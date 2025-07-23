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Тим Бертон поможет Марго Робби вырасти до пяти этажей

23 июля
2025 год

Новости кино >>
23 июля 2025
Марго Робби может возглавить актерский ансамбль ремейка «Атаки 50-футовой женщины», уверяет голливудский журналист Джефф Снайдер.

Тим Бертон поможет Марго Робби вырасти до пяти этажей
фото: comicbasics.com

Режиссерское кресло будущей ленты Warner Bros. займет Тим Бертон, а Робби возьмет на себя продюсерские функции. Над сценарием корпит Гиллиан Флинн.

Классическую фантастическую ленту снял почти за 90 тысяч долларов в 1958 году Натан Юран. По сюжету Нэнси Арчер (Эллисон Хэйес) становится великаншей после встречи с инопланетянами. Это привносит новые сложности в ее брак, который и без того держится на волоске из-за постоянных измен супруга. В 1993-м Кристофер Гест представил публике обновленную версию этой истории с Дэрил Ханной и Дэниэлом Болдуином.
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