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Елена Подкаминская распутает масштабную криминальную сеть в продолжении «Овчарки»

24 июля
2025 год

Новости кино >>
24 июля 2025
В Твери начались съемки многосерийного детектива Дмитрия Черкасова «Овчарка. Второй сезон». Главные роли исполняют Елена Подкаминская, Иван Мулин, Антон Батырев, Александра Никифорова и другие. Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», а телевизионный релиз запланирован в эфире «России», уточняет пресс-служба телеканала.

Елена Подкаминская распутает масштабную криминальную сеть в продолжении «Овчарки»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«Второй сезон – это новый вызов: удержать высоту всегда сложнее, чем ее занять. У всей творческой группы, включая наших главных актеров, было желание продолжить дальше эту работу. Как-то все сложилось: тема, история и, конечно же, люди. Есть интересный новый детектив, высвечивающий скрытые пороки и слабости человека, есть интрига. И, что особенно важно для меня, во втором сезоне "Овчарки" психологические линии персонажей, человеческие отношения раскрываются ярко и неожиданно», — отмечает режиссер Дмитрий Черкасов.

После событий первого сезона прошло два года. Майор полиции Анастасия Нестерова (Елена Подкаминская) и бизнесмен Павел Федотов (Антон Батырев) живут вместе и счастливы. Но внезапное появление младшего брата Федотова Андрея (Валерий Лаппо) и его бывшей возлюбленной Марины (Александра Никифорова) нарушает их размеренную жизнь. Тем временем на пульт охраны РЖД поступает сообщение: в тупике грабят вагон. Воры оказывают сопротивление охранникам, и им удается скрыться вместе с товаром. Нестерова и ее верный напарник, капитан Воробьев (Иван Мулин), уверены, что сотрудники железной дороги состоят в сговоре с грабителями. И каждый шаг расследования указывает, что это лишь вершина айсберга, часть большой криминальной системы.

«Вся творческая обойма сохранилась – снимаем в атмосфере любви и доверия. Нам есть, что еще предложить друг другу и зрителю. Кроме того, актерский состав второго сезона пополнился прекрасными именами: в компанию к Елене Подкаминской, Ивану Мулину, Антону Батыреву добавились Александра Никифорова, Дмитрий Фрид, Анастасия Акатова, Артем Волобуев, Евгения Лоза и многие другие. Зрительский отклик – это главное, что может тебя мотивировать. Главный ключ я вижу в героине. Настя Нестерова в исполнении Елены Подкаминской очень убедительна. Она имеет свое лицо и ни на кого не похожа. Зритель это видит и чувствует. Елене удалось создать на экране живой, не картонный образ. Я вижу, как скрупулезно она работает над ролью, как требовательна, в первую очередь, к себе. Мы искали в Нестеровой человека, который находится на своем месте. Да, со своими проблемами и сложностями, но всегда идущего вперед и делающего дело. Сейчас время, когда такие люди особенно нужны», — добавляет режиссер.

Съемки сериала пройдут в Твери и Москве. За производство отвечает кинокомпания «Щука фильм».
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Елена Подкаминская распутает масштабную криминальную сеть в продолжении «Овчарки» фотографии
Елена Подкаминская распутает масштабную криминальную сеть в продолжении «Овчарки» фотографии
Елена Подкаминская распутает масштабную криминальную сеть в продолжении «Овчарки» фотографии
Елена Подкаминская распутает масштабную криминальную сеть в продолжении «Овчарки» фотографии
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