Юлия Подозерова, Татьяна Арнтгольц и Мария Лопатина станут «Женами спасателей»

В центре сюжета – суровые будни и личная жизнь сотрудников МЧС, их непростые отношения с женами и детьми. Это история нескольких пар: Владимира (Иван Оганесян) и Марины (Юлия Подозерова) Резвановых, Егора (Алексей Бардуков) и Виктории (Татьяна Арнтгольц) Лариных, Михаила Глебова (Сергей Рудзевич) и Анастасии Яковлевой (Мария Лопатина), Дениса Фалдеева (Эмиль Гас) и Дарьи Юрченко (Анна Потакова). Главные героини – жены тех, кто ежедневно рискует жизнью, спасая других. Но однажды приходит их черед стать спасительницами. Каждую ждет своя горькая правда, свое испытание и тяжелая борьба за счастье.
«Подготовка к съемкам была масштабной. Мы несколько месяцев ездили по разным пожарно-спасательным частям, общались со спасателями, изучали специфику их работы, внутренние порядки, узнали много интересного и обязательно покажем это в нашем сериале. Кастинг на проект "Жены спасателей" проходил в несколько этапов. Мы искали не только профессионалов, подходящих типажно, но и уделяли особое внимание физической подготовке актеров. Ведь им предстоит самим выполнять множество сложных задач и трюков. После учений в настоящей части наши актеры теперь умеют пользоваться сложным электрооборудованием, вязать разные типы узлов, бороться с огнем с использованием пожарных рукавов, быстро надевать и правильно снимать «боевики» (комплект боевой одежды), а они весят почти 20 кг», — рассказывает режиссер Елена Яковлева.
Съемки сериала пройдут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За производство отвечает «Свэлл Фильм».
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