«Восток — дело тонкое»: Никита Ефремов отправляется в Узбекистан в тизер-трейлере «Крутой перемены 2»

Никита Ефремов исполнил роль Андрея Ларионова — учителя литературы с авантюрными наклонностями и неудачами в бизнесе, который возвращается в школу от безысходности, а в итоге осознает свое истинное профессиональное предназначение и возвращает уважение и любовь своего отца (Игорь Черневич).
«Сценарий первого сезона заворожил меня своей легкостью. И своего героя я старался делать легким и в каком-то смысле даже олдскульным. Во втором сезоне у нас тоже очень классная атмосфера и меня тоже не покидает ощущение, что это история в первую очередь про человека. Все сейчас одержимы необходимостью делать карьеру и ради этого постоянно идут на компромисс с собой, и вот мой герой забредает в этих компромиссах в какую-то неприятную точку, но она становится для него точкой роста. Я в своей жизни проходил очень много точек роста и все они были очень неприятными. Потому что рост невозможен без внутренней драмы и внутреннего конфликта. И вот, несмотря на всю легкость и комедийность сюжета, у моего героя происходит внутренняя борьба с самим собой», — отмечает Никита Ефремов.
Действие второго сезона переместится в Узбекистан. Андрей Ларионов отправляется в далекую солнечную страну, где будет знакомить местных учителей с российской программой образования и параллельно вести уроки русского и литературы у школьников. Если Андрей справится, то по возвращении в Россию его назначат директором престижной московской школы. Но Восток — дело тонкое! И у Андрея снова все идет не по плану.
фото: пресс-служба проекта
«Мой персонаж – директор местной школы. Он приспособленец, который вместо того, чтобы взять себя в руки, поддается собственной слабости. Такие люди, как этот персонаж, в своем желании выбраться из непонимания самого себя порой делают очень неправильные поступки, но это абсолютно не означает, что они какие-то плохие, они просто не понимают, что им вообще делать. И в этом покопаться очень интересно. В нем есть много того, что я могу понять – такие вещи, как внутреннее стеснение, отсутствие веры в собственные силы и даже нелюбовь к самому себе порой», — рассказывает Иван Добронравов.
В сюжет «Крутой перемены 2» снова будут вплетены мотивы из творчества классиков великой русской, а теперь и узбекской литературы: Николая Гоголя, Михаила Шолохова, Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Сергея Есенина, Саиде Ахмаде и многих других. В сериале также играют Ольга Медынич, Елена Ербакова, Ольга Шарыгина, Рано Кубаева и другие.
обсуждение >>