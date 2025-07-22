Новые фильмы Гильермо дель Торо, Соррентино, Баумбаха и Джармуша вошли в основной конкурс Венецианского фестиваля

Объявлена программа 82-го Венецианского международного кинофестиваля, который пройдет с 27 августа по 6 сентября. Председателем жюри в этом году значится оскароносный режиссер Александр Пэйн. Откроет смотр новая работа Паоло Соррентино «Грация» (La Grazia), также вошедшая в основной конкурс.
Кроме того, за «Золотого льва» будут бороться картины «Крушащая машина» (The Smashing Machine) Бенни Сафди, «Отец, мать, сестра, брат» (Father Mother Sister Brother) Джима Джармуша, «На высоте» (À Pied d’Oeuvre) Валери Донзелли, «Под облаками» (Sotto Le Nuvole) Джанфранко Рози, «Посторонний» (L’Étranger) Франсуа Озона, «Сирота» (Orphan) Ласло Немеша и «Так получилось» (Eojjeol Suga Eopda) режиссера Пак Чхан-ук. Также в основном конкурсе представлены «Тихий друг» (Silent Friend) Ильдико Эньеди, «Франкенштейн» (Frankenstein) Гильермо дель Торо, «Элиза» (Elisa) Леонардо Ди Констанцо, «Голос Хинд Раджаба» (The Voice of Hind Rajab) режиссера Каутер Бен Ханья, «Над всеми всходит солнце» (Ri Gua Zhong Tian) Шанцзюнь Цай и «Хорошо сделанный фильм» (Un Film Fatto Per Bene) Франко Мареско.
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