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Инга Оболдина и Александр Половцев найдут «Приют счастья»

25 июля
2025 год

Новости кино >>
25 июля 2025
Начались съемки нового сериала ТВЦ «Приют счастья». Главные роли в проекте исполнили Инга Оболдина, Александр Половцев, Сергей Баталов, Рината Тимербаева, Алексей Овсянников, Эдуард Магеррамов и Дмитрий Гудочкин, сообщает пресс-служба телеканала.

Инга Оболдина и Александр Половцев найдут «Приют счастья»
фото: пресс-служба телеканала ТВЦ

Действие разворачивается на фоне приюта-конюшни, где нашли свой дом и шанс на счастливую жизнь самые разнообразные домашние животные. Роль хозяина «Приюта счастья» для животных исполняет Александр Половцев. Его единственную в жизни «слабость», дочь Женю, играет молодая талантливая актриса Рината Тимербаева. Обаятельная Инга Оболдина перевоплотилась в энергичного бухгалтера заведения, а Сергей Баталов – во врача-ветеринара.

«Мой герой – директор приюта Борис Борисович Хомский, настоящий самостоятельный и крепкий мужик, человек, очень любящий свою профессию и переживающий за свою дочку. Честно скажу, мне сразу приглянулся и характер моего героя. И человеческие отношения в этом проекте очень хорошо выстроены: тонко и трогательно. Особенно совместные сцены отца и дочери. По сюжету, все самое интересное как раз и начинается с Жениного приезда из Москвы в наш маленький городок», — рассказывает Александр Половцев.

Съемки проекта проходят в Москве и Московской области. Продлятся они до середины августа.
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№ 1
Киноман1985   25.07.2025 - 17:53
Деревенская романтика с животными под боком. На редкость хороший фильм ожидаем. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Инга Оболдина и Александр Половцев найдут «Приют счастья» фотографии
Инга Оболдина и Александр Половцев найдут «Приют счастья» фотографии
Инга Оболдина и Александр Половцев найдут «Приют счастья» фотографии
Инга Оболдина и Александр Половцев найдут «Приют счастья» фотографии
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