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«Я фартовый»: Павел Прилучный начинает новую жизнь в тизерном трейлере сериала «Виноград»

22 июля
2025 год

Новости кино >>
22 июля 2025
В сети появился тизерный трейлер лирической комедии Владимира Щеголькова «Виноград» с Павлом Прилучным, Нино Нинидзе, Софьей Синицыной, Сергеем Газаровым, Мариной Зудиной и Егором Корешковым. Эксклюзивная премьера проекта производства студии KIONFILM и «Студии Чеховъ» состоится в онлайн-кинотеатре KION, сообщает пресс-служба платформы.



Действие сериала разворачивается в Краснодарском крае. Съемки проекта проходили в Сочи и Геленджике.

«Мне кажется, "Виноград" будет одним из ярких и интереснейших проектов 2025 года. Я благодарен онлайн-кинотеатру KION и замечательному режиссеру Володе Щеголькову, которые поверили, что я смогу создать этот образ и утвердили меня на главную роль. Съемки сериала проходили потрясающе. Большая часть снималась в Геленджике, и у меня была возможность взять с собой практически всю свою семью. Мы первый раз были в этом городе и остались под очень большим впечатлением. Локация, где проходили съемки, да и вообще виды там просто сумасшедшей красоты. Больше всего мне запомнилось "дикое место". Это отель с панорамными окнами в пол, которые выходят прямо на море. Какие там были закаты и рассветы!.. С нетерпением жду выхода сериала», — рассказывает Павел Прилучный.

По сюжету у московского топ-менеджера Егора Антонова есть все слагаемые успешной жизни: крупная должность в корпорации, высокие заработки, любимая семья. Всем этим он обязан тестю, который когда-то взял его под крыло в свою компанию. Тесть Егора недолюбливает, но ради дочери и внука терпит его в семье. Однажды Егор заводит интрижку со стажеркой, о чем становится известно тестю. Он тут же увольняет Егора и сообщает дочери об его измене.

«Я фартовый»: Павел Прилучный начинает новую жизнь в тизерном трейлере сериала «Виноград»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

В одну секунду успешный бизнесмен Егор теряет все: статус, друзей, семью и доступ к собственной карточке. Внезапно судьба преподносит ему сомнительный подарок — он становится владельцем убыточных виноградников в родной Анапе. Егор ничего не знает о виноделии, и возвращается на родину спустя 20 лет. Здесь ему предстоит начать с чистого листа, разобраться, чего он хочет на самом деле в жизни, и вернуть любовь.

«В линии моей героини для меня самым важным было никого не винить. Здесь у каждого своя правда, и я хотела, чтобы Светлана нашла правильное решение, в первую очередь для себя, и слушала сердцем. Эта история о том, что у каждого выбора есть свои последствия и своя цена, и нас это сильно меняет — иногда до неузнаваемости. Но еще эта история про смелость взять ответственность за свою жизнь. Мне повезло с партнером по площадке — Павел добрый и веселый, было приятно поработать вместе», — отмечает Софья Синицына.
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«Я фартовый»: Павел Прилучный начинает новую жизнь в тизерном трейлере сериала «Виноград» фотографии
«Я фартовый»: Павел Прилучный начинает новую жизнь в тизерном трейлере сериала «Виноград» фотографии
«Я фартовый»: Павел Прилучный начинает новую жизнь в тизерном трейлере сериала «Виноград» фотографии
«Я фартовый»: Павел Прилучный начинает новую жизнь в тизерном трейлере сериала «Виноград» фотографии
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