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Алексей Учитель снимает фильм о композиторе Дмитрии Шостаковиче

24 июля
2025 год

Новости кино >>
24 июля 2025
В Санкт-Петербурге идут съемки нового фильма Алексея Учителя под рабочим названием «Шум времени» производства киностудии «РОК». Картина рассказывает об одном из самых известных композиторов XX века Дмитрии Дмитриевиче Шостаковиче. Для открывающей сцены фильма авторы воспроизвели Парад физкультурников 30-х годов.

Алексей Учитель снимает фильм о композиторе Дмитрии Шостаковиче
фото: киностудия «РОК»/Чурилина Дарья

Ради реконструкции парада на сутки перекрыли движение на Миллионной улице. В массовой сцене было задействовано 288 человек: флагоносцы, пионеры в «самолетиках», гимнасты, собирающие живые пирамиды, футболисты, зрители в костюмах эпохи.

«Нам важно было воссоздать атмосферу того времени — показать начало 30-х годов, внешне радостных и оптимистичных, но наполненных противоречиями. Это не буквальная биография, а фильм-притча. Мы рассказываем о гении, который создавал музыку вопреки всему», — рассказывает Алексей Учитель.

Как отмечал ранее режиссер Алексей Учитель, «в фильме также огромное значение будет иметь эмоциональная составляющая». Главную роль — Дмитрия Шостаковича — исполняет Олег Савцов. В сцене парада он появляется бегущим сквозь толпу в попытке обратить на себя внимание девушки с вершины пирамиды, которую играет Полина Цыганова. В фильме также снимаются Мария Смольникова, Дарья Балабанова, Евгений Цыганов, Лев Зулькарнаев, Никита Кологривый и другие.

Съемки ранее проходили в Москве. Фильм снимается при поддержке Фонда кино, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Департамента культуры города Москвы, а также кинокомпании «Наше кино». Премьера запланирована на 2026 год.
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Алексей Учитель снимает фильм о композиторе Дмитрии Шостаковиче фотографии
Алексей Учитель снимает фильм о композиторе Дмитрии Шостаковиче фотографии
Алексей Учитель снимает фильм о композиторе Дмитрии Шостаковиче фотографии
Алексей Учитель снимает фильм о композиторе Дмитрии Шостаковиче фотографии
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