Денис Донской и Дмитрий Пчела станут «Спецами»

По сюжету выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного училища Игорь Ларионов (Денис Донской) попадает в группу Центра специального назначения ФСБ России, которой командует подполковник ФСБ Андрей Колпаков. Отец Ларионова до гибели был боевым товарищем Колпакова. От отца Игорь унаследовал важную черту – несмотря ни на что достигать поставленную цель. В составе группы спецназовцев Игорю, который получил позывной Студент, предстоят смертельно опасные миссии: ликвидация эмиссара «Аль-Каиды» на Северном Кавказе, освобождение захваченного судна в Арктике и многие другие. Студент поймет, что все эти, казалось бы, несвязанные события является очередными ходами в продолжающемся геополитическом противостоянии Запада и уже окрепшей после 1990-х России.
Создатели проекта намерены максимально привлекать к съемкам актеров местных театров и жителей республики. В географии съемок – другие регионы Кавказа, а также Крым и Арктика. Сериал основан на реальных событиях. В нем впервые будет показаны операции сотрудников Центра специального назначения ФСБ России (ЦСН) в разные периоды и в разных географических точках.
«Сериал "Спецы" – наш первый проект для канала РЕН ТВ. И мы очень рады этому сотрудничеству. Сериал адресован в первую очередь мужской аудитории, но будет интересен и женщинам. Речь в нем идет о героях, которые верны высоким нравственным принципам, следуют чувству долга и готовы по первому зову встать на защиту своей семьи и страны. Хочу отметить, что кинокомпания "Триикс Медиа" обладает хорошим опытом создания высокорейтинговых сериалов о различных силовых структурах», — говорит генеральный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко.
Главные герои – собирательный образ бойцов всех подразделений ЦСН. В сериале будет показан их вклад в ликвидацию запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ», действовавшей на территории Северного Кавказа в 2007-2015 годах. Сериал также расскажет об операциях спецподразделений ФСБ России в Крыму, в Арктике и других регионах.
обсуждение >>