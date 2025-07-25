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Иногда они возвращаются: viju эксклюзивно покажет сай-фай сериал «Воскрешение»

25 июля
2025 год

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25 июля 2025
Стриминговый сервис viju эксклюзивно покажет детективный триллер с элементами мистики «Воскрешение». Показ первых эпизодов на платформе запланирован на 1 августа, а с 8 сентября сериал выйдет на телеканале viju+ Serial, сообщает пресс-служба сервиса.

Иногда они возвращаются: viju эксклюзивно покажет сай-фай сериал «Воскрешение»
фото: пресс-служба viju

Сюжет переносит зрителя в маленький провинциальный городок в штате Висконсин. По какой-то причине недавно умершие люди неожиданно вернулись к жизни и начали сеять хаос. Внешне ничего в них не изменилось, лишь появилась способность к регенерации. В числе воскресших оказалась и Эм Сайпресс – дочь местного шерифа и младшая сестра офицера Дэйны Сайпресс. Девушка не помнит, как умерла. Теперь ее сестра должна найти убийцу. Под подозрение попали все – и живые, и мертвые.

Отмечается, что проект нельзя назвать банальной историей про зомби-апокалипсис. «Воскрешение» — скорее напряженный детективный триллер с элементами мистики, драмы и черного юмора. Сериал снят по мотивам популярного хоррор-комикса, созданного писателем Тимом Сили. Режиссерское кресло поделили Самир РеэмГостевая книга») и Аманда РоуЗвездный путь: Странные новые миры»).

Офицера Дэйну Сайпресс, помощницу шерифа и по совместительству мать-одиночку, сыграла Мелани Скрофано, ранее уже работавшая в жанре сай-фай («Звездный путь: Странные новые миры»). В роли ее авторитетного отца-шерифа предстал Дэвид Джеймс ЭллиоттПолицейская академия 3: Переподготовка»), а загадочно воскресшей сестрой стала Роми УэлтманРасследования Мердока»). Также в сериале снялись Стивен ОггХодячие мертвецы»), Гия СандхуНикита»), Лара Джин ХоростецкиХороший доктор»), Энди МаккуинРассказ служанки»).



Премьера сериала на американском телевидении состоялась в июне 2025 года, а новые серии будут выходить до середины августа.
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Иногда они возвращаются: viju эксклюзивно покажет сай-фай сериал «Воскрешение» фотографии
Иногда они возвращаются: viju эксклюзивно покажет сай-фай сериал «Воскрешение» фотографии
Иногда они возвращаются: viju эксклюзивно покажет сай-фай сериал «Воскрешение» фотографии
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