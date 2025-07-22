«Я фартовый»: Павел Прилучный начинает новую жизнь в тизерном трейлере сериала «Виноград»

что почитать?

Любовь живет три года: Егор Корешков и Дарья Авратинская объявили о разводе

В этот раз все будет иначе: авторское и экспериментальное кино на питчинге Министерства культуры в 2025 году

Интервью

Виктор Логинов: «Гена Букин — это герой вне времени»

Популярный актер — об очередном возвращении к образу отца самого популярного телевизионного семейства, о внешних и внутренних изменения своего героя и о том, почему ему поставили памятник