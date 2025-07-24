Алексей Учитель снимает фильм о композиторе Дмитрии Шостаковиче

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Аскар Ильясов, Светлана Иванова и Виктория Исакова превратятся в «Циников» 28 июля

«Век Адалин»: Сто лет - ума нет

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Дальнобойщики и волшебная пыль: дебютные проекты на питчинге в Министерстве культуры в 2025 году

Кого поддерживают худруки Алексей Герман–младший, Сергей Урсуляк, Клим Шипенко, Владимир Хотиненко и другие