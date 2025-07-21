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Билли Айлиш и Джеймс Кэмерон работают над секретным проектом

21 июля
2025 год

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21 июля 2025
Билли Айлиш во время своего концерта в Манчестере рассказала о совместной работе с режиссером Джеймсом Кэмероном. Детали сотрудничества певица не раскрыла, но намекнула, что проект будет представлен в 3D-формате.

Билли Айлиш и Джеймс Кэмерон работают над секретным проектом
фото: Pop Crave

«Вы, наверное, заметили, что сегодня здесь больше камер, чем обычно. Я не могу много рассказать, но могу сказать, что мы с Джеймсом Кэмероном делаем нечто очень, очень особенное. Это будет в 3D. Так что считайте, что вы — часть этого. Эти четыре шоу в Манчестере — часть того, что мы с ним снимаем. И да, я, скорее всего, буду в этом наряде все четыре дня подряд», — рассказала во время выступления Билли Айлиш.

Она также объявила, что режиссер присутствует в зале. Фанаты Айлиш предполагают, что совместным проектом может быть концертный фильм.
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№ 1
ЛанаСветлана96   21.07.2025 - 11:49
Может что и прикольное получится из этого) Что может быть 3 D, даже не представляю, как будет это формат выглядеть. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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