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Не стало звезды рестлинга и актера Халка Хогана

24 июля
2025 год

Новости кино >>
24 июля 2025
В возрасте 71 года не стало звезды рестлинга, актера, телеведущего и музыканта Халка Хогана. Как сообщает портал TMZ Sports, причиной смерти стала остановка сердца.

Не стало звезды рестлинга и актера Халка Хогана
фото: Pop Base

Халк Хоган (настоящее имя — Терри Джин Боллеа) родился 11 августа 1953 года в Огасте, штате Джорджия. Когда ему было полтора года, его семья переехала в Порт-Тампу, Флорида. С детства увлекался бейсболом и борьбой. Учился в университете Южной Флориды, но бросил учебу ради занятий спортом. Большую роль в становлении Халка Хогана как профессионального спортсмена сыграл тренер Хиро Мацуда, с которым он познакомился в 1976 году.

Будучи звездой рестлинга Хоган получил предложение сниматься в кино. Играл преимущественно в боевиках, где эксплуатировал свою силу и спортивную ловкость. Дебютировал в кино в 1982 году в фильме «Рокки 3». Успех артисту принесли роли в картинах и сериалах «Без правил», «Мистер нянь », «Гром в раю», «Силач Санта-Клаус», «Гремлины 2», «Коммандо из пригорода» и других.

В 2019 году был анонсирован байопик про Халка с Крисом Хемсвортом в главной роли, но проект был заморожен.
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№ 3
Yanina Sokolova   24.07.2025 - 20:34
... А я не один раз пересматривала Мистера Нянь, прям как сейчас помню, как Хоган танцевал в балетной пачке с косичками на голове. читать далее>>
№ 2
Лариса Полешко (Северская)   24.07.2025 - 20:22
Светлая память! читать далее>>
№ 1
valerik61   24.07.2025 - 19:26
Очень жаль! Неплох был в роли Санта-Клауса. Светлая память! читать далее>>
Всего сообщений: 3
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