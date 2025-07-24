«Войны не будет»: дебютный трейлер третьего сезона «Семьи шпиона»

«Семья шпиона
» вернется с третьим сезоном уже этой осенью. В преддверии октябрьской премьеры вышел первый трейлер, где показаны новые сцены с участием всех членов самой нетипичной ячейки общества. За производство по-прежнему отвечают студии Wit
(«Атака титанов
») и CloverWorks
(«Рок-тихоня!
»).
Легендарный шпион под кодовым именем «Сумрак» должен найти выход на консервативного политика соседнего государства, чтобы предотвратить войну. Для этого ему нужно создать фиктивную семью и устроить ребенка в элитную школу, где учится сын высокопоставленной цели. В результате спецагент выдает себя за психиатра Лойда Форджера
, в жены берет скромную сотрудницу мэрии Йор
, которая на деле оказывается наемной убийцей, а в дочери — девочку-телепатку Аню
. Она единственная знает всю правду о «родных», но не выдает себя, потому что обожает шпионские истории и мечтает, чтобы «папина миссия» прошла успешно. Судя по зловещей фразе «Но ведь говорили, что войны не будет…
», произнесенной в ролике таинственным мальчиком, удивительно похожим на Лойда, в новом сезоне угроза возрастет (и/или больше расскажут о тяжелом детстве «Сумрака»).
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Как изменилась «Семья шпиона» во втором сезоне
За постановку теперь отвечает Юкико Имаи
(«Хоримия
», «Великий притворщик»
), ранее уже работавшая над отдельными сериями первого и второго сезонов. На этом посту она сменила Кадзухиро Фурухаси
(«Охотник х Охотник
», «Бродяга Кэнсин
») и Такахиро Хараду
(«Обещанный Неверленд
», «Школьная форма Акэби
»).
Актерский состав остался без изменений:
Аня — Ацуми Танэдзаки
(титульная эльфийка
из «Фрирен
»).
Лойд — Такуя Эгути
(Дот Баррет
из «Магии и мускулов
»).
Йор — Саори Хаями
(Фалин
из «Подземелья вкусностей
»).
Бонд — Кэнъитиро Мацуда
(Нетопырь
из «Человека-бензопилы
»).
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