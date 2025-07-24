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Триллер «Фишер» продлили еще на два сезона

24 июля
2025 год

Новости кино >>
24 июля 2025
Триллер «Фишер» продлили еще на два сезона. Согласно сообщению пресс-службы онлайн-кинотеатра Wink, шоураннерами и режиссерами одной из частей станут Сергей Тарамаев и Любовь Львова (режиссеры первого сезона), а режиссером-постановщиком другой будет Ольга Френкель. Актерский состав пока не раскрывается. Новые проекты будут созданы при поддержке «НМГ Студии», генеральными продюсерами выступят Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук.

Триллер «Фишер» продлили еще на два сезона
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

«Мы возвращаемся к истории как исследователи, чтобы понять темную сторону человеческого сознания и саму природу зла. Только вскрывая это можно найти способ борьбы с ним», — отмечают режиссеры Сергей Тарамаев и Любовь Львова.

Первый сезон «Фишера» вышел в феврале 2023 года. Главные роли в триллере сыграли Иван Янковский, Александра Бортич и Александр Яценко. В мае 2025-го на Wink состоялась премьера «Фишер. Затмение». По данным на 22 июля 2025 года, второй сезон только за время трансляции на платформе (с 29 мая по 17 июля 2025-го) набрал почти 42 млн просмотров. Для сравнения: первый сезон «Фишера», который выходил на more.tv, посмотрели почти 34 млн раз за весь 2023 год.
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Триллер «Фишер» продлили еще на два сезона фотографии
Триллер «Фишер» продлили еще на два сезона фотографии
Триллер «Фишер» продлили еще на два сезона фотографии
Триллер «Фишер» продлили еще на два сезона фотографии
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