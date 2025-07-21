Билли Айлиш и Джеймс Кэмерон работают над секретным проектом

Билли Айлиш во время своего концерта в Манчестере рассказала о совместной работе с режиссером Джеймсом Кэмероном. Детали сотрудничества певица не раскрыла, но намекнула, что проект будет представлен в 3D-формате.
фото: Pop Crave
«Вы, наверное, заметили, что сегодня здесь больше камер, чем обычно. Я не могу много рассказать, но могу сказать, что мы с Джеймсом Кэмероном делаем нечто очень, очень особенное. Это будет в 3D. Так что считайте, что вы — часть этого. Эти четыре шоу в Манчестере — часть того, что мы с ним снимаем. И да, я, скорее всего, буду в этом наряде все четыре дня подряд», — рассказала во время выступления Билли Айлиш.
Она также объявила, что режиссер присутствует в зале. Фанаты Айлиш предполагают, что совместным проектом может быть концертный фильм.
обсуждение >>