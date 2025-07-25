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Роман Маякин примерит образ экс-чиновника

25 июля
2025 год

Новости кино >>
25 июля 2025
Стартовали съемки лирической комедии «Мой папа — мэр» с Романом Маякиным в главной роли. Сериал создается FRESH HEADS PRODUCTION совместно с ON SET PRODUCTION при поддержке ИРИ, сообщает пресс-служба проекта.

Роман Маякин примерит образ экс-чиновника
фото: пресс-служба проекта

Главный герой Сергей Горобец — амбициозный чиновник, мечтающий стать мэром провинциального Благоярска. Его карьеру разрушает скандал: его снимают с выборов, увольняют и исключают из партии. В отчаянии он случайно сбивает на машине 12-летнюю Варю — дерзкую воспитанницу детдома, которая уцелела и тут же начинает его шантажировать. Чтобы не попасть за решетку, Горобец соглашается выдать себя за её спасителя и взять под опеку. Варя требует помочь ей найти бабушку, а взамен играет роль «идеальной дочери» в его публичной кампании. Их тандем, построенный на манипуляциях и взаимных сделках, неожиданно начинает работать. В свете нового образа заботливого отца Горобец идет на выборы как независимый кандидат, а Варя становится ключом к его популярности. Постепенно, проходя через испытания, аферы и публичные выступления, они сближаются: два одиночки учатся доверять друг другу и становятся семьей — пусть и не сразу по-настоящему.

«Для меня этот проект о том, как взрослые состоявшиеся люди смотрят на эту жизнь по-детски, а дети — по-взрослому, и как важно каждому быть на своем месте!», — отмечает Роман Маякин.

Когда оказывается, что бабушка не хочет принимать Варю, а над девочкой нависает угроза попасть в циничную «семью блогеров», Горобец впервые делает выбор не ради выгоды. Он отказывается от выборов, признается в аварии и спасает Варю, официально удочерив ее. Победа достается другому, но оба главных героя впервые получают нечто более важное — поддержку, принятие и настоящую близость.

В проекте также играют Арина Савостьянова, Дарья Урсуляк, Ольга Лапшина, Максим Белбородов, Лукерья Ильяшенко и Елена Яковлева. В съемках сериала примут участие дети из приемных семей благотворительного фонда «Волонтеры» в помощь детям-сиротам и воспитанники детских домов, которых поддерживает фонд «Арифметика добра». Режиссером выступил Олег Кириченко, который также написал сценарий в соавторстве с Анастасией Мельниковой. Релиз ожидается весной 2026 года.
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№ 1
valerik61   25.07.2025 - 15:36
Ну вот! Все рассказали, можно не смотреть! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Роман Маякин примерит образ экс-чиновника фотографии
Роман Маякин примерит образ экс-чиновника фотографии
Роман Маякин примерит образ экс-чиновника фотографии
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