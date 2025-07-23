Тим Бертон поможет Марго Робби вырасти до пяти этажей

Марго Робби
может возглавить актерский ансамбль ремейка «Атаки 50-футовой женщины
», уверяет голливудский журналист Джефф Снайдер
.
Режиссерское кресло будущей ленты Warner Bros. займет Тим Бертон
, а Робби возьмет на себя продюсерские функции. Над сценарием корпит Гиллиан Флинн
.
Классическую фантастическую ленту снял почти за 90 тысяч долларов в 1958 году Натан Юран
. По сюжету Нэнси Арчер (Эллисон Хэйес
) становится великаншей после встречи с инопланетянами. Это привносит новые сложности в ее брак, который и без того держится на волоске из-за постоянных измен супруга. В 1993-м Кристофер Гест
представил публике обновленную версию
этой истории с Дэрил Ханной
и Дэниэлом Болдуином
.
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