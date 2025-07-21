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Аскар Ильясов, Светлана Иванова и Виктория Исакова превратятся в «Циников» 28 июля

21 июля
2025 год

Новости кино >>
21 июля 2025
Драмеди-сериал «Циники» о дерзких, наглых и амбициозных коучах в сфере психологии отношений стартует в Okko 28 июля. Креативным продюсером проекта выступила Виктория Исакова, которая исполнила в сериале одну из главных ролей. Компанию ей составили Аскар Ильясов, Светлана Иванова, Кирилл Кяро, Евгений Стычкин, Денис Власенко, Лев Зулькарнаев, Юлия Топольницкая, Вячеслав Чепурченко, Нино Нинидзе, Диана Милютина и другие, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Аскар Ильясов, Светлана Иванова и Виктория Исакова превратятся в «Циников» 28 июля
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

По сюжету красивый, остроумный, уверенный в себе авантюрист, ловелас и циник Джамал (Аскар Ильясов) сбежал из родной Казани в Москву, скрываясь от отца своей бывшей пассии. В столице опытный герой-любовник быстро находит место, где ему предлагают применить свои таланты в «промышленных масштабах»: его берут на работу в известную Школу отношений «Эгоисты». И если для директора Валерии Шаминой (Виктория Исакова) — это шанс заработать по-крупному, то для её лучшего специалиста ― карьеристки и практикующего психолога Елены Островской (Светлана Иванова), Джама становится настоящей проблемой. Он буквально перечеркивает все ее профессиональные достижения, открыто высмеивает чопорность академических методов работы и даже влияет на ее личную жизнь. Островская при каждом удобном случае пытается избавиться от непрошенного коллеги и доказать Шаминой, что новичок ― проходимец и мошенник. Но, как говорится, от любви до ненависти один шаг, и все переворачивается с ног на голову, когда наши герои ― циники до мозга костей ― вдруг начинают испытывать настоящие чувства.

Проект кинокомпании «Общественное Мнение» сняла команда, работавшая ранее над лирической комедией «Нежность». В качестве режиссера новый проект возглавила Ира Бас, а оператором сериала стал Александр Гринаш.
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Ирина БасДенис ВласенкоАлександр ГринашЛев ЗулькарнаевСветлана ИвановаАскар ИльясовВиктория ИсаковаКирилл КяроДиана МилютинаНино НинидзеЕвгений СтычкинЮлия ТопольницкаяВячеслав Чепурченко
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НежностьЦиники

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Аскар Ильясов, Светлана Иванова и Виктория Исакова превратятся в «Циников» 28 июля фотографии
Аскар Ильясов, Светлана Иванова и Виктория Исакова превратятся в «Циников» 28 июля фотографии
Аскар Ильясов, Светлана Иванова и Виктория Исакова превратятся в «Циников» 28 июля фотографии
Аскар Ильясов, Светлана Иванова и Виктория Исакова превратятся в «Циников» 28 июля фотографии
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