Новые фильмы Гильермо дель Торо, Соррентино, Баумбаха и Джармуша вошли в основной конкурс Венецианского фестиваля

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«Майор Гром. Игра»: Bubble взрывает Петербург (но делает это с любовью)

Если бы Гомер Симпсон попал в «Евангелион»

«Кайдзю №8» — циклопическая комедия о героической рутине после 30

Анна Миклош рассталась с профессией акушера-гинеколога в мелодраме «Излечу твои раны»

Самый важный фильм последних лет?

«Знаю вещи, которые могут взорвать все как ядерная бомба»: Любовь Толкалина о секретах семьи Михалковых-Кончаловских

СМИ: Михаил Ефремов расстался с женой после 23 лет брака

«Зависнуть в Палм-Спрингс»: Живи так, будто завтра не наступит

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