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Тихон Жизневский и Ольга Лерман играют в драмеди о жизни одной семьи «Время Счастливых»

25 июля
2025 год

Новости кино >>
25 июля 2025
Стартовали съемки драмеди о жизни одной семьи «Время Счастливых». Главные роли в проекте режиссера Ильи Силаева исполняют Тихон Жизневский и Ольга Лерман. Сериал выйдет одновременно в онлайн-кинотеатрах START и Okko. Проект производится при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), уточняет пресс-служба START.

Тихон Жизневский и Ольга Лерман играют в драмеди о жизни одной семьи «Время Счастливых»
фото: онлайн-кинотеатры START, Okko

По сюжету незадолго до развала СССР у Марины и Ивана Счастливых рождается тройня и начинается жизнь в отдельной — наконец-то своей — квартире номер 13. Но наивные 80-е сменяются голодными 90-ми, и настроения в семье уже не назовешь радужными. Некогда самый молодой и перспективный кандидат наук в МГУ Иван вынужден стать репетитором и домохозяином, пока Марина зарабатывает на рынке. А потом приходит 2012 год, и энергия нового времени. Как начать новую жизнь, построить карьеру и самое главное — вновь влюбить в себя жену, чьи чувства затуманились бытовыми проблемами, недомолвками и старыми обидами? Боль от потери одного из детей все еще дает о себе знать, как и тайна смерти любовницы Ивана, Раисы, жившей по соседству.

«Наша история начинается в 1984-1985 годах, мы встречаем героев 20-летними молодыми людьми, которые готовы свернуть горы и живут надеждой на счастливое будущее. Потом видим их в 90-е, в сложное для всей страны время, которое герои проживают совсем не так, как мечтали. И, наконец, в 2012 году они уже совсем взрослые люди, и теперь их дети — 20-летние, молодые, готовые расправить крылья и полететь. Таким образом, я, как режиссер, работаю сразу в трех действующих временах. Это очень интересная и очень сложная творческая задача — провести через них цельную историю, рассказать три мини-сюжета так, чтобы они не распадались, а сложились в единый фильм. И, конечно, мне важно показать время, запечатлеть его. Передать зрителям ощущение времени надежд, времени разочарований и времени второй молодости, какого-то второго рассвета», — говорит режиссер Илья Силаев.

Тихон Жизневский и Ольга Лерман играют в драмеди о жизни одной семьи «Время Счастливых»
фото: онлайн-кинотеатры START, Okko

Актер Тихон Жизневский поделился ощущениями от первых съемочных дней: «Пока мы еще только создаем героя, но, тем не менее, при подготовке мы обсуждали, что Иван — человек-консолидатор, который постоянно пытается собрать какие-то куски воедино, собрать свою семью, как-то пытается все время держать ее вместе. Мне даже пришла в голову ассоциация с котом Леопольдом. Мой герой — большой интеллектуал, педагог, деликатный и умный человек. Я, к сожалению, не застал своего дедушку, но, судя по тому, что рассказывает мама, это был человек энциклопедических знаний. И никто никогда не видел его злым. Он все время был очень добр, весел, любопытен. Он любил изучать все вокруг себя, любил рассказывать всем какие-то интересности, факты. Ему удавалось делать семью сплоченной и любить ее по-настоящему. Мне кажется, что история моего героя как будто связана с моим дедом».

По словам актрисы Ольги Лерман, сценарий ей сразу понравился, и ей было интересно сыграть героиню в разных возрастах, от легкомысленной девицы до матери троих детей, с довольно непростой судьбой. «Это довольно большой диапазон, около 30 лет жизни. Уже на этапе предложения это было заманчиво. Жалею только, что нам с Тихоном не дали сыграть наших героев в 20-летнем возрасте, на мой взгляд, мы еще не так уж плохо выглядим», — смеется Ольга Лерман.

Вместе с Тихоном Жизневским и Ольгой Лерман роли в сериале исполняют Софья Аржаных, Евгения Леонова, Вадим Соснин, Виктория Заболотная, Анна Завтур, Екатерина Решнова, Сергей Новосад и другие.
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№ 2
Ангелина_Сокол   26.07.2025 - 21:51
А я то и смотрю, что на фото Лерман выглядит как бизнесвумен, а Жизневский как жалкий неудачник-домохозяин. За грим и костюмы твёрдая 5. читать далее>>
№ 1
Киноман1985   25.07.2025 - 18:00
сразу трое это как награда и как испытание в сложное время. называется проверь свои силенки и вырасти детей. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Софья АржаныхТихон ЖизневскийВиктория ЗаболотнаяАнна ЗавтурЕвгения ЛеоноваОльга ЛерманСергей НовосадКатерина РешноваИлья СилаевВадим Соснин
фильмы
Время Счастливых

фотографии >>
Тихон Жизневский и Ольга Лерман играют в драмеди о жизни одной семьи «Время Счастливых» фотографии
Тихон Жизневский и Ольга Лерман играют в драмеди о жизни одной семьи «Время Счастливых» фотографии
Тихон Жизневский и Ольга Лерман играют в драмеди о жизни одной семьи «Время Счастливых» фотографии
Тихон Жизневский и Ольга Лерман играют в драмеди о жизни одной семьи «Время Счастливых» фотографии
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