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«Войны не будет»: дебютный трейлер третьего сезона «Семьи шпиона»

24 июля
2025 год

Новости кино >>
24 июля 2025
«Семья шпиона» вернется с третьим сезоном уже этой осенью. В преддверии октябрьской премьеры вышел первый трейлер, где показаны новые сцены с участием всех членов самой нетипичной ячейки общества. За производство по-прежнему отвечают студии WitАтака титанов») и CloverWorksРок-тихоня!»).


Легендарный шпион под кодовым именем «Сумрак» должен найти выход на консервативного политика соседнего государства, чтобы предотвратить войну. Для этого ему нужно создать фиктивную семью и устроить ребенка в элитную школу, где учится сын высокопоставленной цели. В результате спецагент выдает себя за психиатра Лойда Форджера, в жены берет скромную сотрудницу мэрии Йор, которая на деле оказывается наемной убийцей, а в дочери — девочку-телепатку Аню. Она единственная знает всю правду о «родных», но не выдает себя, потому что обожает шпионские истории и мечтает, чтобы «папина миссия» прошла успешно. Судя по зловещей фразе «Но ведь говорили, что войны не будет…», произнесенной в ролике таинственным мальчиком, удивительно похожим на Лойда, в новом сезоне угроза возрастет (и/или больше расскажут о тяжелом детстве «Сумрака»).

Читать Как изменилась «Семья шпиона» во втором сезоне
За постановку теперь отвечает Юкико ИмаиХоримия», «Великий притворщик»), ранее уже работавшая над отдельными сериями первого и второго сезонов. На этом посту она сменила Кадзухиро ФурухасиОхотник х Охотник», «Бродяга Кэнсин») и Такахиро ХарадуОбещанный Неверленд», «Школьная форма Акэби»).

«Войны не будет»: дебютный трейлер третьего сезона «Семьи шпиона»

Актерский состав остался без изменений:

Аня — Ацуми Танэдзаки (титульная эльфийка из «Фрирен»).
Лойд — Такуя Эгути (Дот Баррет из «Магии и мускулов»).
Йор — Саори Хаями (Фалин из «Подземелья вкусностей»).
Бонд — Кэнъитиро Мацуда (Нетопырь из «Человека-бензопилы»).

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«Войны не будет»: дебютный трейлер третьего сезона «Семьи шпиона» фотографии
«Войны не будет»: дебютный трейлер третьего сезона «Семьи шпиона» фотографии
«Войны не будет»: дебютный трейлер третьего сезона «Семьи шпиона» фотографии
«Войны не будет»: дебютный трейлер третьего сезона «Семьи шпиона» фотографии
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