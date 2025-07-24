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Антон Хабаров вновь столкнется с загадочным культом в ретродетективе «Страх над Невой. Огненный круг»

24 июля
2025 год

Новости кино >>
24 июля 2025
Начались съемки детективного триллера «Страх над Невой. Огненный круг» — второго сезона исторического детектива «Страх над Невой». К главным ролям вернулись Антон Хабаров и Андрей Фролов. Новый сезон перенесет зрителей в СССР начала 1970-х годов. Производством проекта занимаются онлайн-кинотеатр Иви, телеканал НТВ и «Студия РоЕл».

Антон Хабаров вновь столкнется с загадочным культом в ретродетективе «Страх над Невой. Огненный круг»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Действие развернется в летнем Ленинграде 1970 года. Три человека неожиданно гибнут — во дворе НИИ они сгорают на глазах у десятков свидетелей. Город замер в ужасе. Вести это запутанное дело поручают майору Владимиру Чубину и дают ему помощника из Москвы лейтенанта Егора Федорова — единственного, на кого он может положиться в этом деле. Напарникам предстоит выяснить, не связаны ли новые серийные убийства с возвращением культа Чернобога или им предстоит столкнуться с еще большим злом?

«Наша новая история, "Страх над Невой. Огненный круг", для меня в некоторой степени мифологична — она напоминает миф о Тесее и Минотавре, исследует истоки зла. С моим героем Чубиным, как и с любым человеком, со временем происходят изменения, но он так же остается человеком, который очень тонко чувствует секты, потому что сам пережил травмирующий опыт. Здесь лейтмотивом у Чубина, лично для меня, звучит фраза, которая кажется анахронизмом в наше время: "Я готов пожертвовать собой, потому что могут пострадать люди". То есть мой герой — это человек, служба и мировоззрение которого лишены эгоистического наполнения, для него важнее люди, чем что-либо другое», — рассказывает Антон Хабаров.

По словам Андрея Фролова, съемки стартовали очень задорно, хотя и с «кабинетных», более спокойных сцен, но впереди еще 48 смен, которые будут полны погонями и перестрелками. «Команда у нас замечательная, все заряжены на максимальный успех и настроены сделать свою работу, что называется, "на все сто". Поэтому я надеюсь, что "Страх над Невой. Огненный круг" будет гораздо интереснее, гораздо лучше, чем первый сезон, и испытываю самые положительные, самые теплые эмоции по поводу возвращения к роли Федорова. Мой герой женился и у него есть замечательная дочка, которой три года. Он стал мудрее, но его человеческие терзания, которые находятся внутри, наверно, все же возьмут над ним верх. Зрителю будет максимально интересно следить за его переживаниями и за тем, какой непростой выбор он сделает на фоне расследования череды загадочных самосожжений», — добавляет актер.

Антон Хабаров вновь столкнется с загадочным культом в ретродетективе «Страх над Невой. Огненный круг»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Продюсером сериала выступает Елизавета Елистратова, режиссером-постановщиком — Илья Максимов, а авторами сценария — Владислав Малахов и Александра Мошкова. В проекте также играют Карина Разумовская, Виктория Заболотная, Евгения Лыкова, Евгений Серзин, Сергей Яценюк, Александр Нестеров, Андрей Шарков, Роман Грибков, Милана Бру и другие.

«Мы начинаем съемки с той же локации, с которой начинали первый сезон. Те же любимые артисты в кадре, группа — как с родными встретились. Очень приятные ощущения от старта. Сезон будет захватывающим, интригующим, будет новая секта. Почему человек вступает в секту? Он теряет внутренние опоры, разрушен изнутри, не может найти ответы. И может найтись тот, кто предложит ему свою «помощь». Сюжет раскрывать не буду. Могу сказать одно: будет очень интересно. К команде полюбившихся артистов первого сезона присоединятся новые, не менее замечательные. Мы встретимся с Кариной Разумовской, Дмитрием Поднозовым, Миланой Бру, Евгением Серзиным, Дмитрием Миковым, Максимом Ханжовым, Владимиром Постниковым, Антоном Макухой, Дмитрием Быковским», — говорит продюсер Елизавета Елистратова.
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Страх над НевойСтрах над Невой. Огненный круг

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Антон Хабаров вновь столкнется с загадочным культом в ретродетективе «Страх над Невой. Огненный круг» фотографии
Антон Хабаров вновь столкнется с загадочным культом в ретродетективе «Страх над Невой. Огненный круг» фотографии
Антон Хабаров вновь столкнется с загадочным культом в ретродетективе «Страх над Невой. Огненный круг» фотографии
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