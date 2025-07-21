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Завершились съемки нового сезона «Родителей родителей» с Александром Самойленко и Марией Порошиной

21 июля
2025 год

Новости кино >>
21 июля 2025
В Москве завершились съемки нового сезона «Родителей родителей» с Александром Самойленко и Марией Порошиной. Премьера продолжения семейной комедии состоится на телеканале «Солнце» и в онлайн-кинотеатрах START и Okko, сообщает пресс-служба START.

Завершились съемки нового сезона «Родителей родителей» с Александром Самойленко и Марией Порошиной
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START

В предыдущем сезоне поколение «детей» оказалось по обратную сторону баррикад: сыновья Соколовых сами стали родителями, а Саша (Александр Самойленко) и Маша (Мария Порошина) — дедушкой и бабушкой. Действие нового сезона развернется через полтора года: у Ильи (Никита Митасов) и Сони (Алина Дулова) за это время появился маленький Даня (Лев Киричков). Прислушаться к старшему поколению и его советам или следовать современным подходам в воспитании детей? Это лишь один из множества вопросов, на который предстоит ответить молодым родителям. А старшим Соколовым придется вспомнить, как управляться с непоседливыми младшеклассниками: старшие внуки Владик (Борис Дейков) и Лиза (Арина Савостьянова) останутся на их попечении, пока их папа с мамой будут в командировке.

«За время, пока мы живем с этим проектом, семья Соколовых уже стала родной и близкой. Этот сериал смотрят и мои дети, и дети моих друзей, и мои коллеги. И каждый раз авторы умудряются найти что-то, что заставляет смеяться и взрослую аудиторию, и совсем юную. Этот сезон не станет исключением, в нем очень много тепла и доброго юмора», — комментирует Александр Самойленко.

Завершились съемки нового сезона «Родителей родителей» с Александром Самойленко и Марией Порошиной
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START

К своим ролям в новом сезоне вернутся Анастасия Крылова, Артем Башенин, Александр Самойленко младший и Ангелина Поплавская. Появится в кадре и Ольга Волкова в роли бабушки. В режиссерском кресле по-прежнему Александр Жигалкин.

«Все проблемы надо решать сообща и с чувством юмора — об этом наш сериал. В новом сезоне героям придется преодолеть немало вызовов и препятствий: от внезапного визита родственников-байкеров и устройства теплицы до подготовки к космическому полету и масштабного автопутешествия. Наши Соколовы не ищут легких путей, но несмотря на лихо закрученный сценарий, на площадке у нас всё как в кадре: сплошная любовь, веселье и согласие», — говорит Александр Жигалкин, который снова появится в сериале в роли отца Полины, героини Анастасии Крыловой.
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фильмы
Родители родителей

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Завершились съемки нового сезона «Родителей родителей» с Александром Самойленко и Марией Порошиной фотографии
Завершились съемки нового сезона «Родителей родителей» с Александром Самойленко и Марией Порошиной фотографии
Завершились съемки нового сезона «Родителей родителей» с Александром Самойленко и Марией Порошиной фотографии
Завершились съемки нового сезона «Родителей родителей» с Александром Самойленко и Марией Порошиной фотографии
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