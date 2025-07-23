Над сериалом по Mass Effect работает команда телеадаптации «Фоллаута»

Над сериалом по классической игровой серии Mass Effect работает команда, трудившаяся над телевизионной адаптацией Fallout
, уверяет Eurogamer
.
Впервые о разработке шоу для сервиса Amazon Prime Video заговорили в 2021 году. Сценаристом и исполнительным продюсером адаптации назначили Дэниэла Кэйси, а Карима Зрейка, Ари Арада и Майкла Гэмбла из издательства EA — исполнительными продюсерами. Теперь же стало известно, что к команде присоединились менеджер по развитию Amazon MGM Studios и Prime Video Скотт Фарис и Даг Джанг
в качестве шоураннера, принимавшие активное участие в разработке «Фоллаута
». У них уже готов сценарий пилота и расписан сюжет первого сезона.
Игровую космическую оперу планируют экранизировать уже не одно десятилетие. Адаптация долгое время была закреплена за студией Legendary Pictures, а Генри Кавилл
планировал сыграть главную роль.
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Ролевой боевик Mass Effect появился на свет благодаря студии BioWare в 2007 году. Наибольшей популярностью пользуется его продолжение, вышедшее в 2010-м, а завершилась трилогия в 2012-м. По сюжету капитан Шепард, озвученный Марком Миром и Дженнифер Хейл
для каждого пола, вместе со славной командой космического корабля «Нормандия» противостоит масштабной угрозе в лице истребляющих все живое Жнецов. Действие разворачивается в 22-м веке после того, как человечество вступило в первый контакт с многочисленными инопланетными расами. Свои голоса персонажам основной трилогии также подарили Али Хиллис
, Сет Грин
, Кит Дэвид
, Лэнс Хенриксен
, Ивонн Страховски
, Триша Хелфер
, Кэрри-Энн Мосс
и Мартин Шин
.
Знаменитая вселенная впоследствии пополнилась аниме «Масс Эффект: Потерянный образец
», романами, комиксами и раскритикованной в свое время игрой Mass Effect: Andromeda, а в будущем геймеров ожидает прямое продолжение трилогии под названием Mass Effect. В мае 2021-го вышел ремастер трилогии с подзаголовком Legendary Edition.
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