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IV Международный кинофестиваль «Одна шестая» объявил даты проведения

21 июля
2025 год

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21 июля 2025
Свердловская киностудия объявил даты проведения IV Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая», который пройдет с 25 по 30 сентября 2025 года в Екатеринбурге. Также стартовал прием заявок в конкурсную программу, сообщает пресс-служба смотра. Главной темой 2025 года станет искусственный интеллект в кинематографе. Участники деловой программы представят передовые практики применения ИИ в кинопроизводстве: от сценарного мастерства до постпродакшна.

IV Международный кинофестиваль «Одна шестая» объявил даты проведения
фото: пресс-служба смотра

«Сегодня, как никогда, кинематограф стоит на пороге эволюции, которая изменит все: от замысла до воплощения. Искусственный интеллект — это не просто инструмент, это вызов и шанс, угроза и надежда. В этом году наш фестиваль станет местом, где кинематографисты разных стран смогут обменяться опытом, найти вдохновение и заглянуть в будущее кино», — отмечает президент смотра Евгений Григорьев.

В конкурсной программе будет представлено 24 дебютных фильма в игровом и документальном конкурсах. Программными директорами фестиваля выступают кинокритик Егор Москвитин и киновед Мария Готлиб. Жюри выберет победителей в девяти номинациях: «Гран-При» игрового и неигрового конкурса; «Лучший национальный игровой дебют»; «Лучший национальный неигровой дебют»; «Лучший зарубежный игровой дебют»; «Лучший зарубежный неигровой дебют»; «Лучший актерский ансамбль», «Лучший дебют на фестивале» и «Приз зрительских симпатий». Выбрать победителя в последней номинации также смогут гости фестиваля. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 11 августа 2025 на официальном сайте фестиваля.

Значимой частью смотра остается образовательная программа, представленная сценарной и актерской лабораториями. Принять участие в обучении смогут молодые авторы и актеры, прошедшие предварительный конкурсный отбор. Кроме того, в дни фестиваля будут организованы культурная, детская, развлекательная, информационно-познавательная и досуговые экскурсионные программы, дающие возможность познакомиться с историей столицы Урала. Дополнительно кинопоказы пройдут в городах Свердловской области.

В рамках фестиваля также состоятся творческие встречи и обсуждения с создателями фильмов, круглые столы, открытые лекции и мастер-классы. Все мероприятия кинофестиваля «Одна шестая» доступны для широкой аудитории: зрители смогут посмотреть кино и принять участие в открытых событиях бесплатно, по предварительной регистрации на сайте фестиваля.
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