и её молодого бойфренда Никиты, массажиста из Сочи. Взрослых дочерей Татьяны играют Юлия Александрова, Маруся Климова и Полина Гухман. Режиссёр сериала — Мария Трубникова, работавшая над проектами «The Тёлки», «Топи» и «Беспринципные» как креативный продюсер.

«Три сестры»

Смотреть онлайн «Беспринципные» с Павлом Деревянко

«Хирург»
Онлайн-кинотеатры Иви и START объявили дату премьеры «Самого ожидаемого игрового сериала» по версии фестиваля «Пилот» — первые четыре эпизода выйдут на платформах уже 31 июля. Проект расскажет о том, как устроен чёрный рынок органов и какую цену платят те, кто так или иначе связан с его деятельностью. В сериале снялись Сергей Гилёв, Марина Ворожищева, Вильма Кутавичюте и другие.

«Хирург»

Смотреть онлайн «Контакты» с Сергеем Гилёвым

«Галустян+. Второй сезон»
Проект, ставший настоящим хитом последних лет, возвращается с новыми героями, свежими сюжетами и абсолютно непредсказуемыми перевоплощениями Михаила Галустяна. В каждом выпуске Галустян и приглашённые звёзды играют самих себя и одновременно примеряют на себя десятки неожиданных образов — от дирижёра с манией величия до американского генерала или неутомимого космонавта.

«Галустян+. Второй сезон». ТВ-ролик №3

Смотреть онлайн «Галустян+», 1 сезон

«Прогулка»
С 24 июля картина Алексея Учителя возвращается на большие экраны. Фильм о прогулке троих молодых людей по Петербургу, в течение которой они смеются, спорят, любят и по-настоящему проживают каждую секунду, вышел на большие экраны в 2003 году. Кинолента открыла зрителям Евгения Цыганова, Павла Баршака и Ирину Пегову, для которой это был дебют в полнометражном кино.

«Прогулка». Трейлер №2


ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Рыжая Соня»
Американский фэнтези-экшн обзавёлся дублированным трейлером. Соня — последняя из своего народа и хранительница магии в мире, где технологии начинают вытеснять волшебство. Злой император берёт её в плен и бросает на арену — и с этого начинается кровавый путь к свободе и мести. Главные роли исполнили Матильда Лутц, Роберт Шиэн и Рона Митра.

«Рыжая Соня»

Смотреть онлайн «Рыжая Соня» 1985 года

«Хорошенькая»
31 июля в ограниченный российский прокат выйдет картина, которую ранее представили в Каннах и на фестивале «Сандэнс». 17-летняя Сэм (Лили Коллиас) отправляется в трёхдневный поход вместе с отцом Крисом (Джеймс ЛеГрос) и его другом Мэттом (Дэнни Маккарти). По мере того как на горизонте начинают проявляться трения между двумя мужчинами, Сэм сталкивается с трудной реальностью.

«Хорошенькая»

Смотреть онлайн «Сага о чудовище. Сумерки» с Джеймсом ЛеГросом

«Зверопоезд»
Кинопрокатная компания «Вольга» опубликовала локализованный трейлер захватывающего анимационного приключения. Оказавшиеся в ловушке на мчащемся поезде домашние питомцы должны сорвать планы мстительного барсука Ганса. Пушистые заложники могут рассчитывать лишь на Сокола — хитрого и изобретательного енота, готового на все, чтобы их спасти.

«Зверопоезд»

Смотреть онлайн «Зверогонщики»

«Незнакомцы: Глава 2»
Вышел русскоязычный трейлер хоррор-слэшера Ренни ХарлинаГлубокое синее море») — продолжения франшизы про убийц в кукольных масках. Остановка в маленьком городке во время романтического путешествия была роковой ошибкой. Неизвестные убийцы в масках устроили резню, из которой Майе чудом удалось выбраться живой. Но Незнакомцы выбрали жертву и не отступят, пока не закончат начатое.

«Незнакомцы: Глава 2»

Смотреть онлайн «Незнакомцы. Начало»

«Токсичный мститель»
4 сентября на российских экранах стартует голливудская супергеройская комедия с Питером Динклэйджем, Кевином Бэйконом, Элайджей Вудом и Джейкобом Трамбле в главных ролях. Уборщик-неудачник падает в чан с токсичными отходами и мутирует в героя нового типа. Он сражается с безжалостными корпоративными крысами и коррумпированными чиновниками, превращаясь из изгоя в спасителя.

«Токсичный мститель»

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№ 2
Vladislav [XzedX] (Москва)   20.07.2025 - 20:02
О спорт, ты — мир! Да, списочек конечно... Не воодушевляет на поход в кино от слова совсем... Смотреть в общем, кроме цифровых киносериальных релизов и премьер из сервисов потокового вещания, за... читать далее>>
№ 1
Тульский парень   20.07.2025 - 19:19
Незнакомцы 2 и Токсичный мститель. Незнакомцы продолжение первого фильма. Токсичный мститель нормальная фантастика. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Галустян+. Второй сезонДух моей общагиЗверопоездЛермонтовЛихие. Глава 2Незнакомцы. Глава 2Парни с югаПрогулкаРыжая СоняСемейное счастьеТоксичный мстительТри сестрыХирургХорошенькая

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Звериный экспресс, уборщик-супергерой и Питер нулевых: главные трейлеры за неделю фотографии
Звериный экспресс, уборщик-супергерой и Питер нулевых: главные трейлеры за неделю фотографии
Звериный экспресс, уборщик-супергерой и Питер нулевых: главные трейлеры за неделю фотографии
Звериный экспресс, уборщик-супергерой и Питер нулевых: главные трейлеры за неделю фотографии
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