Мариэтта Цигаль-Полищук, Алевтина Тукан и Алина Воскресенская станут сестрами

Главные героини сериала живут в одном из спальных районов Москвы. Несмотря на разные характеры и взгляды на жизнь, сестры поддерживают друг друга в любых обстоятельствах. Света (Мариэтта Цигаль-Полищук) — старшая сестра, администратор в супермаркете, воспитывает сына и мечтает об отношениях, испытывая при этом трудности с доверием к мужчинам.
«Моя героиня — очень сильная женщина, которая от всего защищается сарказмом. У нее невероятное чувство воли, чувство юмора, чувство долга и ответственности за близких, которых она любит больше всего на свете. Она вырастила двоих сестер, растит сына одна. И все это она делает исключительно благодаря своему — несмотря на весь свой, иногда черно-юморной сарказм — удивительному, неисправимому оптимизму. Как бы она ни говорила о том, что всё вокруг плохо. Наша история может привлечь зрителя скорее тем, что главные героини очень любят друг друга. И несмотря на то, что они все время ссорятся, ругаются, они делают это из любви и бесконечно защищают друг друга. Такая вот классическая итальянская семья, которая очень громко друг на друга кричит, но видно невооруженным взглядом, как они все друг друга любят», — отмечает Мариэтта Цигаль-Полищук.
Даша (Алевтина Тукан) — средняя, работает воспитателем в детском саду, совмещает наивность с попытками быть рассудительной. «Из всех трех сестер она, пожалуй, самая трогательная. С детства Даша была обделена любовью и выросла терпеливой и неуверенной в себе. Однако это не мешает ее внутреннему огню не гаснуть, и, несмотря на сложности жизни, она продолжает трогательную борьбу за собственное счастье. В ней есть заложенная красота, скрытая под слоями комплексов. Верю, что зритель будет сопереживать и болеть за мою героиню как за собственную сестру. Зрителю представится возможность погрузиться в нерафинированный, "трушный" мир трех совершенно разных сестер. Наш режиссер Валерия Шкирандо часто повторяет нам: "Сестра — это не подруга. Сестра — это другое. Ты одновременно готов и прибить ее, и отдать за нее жизнь"», — добавляет актриса.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Крис (Алина Воскресенская) — младшая, блогер, ведет канал под названием «Хай, систерс», посвященный женской поддержке и самоидентичности. «Я обожаю свою героиню! В чем-то мы очень похожи, а чему-то мне хотелось бы у нее научиться. Она смелая, прямая, дерзкая, с отличным чувством юмора! "Стеснение" ее боялось. Она очень живая, у нее много энергии, она очень самостоятельная. Моя героиня — младшая сестра, но во многих моментах морально она гораздо старше своих сестер. Она может бесконечно и иронично подкалывать сестер, но в переломные моменты она за них горой!», — рассказывает Алина Воскресенская.
Сюжет сериала построен вокруг их повседневной жизни, личных вызовов и семейной динамики. Несмотря на различия, сестры остаются близкими и сплоченными, оказывая друг другу помощь — пусть и не всегда эффективную. Сериал сочетает элементы комедии и легкой драмы, акцентируя внимание на женском взгляде, семейных отношениях и индивидуальном поиске себя.
«"Хай, систерс" — это манифест, что в нашей стране всё тащат на себе женщины. И каждые наши двадцать четыре минуты — это мини-домкрат, сделать эту ношу немного легче и веселее. Но это не значит, что мы отсекаем мужскую аудиторию, скорее наоборот — это возможность взглянуть под другим углом на женщин, с которыми мы живем. "Хай, систерс" — это сериал-наблюдение, другой взгляд на семью — через фантазии женщин разных возрастов, характеров и юмора. А сама история — это история многих семей в нашей стране. По поводу сюжета — всё будет максимально правдиво и жизненно. Поэтому там обязательно будут зомби, байкеры, Ведьмак, огнеметы, розовый фламинго, бешеные собаки, ритуальные обряды и Роза Сябитова. В общем, все как в жизни», — говорит креативный продюсер и автор сценария Максим Филатов.
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