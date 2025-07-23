Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «История рыцаря»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Над сериалом по Mass Effect работает команда телеадаптации «Фоллаута»

23 июля
2025 год

Новости кино >>
23 июля 2025
Над сериалом по классической игровой серии Mass Effect работает команда, трудившаяся над телевизионной адаптацией Fallout, уверяет Eurogamer.

Над сериалом по Mass Effect работает команда телеадаптации «Фоллаута»
фото: eurogamer.net

Впервые о разработке шоу для сервиса Amazon Prime Video заговорили в 2021 году. Сценаристом и исполнительным продюсером адаптации назначили Дэниэла Кэйси, а Карима Зрейка, Ари Арада и Майкла Гэмбла из издательства EA — исполнительными продюсерами. Теперь же стало известно, что к команде присоединились менеджер по развитию Amazon MGM Studios и Prime Video Скотт Фарис и Даг Джанг в качестве шоураннера, принимавшие активное участие в разработке «Фоллаута». У них уже готов сценарий пилота и расписан сюжет первого сезона.

Игровую космическую оперу планируют экранизировать уже не одно десятилетие. Адаптация долгое время была закреплена за студией Legendary Pictures, а Генри Кавилл планировал сыграть главную роль.

Читайте также 20 экранизаций компьютерных игр, о которых хочется помечтать
Ролевой боевик Mass Effect появился на свет благодаря студии BioWare в 2007 году. Наибольшей популярностью пользуется его продолжение, вышедшее в 2010-м, а завершилась трилогия в 2012-м. По сюжету капитан Шепард, озвученный Марком Миром и Дженнифер Хейл для каждого пола, вместе со славной командой космического корабля «Нормандия» противостоит масштабной угрозе в лице истребляющих все живое Жнецов. Действие разворачивается в 22-м веке после того, как человечество вступило в первый контакт с многочисленными инопланетными расами. Свои голоса персонажам основной трилогии также подарили Али Хиллис, Сет Грин, Кит Дэвид, Лэнс Хенриксен, Ивонн Страховски, Триша Хелфер, Кэрри-Энн Мосс и Мартин Шин.

Знаменитая вселенная впоследствии пополнилась аниме «Масс Эффект: Потерянный образец», романами, комиксами и раскритикованной в свое время игрой Mass Effect: Andromeda, а в будущем геймеров ожидает прямое продолжение трилогии под названием Mass Effect. В мае 2021-го вышел ремастер трилогии с подзаголовком Legendary Edition.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сериал по Mass Effect запущен в разработку
«Фоллаут» продлили на второй сезон
Объявлена дата премьеры телеадаптации серии игр Fallout
Завершились съемки экранизации игры Fallout
Кайл Маклахлен обнаружит себя в Пустошах
Генри Кавилл заинтересовался капитаном Шепардом
Поиск по меткам
игры
персоны
Сет ГринДаг ДжангКиф ДэвидГенри КавиллКэрри-Энн МоссИвонн СтраховскиДженнифер ХейлТриша ХелферЛэнс ХенриксенАли ХиллисМартин Шин
фильмы
Масс Эффект: Потерянный образецФоллаут

фотографии >>
Над сериалом по Mass Effect работает команда телеадаптации «Фоллаута» фотографии
Над сериалом по Mass Effect работает команда телеадаптации «Фоллаута» фотографии
Над сериалом по Mass Effect работает команда телеадаптации «Фоллаута» фотографии
Над сериалом по Mass Effect работает команда телеадаптации «Фоллаута» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Калининград»

Скорбим

Оззи Осборн
22 июля ушёл из жизни Оззи Осборн.
Иван Уланов
21 июля ушёл из жизни актёр Иван Уланов.
Михаил Дмитриев
20 июля трагически погиб артист балета Михаил Дмитриев.
Ольга Бачурихина
20 июля ушла из жизни актриса Ольга Бачурихина.
Татьяна Егорова
20 июля ушла из жизни актриса Татьяна Егорова.
Светлана Акмалова
20 июля ушла из жизни актриса Светлана Акмалова.

День рождения >>

Никита Зверев
Дарья Иванова
Александр Кайдановский
Мария Луговая
Анастасия Меськова
Александр Олешко
Ирина Темичева
Евгений Ткачук
Тамара Яндиева
Массимо Болди
Гётц Георге
Харизма Карпентер
Анна Мария Мюе
Дэниэл Рэдклифф
Пол Уэсли
Филип Сеймур Хоффман
все родившиеся 23 июля >>

Афиша кино >>

Прогулка
мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2003
Без правил
драма, криминальный фильм
Великобритания, 2025
Прости, детка
драма, комедия
Испания, США, Франция, 2025
Герои анекдотов
комедия
Россия, 2025
Заклятие: Последний ритуал
триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
Обитель
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Пушистый форсаж: Гран-при
детский фильм, приключения
Германия, Великобритания, 2025
Улыбка. Новый кошмар
мистика, фильм ужасов
Канада, 2024
Шаман
мистика, фильм ужасов
Эквадор, США, 2025
Пила Х
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Канада, Мексика, США, 2023
Нейробатя
комедия
Россия, 2025
Городские легенды. Парк кошмаров
мистика, фильм ужасов
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?