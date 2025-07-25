Инга Оболдина и Александр Половцев найдут «Приют счастья»

Действие разворачивается на фоне приюта-конюшни, где нашли свой дом и шанс на счастливую жизнь самые разнообразные домашние животные. Роль хозяина «Приюта счастья» для животных исполняет Александр Половцев. Его единственную в жизни «слабость», дочь Женю, играет молодая талантливая актриса Рината Тимербаева. Обаятельная Инга Оболдина перевоплотилась в энергичного бухгалтера заведения, а Сергей Баталов – во врача-ветеринара.
«Мой герой – директор приюта Борис Борисович Хомский, настоящий самостоятельный и крепкий мужик, человек, очень любящий свою профессию и переживающий за свою дочку. Честно скажу, мне сразу приглянулся и характер моего героя. И человеческие отношения в этом проекте очень хорошо выстроены: тонко и трогательно. Особенно совместные сцены отца и дочери. По сюжету, все самое интересное как раз и начинается с Жениного приезда из Москвы в наш маленький городок», — рассказывает Александр Половцев.
Съемки проекта проходят в Москве и Московской области. Продлятся они до середины августа.
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