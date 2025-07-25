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Денис Донской и Дмитрий Пчела станут «Спецами»

25 июля
2025 год

Новости кино >>
25 июля 2025
В Ингушетии стартовали съемки остросюжетного проекта Александра Черняева под рабочим названием «Спецы», который кинокомпания «Триикс Медиа» производит по заказу РЕН ТВ. В сериале играют Денис Донской, Дмитрий Пчела, Илья Акинтьев и Марк Овчинников, сообщает пресс-служба телеканала.

Денис Донской и Дмитрий Пчела станут «Спецами»
фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ

По сюжету выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного училища Игорь Ларионов (Денис Донской) попадает в группу Центра специального назначения ФСБ России, которой командует подполковник ФСБ Андрей Колпаков. Отец Ларионова до гибели был боевым товарищем Колпакова. От отца Игорь унаследовал важную черту – несмотря ни на что достигать поставленную цель. В составе группы спецназовцев Игорю, который получил позывной Студент, предстоят смертельно опасные миссии: ликвидация эмиссара «Аль-Каиды» на Северном Кавказе, освобождение захваченного судна в Арктике и многие другие. Студент поймет, что все эти, казалось бы, несвязанные события является очередными ходами в продолжающемся геополитическом противостоянии Запада и уже окрепшей после 1990-х России.

Создатели проекта намерены максимально привлекать к съемкам актеров местных театров и жителей республики. В географии съемок – другие регионы Кавказа, а также Крым и Арктика. Сериал основан на реальных событиях. В нем впервые будет показаны операции сотрудников Центра специального назначения ФСБ России (ЦСН) в разные периоды и в разных географических точках.

«Сериал "Спецы" – наш первый проект для канала РЕН ТВ. И мы очень рады этому сотрудничеству. Сериал адресован в первую очередь мужской аудитории, но будет интересен и женщинам. Речь в нем идет о героях, которые верны высоким нравственным принципам, следуют чувству долга и готовы по первому зову встать на защиту своей семьи и страны. Хочу отметить, что кинокомпания "Триикс Медиа" обладает хорошим опытом создания высокорейтинговых сериалов о различных силовых структурах», — говорит генеральный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко.

Главные герои – собирательный образ бойцов всех подразделений ЦСН. В сериале будет показан их вклад в ликвидацию запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ», действовавшей на территории Северного Кавказа в 2007-2015 годах. Сериал также расскажет об операциях спецподразделений ФСБ России в Крыму, в Арктике и других регионах.
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№ 3
Sveta_21Ermolova   25.07.2025 - 21:24
Прям нашли отряд богатырей или точнее мушкетёров, готовых прыгнуть и в огонь и в воду. Все актёры как на подбор - статные красавцы, "спецов" сыграть думаю смогут. читать далее>>
№ 2
Киноман1985   25.07.2025 - 17:58
везде лезут спецы, где нужно и не нужно. самое интересное их никто не просит совать свой нос. читать далее>>
№ 1
valerik61   25.07.2025 - 15:38
"Создатели проекта намерены максимально привлекать к съемкам актеров местных театров и жителей республики." Правильной дорогой идете товарищи!)) читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Илья АкинтьевДенис ДонскойМарк ОвчинниковДмитрий ПчелаАлександр ЧерняевИнесса Юрченко

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Денис Донской и Дмитрий Пчела станут «Спецами» фотографии
Денис Донской и Дмитрий Пчела станут «Спецами» фотографии
Денис Донской и Дмитрий Пчела станут «Спецами» фотографии
Денис Донской и Дмитрий Пчела станут «Спецами» фотографии
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