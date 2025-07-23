Колокольников, Матвеев и Снигирь снимаются в сериале по мотивам «Жука в муравейнике» братьев Стругацких

Стартовали съемки шестисерийного фантастического триллера Клима Козинского «Полдень», основанного на романе братьев Стругацких «Жук в муравейнике» из цикла «Мир Полудня». За производство отвечают компания «Медиаслово» и онлайн-кинотеатры KION и Okko при поддержке Института развития интернета, уточняет пресс-служба компании «МТС».
фото: пресс-служба компании «МТС»
Первоисточник Аркадий и Борис Стругацкие написали в 1979 году. Именно «Жук в муравейнике» по праву считается одним из самых знаменитых произведений классиков отечественной фантастики. Роман был не раз переиздан и переведен на 19 языков, но экранизирован будет впервые.
«Роман Стругацких "Жук в муравейнике", по мотивам которого мы снимаем сериал "Полдень", открывается небольшим стихотворением:
Стояли звери около двери,
В них стреляли, они умирали.
Автором стишка указан некий маленький мальчик. Я, честно говоря, не до конца понимаю, что эти строки означают. Что это за звери, почему в них стреляли и что за двери, перед которыми они стояли? Но как только я прочел этот стишок, то мне стало очевидно, что я хочу это снять. Мне нравится фантастика, в которой, собственно, сам фантастический элемент незаметен. Поэтому Стругацкие. Они не про фантастику, они про людей. Несмотря на то, что мы позволили себе некоторые вольности в интерпретации оригинального текста, я думаю, что в сценарии мы довольно близко подошли к тому, что было важно для самих авторов. В конечном счете в этой истории главным является драма лишнего человека в абсолютно идеальном мире. И все что мы постарались сделать, это поставить данную тему на рельсы захватывающего триллера. Круто, когда есть смысл, но еще круче, когда он притягивает внимание, как Диснейленд», — считает режиссер Клим Козинский.
фото: пресс-служба компании «МТС»
Действие сериала разворачивается 2278 году. Как и роман, адаптация начинается с того, что глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) поручает Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) найти прогрессора Льва Абалкина (Максим Матвеев), который вопреки правилам прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Каммереру предстоит не только найти Абалкина, но и узнав о его связи со сверхцивилизацией странников, спасти всю Землю от катастрофы. По словам Колокольникова, «Максим Каммерер — проводник. Он идет между эпохами, между разными уровнями сознания, между человеком и тем, что лежит за пределами личности. Его миссия кажется глобальной — спасти человечество, но на самом деле это конечно же путь к самому себе. "Полдень" для меня не просто про будущее. Это как зеркало: оно показывает не будущее, а наше настоящее, где технологии опережают нравственность, а человек под слоями страха, лозунгов и идеологий пытается услышать свой собственный голос и ответить на главный вопрос: "А кто ты же ты сам?"».
«Мой персонаж ― глубоко несчастный человек, которого без объяснения причин, руководствуясь достаточно умозрительными доводами, выбрали быть аутсайдером, отшельником, лишили единственного любимого человека и запретили возвращаться домой. Стругацкие в начале повествования описывают его как достаточно безобидного, со странностями, но кто из нас без них? Если бы к нему отнеслись с должным вниманием и направили его способности в нужное русло (как в этой Вселенной поступают с каждым человеком с помощью тестирования), он бы смог приносить огромную пользу. Но люди в лице Экселенца избрали путь недоказанной теории и решили Льва изгнать, лишив какой-либо обратной связи, отправив в места, несовместимые с жизнью. Но он нашел в себе силы вернуться. Теперь представьте, каким (!) вернется человек, которого отправляли на самые рискованные, несопоставимые с жизнью миссии и в течение 20 лет не давали вернуться домой и пообщаться с любимой? Вообще, это история про безответственность по отношению к ближнему, про то, как человек из-за своей гордыни, неспособности принять разумное решение, из-за своей слабости и нежелания расставаться с удобствами фантазирует себе теории заговора и тем самым становится причиной рождения чудовища», — рассказал Максим Матвеев.
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