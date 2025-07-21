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Юлия Подозерова, Татьяна Арнтгольц и Мария Лопатина станут «Женами спасателей»

21 июля
2025 год

Новости кино >>
21 июля 2025
В Санкт-Петербурге начались съемки многосерийной мелодрамы «Жены спасателей» режиссера Елены Яковлевой. Главные роли исполняют Иван Оганесян, Юлия Подозерова, Татьяна Арнтгольц, Алексей Бардуков, Мария Лопатина, Сергей Рудзевич, Эмиль Гас, Анна Потакова, Алексей Нилов и другие. Цифровой релиз состоится на медиаплатформе «Смотрим», а телевизионная премьера запланирована в эфире «России», сообщает пресс-служба телеканала.

Юлия Подозерова, Татьяна Арнтгольц и Мария Лопатина станут «Женами спасателей»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

В центре сюжета – суровые будни и личная жизнь сотрудников МЧС, их непростые отношения с женами и детьми. Это история нескольких пар: Владимира (Иван Оганесян) и Марины (Юлия Подозерова) Резвановых, Егора (Алексей Бардуков) и Виктории (Татьяна Арнтгольц) Лариных, Михаила Глебова (Сергей Рудзевич) и Анастасии Яковлевой (Мария Лопатина), Дениса Фалдеева (Эмиль Гас) и Дарьи Юрченко (Анна Потакова). Главные героини – жены тех, кто ежедневно рискует жизнью, спасая других. Но однажды приходит их черед стать спасительницами. Каждую ждет своя горькая правда, свое испытание и тяжелая борьба за счастье.

«Подготовка к съемкам была масштабной. Мы несколько месяцев ездили по разным пожарно-спасательным частям, общались со спасателями, изучали специфику их работы, внутренние порядки, узнали много интересного и обязательно покажем это в нашем сериале. Кастинг на проект "Жены спасателей" проходил в несколько этапов. Мы искали не только профессионалов, подходящих типажно, но и уделяли особое внимание физической подготовке актеров. Ведь им предстоит самим выполнять множество сложных задач и трюков. После учений в настоящей части наши актеры теперь умеют пользоваться сложным электрооборудованием, вязать разные типы узлов, бороться с огнем с использованием пожарных рукавов, быстро надевать и правильно снимать «боевики» (комплект боевой одежды), а они весят почти 20 кг», — рассказывает режиссер Елена Яковлева.

Съемки сериала пройдут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За производство отвечает «Свэлл Фильм».
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Юлия Подозерова, Татьяна Арнтгольц и Мария Лопатина станут «Женами спасателей» фотографии
Юлия Подозерова, Татьяна Арнтгольц и Мария Лопатина станут «Женами спасателей» фотографии
Юлия Подозерова, Татьяна Арнтгольц и Мария Лопатина станут «Женами спасателей» фотографии
Юлия Подозерова, Татьяна Арнтгольц и Мария Лопатина станут «Женами спасателей» фотографии
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