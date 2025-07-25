Роман Маякин примерит образ экс-чиновника

Стартовали съемки лирической комедии «Мой папа — мэр» с Романом Маякиным в главной роли. Сериал создается FRESH HEADS PRODUCTION совместно с ON SET PRODUCTION при поддержке ИРИ, сообщает пресс-служба проекта.
фото: пресс-служба проекта
Главный герой Сергей Горобец — амбициозный чиновник, мечтающий стать мэром провинциального Благоярска. Его карьеру разрушает скандал: его снимают с выборов, увольняют и исключают из партии. В отчаянии он случайно сбивает на машине 12-летнюю Варю — дерзкую воспитанницу детдома, которая уцелела и тут же начинает его шантажировать. Чтобы не попасть за решетку, Горобец соглашается выдать себя за её спасителя и взять под опеку. Варя требует помочь ей найти бабушку, а взамен играет роль «идеальной дочери» в его публичной кампании. Их тандем, построенный на манипуляциях и взаимных сделках, неожиданно начинает работать. В свете нового образа заботливого отца Горобец идет на выборы как независимый кандидат, а Варя становится ключом к его популярности. Постепенно, проходя через испытания, аферы и публичные выступления, они сближаются: два одиночки учатся доверять друг другу и становятся семьей — пусть и не сразу по-настоящему.
«Для меня этот проект о том, как взрослые состоявшиеся люди смотрят на эту жизнь по-детски, а дети — по-взрослому, и как важно каждому быть на своем месте!», — отмечает Роман Маякин.
Когда оказывается, что бабушка не хочет принимать Варю, а над девочкой нависает угроза попасть в циничную «семью блогеров», Горобец впервые делает выбор не ради выгоды. Он отказывается от выборов, признается в аварии и спасает Варю, официально удочерив ее. Победа достается другому, но оба главных героя впервые получают нечто более важное — поддержку, принятие и настоящую близость.
обсуждение >>