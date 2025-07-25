Иногда они возвращаются: viju эксклюзивно покажет сай-фай сериал «Воскрешение»

Стриминговый сервис viju эксклюзивно покажет детективный триллер с элементами мистики «Воскрешение». Показ первых эпизодов на платформе запланирован на 1 августа, а с 8 сентября сериал выйдет на телеканале viju+ Serial, сообщает пресс-служба сервиса.
фото: пресс-служба viju
Сюжет переносит зрителя в маленький провинциальный городок в штате Висконсин. По какой-то причине недавно умершие люди неожиданно вернулись к жизни и начали сеять хаос. Внешне ничего в них не изменилось, лишь появилась способность к регенерации. В числе воскресших оказалась и Эм Сайпресс – дочь местного шерифа и младшая сестра офицера Дэйны Сайпресс. Девушка не помнит, как умерла. Теперь ее сестра должна найти убийцу. Под подозрение попали все – и живые, и мертвые.
Отмечается, что проект нельзя назвать банальной историей про зомби-апокалипсис. «Воскрешение» — скорее напряженный детективный триллер с элементами мистики, драмы и черного юмора. Сериал снят по мотивам популярного хоррор-комикса, созданного писателем Тимом Сили. Режиссерское кресло поделили Самир Реэм («Гостевая книга») и Аманда Роу («Звездный путь: Странные новые миры»).
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