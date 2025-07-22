Первый трейлер аниме «Мой статус убийцы очевидно превосходит геройский»

Фэнтези «Мой статус убийцы очевидно превосходит геройский
» обзавелся трейлером. Адаптацией ранобэ Мацури Акаи
занимается студия Sunrise
(«Код Гиас: Восставший Лелуш
», «Ковбой Бибоп
»). Премьера исекая
намечена на октябрь.
Неприметный старшеклассник Акира Ода вместе со сверстниками оказывается призван в другую реальность. Каждому из ребят даруют уникальные способности: кто-то становится рыцарем, кто-то — магом. Акире же выпадает скромный класс убийцы. Пока не выясняется, что его статы в пух и прах разносят даже избранных. Заподозрив неладное, Акира начинает копать глубже и раскрывает мрачные тайны королевства, включая заговор самого правителя. Обвиненный в измене, он вынужден скрываться в неизведанных глубинах опасного лабиринта, где встречает таинственную эльфийку Амелию, у которой есть счеты к этому миру.
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«Перерождение дяди» — необычный исекай с любовью к 90-м и SEGA
В ролике можно услышать опенинг Issen
в исполнении виртуального дуэта VESPERBELL
. По словам Такэо Оцуки
(Цукаса Акэурадзи
из «Медалистки
»), озвучившего протагониста, промо впечатлило его мощной синергией музыки, звука и изображения. Он уверен: финальная версия будет по-настоящему зрелищной. Кстати, всех ключевых персонажей можно разглядеть на новеньком постере
. Режиссер Нобуёси Хабара
(«Сломанный меч
», «Митико и Хаттин
») отметил, что обычно ключевые арты создаются, когда работа еще в процессе, но здесь — редкий случай: сериал уже полностью готов, так что никого не забыли.
Магическое существо в облике черного кота по имени Дьявол-тайфун озвучивает Санаэ Кобаяси
(Ёсимунэ Токугава
из «Ооку: Внутренние покои
»). Загадочную девушку Лию Лагун, которая знает тайну призыва Акиры и его одноклассников, сыграла Кономи Тамура
(Исаки Магари
из «Бессонницы после школы
»). Роль Сарана Митрея, командира рыцарского королевского ордена, досталась Дзюнъити Сувабэ
(Хироси Накагава
из «Мертвых-мертвых демонов
»).
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