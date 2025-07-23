Константин Плотников, Данил Стеклов и Мариэтта Цигаль-Полищук познакомятся с «Детьми перемен»

фото: пресс-служба онлайн-кинотеатров START и Wink
В восьмисерийном продолжении сериала Флора (Виктория Исакова) больше не простой водитель троллейбуса, она теперь главарь группировки, контролирующей успешный — естественно, незаконный — бизнес. Но роскошный загородный дом, охрана и бронированный автомобиль не спасают ее семью от распада: Руслан (Хетаг Хинчагов) отдаляется, Петр (Слава Копейкин) ненавидит мать, и только Юра (Макар Хлебников) не оставляет попыток воссоединить и помирить родных.
Теперь Флору окружает множество новых людей, но ближе всего она подпускает Джина (Плотников) — он ее правая рука, готовый исполнить любое распоряжение. Густая челка, длинные волосы, черная кожанка и блестящий мотоцикл — неудивительно, что Лаша (Руслан Братов), который так и не восстановился полностью после нападения, начинает ревновать Флору. «Я посмотрел первый сезон сразу, как узнал о кастинге во второй. Посмотрел взахлеб и начал сильно волноваться — теперь было, что терять. Мне была крайне интересна команда проекта и хотелось с ними поработать. К моему счастью, все сложилось. Моего героя зовут Володя, но чаще все зовут его Джин. Как и я, Володя любит играть в покер, но, в отличии от меня, ему сложно остановиться. Он по-настоящему крутой мужик, к сожалению, судьба все время проверяет его на прочность. Неотъемлемая часть Джина — его мотоцикл. При подготовке к съемкам не обошлось без просмотра "Дикаря" с Марлоном Брандо, "Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо" с Микки Рурком и "Беспечного ездока" с Питером Фондой. Я брал уроки вождения мотоцикла и знаете, что самое страшное? Мне это невероятно понравилось», — рассказал Константин Плотников.
Читать рецензию«Дети перемен»: Чеховская братва
Разгар 90-х все еще пахнет дурманящей свободой: в мире «Детей перемен» появятся те, кто пользуется моментом по полной. Одного из таких героев играет Данил Стеклов, которого зрители, возможно, не сразу узнают в ярком образе: с усами, татуировками, в модных очках и со зловещей улыбкой. Его герою есть за что мстить семье Флоры — и его ничто не остановит. «Я давно хотел поработать с Любой Львовой и Сергеем Тарамаевым, еще с того момента, как посмотрел их фильм "Зимний путь". И вот моя мечта осуществилась. Мы вместе обсуждали персонажа, его характер, поведение, и образ получился очень классным и ярким. У меня интересный грим, усы, татуировки, броская одежда и бижутерия, характерная для "братков" 90-х», — поделился актер.
Мариэтта Цигаль-Полищук сыграет родную сестру Флоры, Настю, с которой та не виделась 15 лет. «Героиня у меня простая баба, но хитрая и, скажем так, сильно неравнодушная к противоположному полу. Спустя много лет приехала наладить отношения с сестрой, но, конечно, мотив у нее абсолютно корыстный. Хочу сказать, что работать на площадке "Детей перемен" — огромное удовольствие. Сергей и Люба создали вокруг себя атмосферу сотворчества и кайфа и собрали прекрасную компанию», — говорит актриса.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатров START и Wink
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