Итальянско-французский мультфильм «Марионетка и кит» получил гран-при «Бессонницы»

Объявлены имена победителей международного конкурса авторской анимации «Бессонница». Согласно пресс-службе смотра, гран-при получил фильм Роберто Катани «Марионетка и кит». Его анимационные ленты «Праздник» и «Канатоходка» уже были отмечены призами крупных фестивалей в Загребе и Анси.
На конкурс в 2025-м было прислано около 1800 картин. 147 фильмов из 39 стран были отобраны в конкурсную программу, которая была показана во время ежегодного open-air фестиваля авторской анимации в Калужской области. Жюри конкурса, состоявшее из режиссеров-мультипликаторов Алексея Евстигнеева, Анны Кузиной, Нади Гольдман, Алексея Игнатова и Анастасии Мелиховой, отбирало кино по ключевым номинациям: «Профнастил» (лучшая профессиональная работа), «Дебютория» (лучшая работа конкурса молодой анимации), «Эквилибристика» (лучшая ненарративная или экспериментальная работа), «Детские грезы», «Музыка ночи» (лучшее музыкальное видео) и приз за российский фильм в национальном конкурсе.
фото: кадр из мультфильма «Алешенька»
Лидером профессионального конкурса стал фильм «ТВ или Беспорядки на Форест-Хилл-роуд» из Швейцарии, дебютно-студенческого — китайско-японский «Предатель». Лучшим экспериментальным произведением признана немецкая картина «Линии». Среди отечественных работ победил «Алешенька» Дмитрия Геллера, получивший в этом году гран-при Суздальского фестиваля. Приз в категории «Детские грезы» вручили ленте «В животе змеи» аниматора екатеринбургской студии «Светлые истории» Ивана Ханжина. Специальным упоминанием жюри отмечены три фильма, среди которых «Человек за шторой» Ивана Бондаренко и «Набережная Сисоват» Стефани Лансак и Франсуа Лероя.
Ежегодно фестиваль авторской анимации «Бессонница» проводит конкурс — заявку может подать режиссер неигрового кино из любой страны и с любым бэкграундом. Программным директором смотра является кинокритик Павел Шведов. В 2024-м в конкурсе приняли участие ленты из 35 стран.
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