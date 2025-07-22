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Первый трейлер аниме «Мой статус убийцы очевидно превосходит геройский»

22 июля
2025 год

Новости кино >>
22 июля 2025
Фэнтези «Мой статус убийцы очевидно превосходит геройский» обзавелся трейлером. Адаптацией ранобэ Мацури Акаи занимается студия SunriseКод Гиас: Восставший Лелуш», «Ковбой Бибоп»). Премьера исекая намечена на октябрь.


Неприметный старшеклассник Акира Ода вместе со сверстниками оказывается призван в другую реальность. Каждому из ребят даруют уникальные способности: кто-то становится рыцарем, кто-то — магом. Акире же выпадает скромный класс убийцы. Пока не выясняется, что его статы в пух и прах разносят даже избранных. Заподозрив неладное, Акира начинает копать глубже и раскрывает мрачные тайны королевства, включая заговор самого правителя. Обвиненный в измене, он вынужден скрываться в неизведанных глубинах опасного лабиринта, где встречает таинственную эльфийку Амелию, у которой есть счеты к этому миру.

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В ролике можно услышать опенинг Issen в исполнении виртуального дуэта VESPERBELL. По словам Такэо Оцуки (Цукаса Акэурадзи из «Медалистки»), озвучившего протагониста, промо впечатлило его мощной синергией музыки, звука и изображения. Он уверен: финальная версия будет по-настоящему зрелищной. Кстати, всех ключевых персонажей можно разглядеть на новеньком постере. Режиссер Нобуёси ХабараСломанный меч», «Митико и Хаттин») отметил, что обычно ключевые арты создаются, когда работа еще в процессе, но здесь — редкий случай: сериал уже полностью готов, так что никого не забыли.

Первый трейлер аниме «Мой статус убийцы очевидно превосходит геройский»

Магическое существо в облике черного кота по имени Дьявол-тайфун озвучивает Санаэ Кобаяси (Ёсимунэ Токугава из «Ооку: Внутренние покои»). Загадочную девушку Лию Лагун, которая знает тайну призыва Акиры и его одноклассников, сыграла Кономи Тамура (Исаки Магари из «Бессонницы после школы»). Роль Сарана Митрея, командира рыцарского королевского ордена, досталась Дзюнъити Сувабэ (Хироси Накагава из «Мертвых-мертвых демонов»).

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Бессонница после школыВнутренние покоиКовбой БибопКод Гиас: Восставший ЛелушМедалисткаМёртвые-мёртвые демоныМитико и ХаттинМой статус убийцы очевидно превосходит геройскийСломанный меч

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Первый трейлер аниме «Мой статус убийцы очевидно превосходит геройский» фотографии
Первый трейлер аниме «Мой статус убийцы очевидно превосходит геройский» фотографии
Первый трейлер аниме «Мой статус убийцы очевидно превосходит геройский» фотографии
Первый трейлер аниме «Мой статус убийцы очевидно превосходит геройский» фотографии
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