Триллер «Фишер» продлили еще на два сезона. Согласно сообщению пресс-службы онлайн-кинотеатра Wink, шоураннерами и режиссерами одной из частей станут Сергей Тарамаев и Любовь Львова (режиссеры первого сезона), а режиссером-постановщиком другой будет Ольга Френкель. Актерский состав пока не раскрывается. Новые проекты будут созданы при поддержке «НМГ Студии», генеральными продюсерами выступят Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink
«Мы возвращаемся к истории как исследователи, чтобы понять темную сторону человеческого сознания и саму природу зла. Только вскрывая это можно найти способ борьбы с ним», — отмечают режиссеры Сергей Тарамаев и Любовь Львова.
Первый сезон «Фишера» вышел в феврале 2023 года. Главные роли в триллере сыграли Иван Янковский, Александра Бортич и Александр Яценко. В мае 2025-го на Wink состоялась премьера «Фишер. Затмение». По данным на 22 июля 2025 года, второй сезон только за время трансляции на платформе (с 29 мая по 17 июля 2025-го) набрал почти 42 млн просмотров. Для сравнения: первый сезон «Фишера», который выходил на more.tv, посмотрели почти 34 млн раз за весь 2023 год.
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