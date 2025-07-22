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Денис Нурулин станет «кротом» в детективе «Информатор»

22 июля
2025 год

Новости кино >>
22 июля 2025
Денис Нурулин снимается в остросюжетном детективе НТВ «Информатор». Согласно пресс-релизу телеканала, главный герой — оперативник Игорь Скобелев — собирается уйти из внутренних органов и заниматься своим баром «Скоба», но из-за происков врагов вынужден перейти на работу в отдел по борьбе с оргпреступностью. Под угрозами Скобелев вынужден стать «кротом» и раскрыть убийство одного из сотрудников этого отдела: он надеется, что сыграет в игру и выиграет партию, но оказывается в ситуации 20-летней давности, приведшей к гибели его отца.

Денис Нурулин станет «кротом» в детективе «Информатор»
фото: пресс-служба НТВ

По сюжету Игорь Скобелев (Денис Нурулин) – оперативник в одном из районных управлений полиции Санкт-Петербурга. Жесткий, циничный профессионал своего дела, который привык действовать в одиночку и всегда следует личному своду правил. Он не отпускает опасных преступников, не берет взяток и всегда держит свое слово, порой используя служебное положение в личных целях. Однажды это играет с ним злую шутку: под угрозой расправы информатор Скобелева оговаривает его, утверждая, что оперативник снабжает ее наркотиками. Начальник отдела Лозовой (Антон Морозов) ставит Скобелева перед выбором – либо он переводится в отдел по работе с огпреступностью, становится «кротом» и сообщает все, что узнает о подозрительной гибели полковника Севастьянова, либо садится в тюрьму.

«Сериал "Информатор" — это не просто история про полицейского, она про человека, который, попав в непростые обстоятельства, пытается дойти до своей внутренней правды. Мой персонаж Игорь Скобелев – капитан полиции, но помимо основной работы он пытается раскрыть убийство своего отца, случившееся много лет назад. Скобелев погружается в это дело, находя новые детали в старых преступлениях. Эта сюжетная линия позволяет раскрыть и героя, и взаимоотношения других сотрудников полиции. Также важным для Игоря остается поиск себя, ведь его окружают сплетни и интриги. Варясь во всем этом, он пытается остаться честным и справедливым», — отмечает Денис Нурулин.

Денис Нурулин станет «кротом» в детективе «Информатор»
фото: пресс-служба НТВ

Работа Скобелева осложняется тем, что в списке подозреваемых – его бывший напарник и хороший друг Александр Чибисов (Владислав Чербаев). Также выясняется, что в числе новых коллег, если Скобелев согласится, окажется и бывший сотрудник РУОП Тормозов (Иван Моховиков), который 20 лет назад был следователем по делу об убийстве отца Скобелева. Дело так и не было раскрыто, да и сам Тормозов очевидно скрывает важную информацию об убийстве Скобелева-старшего. Игорю предстоит разыграть партию с коллегами, чтобы обезопасить себя, не повторить судьбу отца и защитить Настю Троянову (Дарья Осташевская) – девушку, в которую он влюбляется.

«Несмотря на то, что моя героиня Анастасия Троянова является сотрудником УСБ, ее главным оружием остаётся не пистолет, а женственность и сексуальность. Анастасия сталкивается с разрушением иллюзий, связанных с её профессией. Однако продолжает бороться против несправедливости и мечется, выбирая свой путь. Настя во многом неопытная и наивная, но в ней есть внутренний стержень. И даже когда ее надежды не оправдываются, она остается верной себе и не теряет веру в людей. При этом Троянова часто играет роль серого кардинала: ее задача внедряться в операцию с более интимной, личной стороны. Поэтому для нас была важна тонкость взаимоотношений героев. Сцены на кончиках пальцев», —добавляет Дарья Осташевская.

Режиссером проекта из 12-ти серий выступает Денис Карро, а за визуальную составляющую отвечает оператор-постановщик Иван Мамонов. Производством занимаются «Всемирные Русские Студии» по заказу НТВ.
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Денис Нурулин станет «кротом» в детективе «Информатор» фотографии
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