Не стало звезды рестлинга и актера Халка Хогана

В возрасте 71 года не стало звезды рестлинга, актера, телеведущего и музыканта Халка Хогана. Как сообщает портал TMZ Sports, причиной смерти стала остановка сердца.
фото: Pop Base
Халк Хоган (настоящее имя — Терри Джин Боллеа) родился 11 августа 1953 года в Огасте, штате Джорджия. Когда ему было полтора года, его семья переехала в Порт-Тампу, Флорида. С детства увлекался бейсболом и борьбой. Учился в университете Южной Флориды, но бросил учебу ради занятий спортом. Большую роль в становлении Халка Хогана как профессионального спортсмена сыграл тренер Хиро Мацуда, с которым он познакомился в 1976 году.
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