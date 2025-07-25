Илья Найшуллер может снять «Дом у дороги 2» вместо Гая Ричи

Илья Найшуллер может выступить режиссером сиквела «Дома у дороги» от Amazon MGM Studios. Как сообщает Deadline, сейчас с ним идут переговоры. В начале месяца проект покинул Гай Ричи по неизвестным причинам.
фото: Forbes
Это будет уже второй совместный проект Найшуллера со студией после «Глав государств». Фильм, в главных ролях которого снялись Идрис Эльба, Джон Сина и Приянка Чопра, в течение трех недель занимал первое место в рейтинге сервиса Prime Video.
Подробностей о сюжете сиквела «Дома у дороги» пока нет, но известно, что Джейк Джилленхол вернется к главной роли.
Ремейк «Дома у дороги» с Патриком Суэйзи, поставленный Дагом Лайманом, вышел на Amazon в 2024 году. Лента стала хитом стриминга и собрала по всему миру около 100 млн зрителей. Фильм рассказывает о бывшем бойце UFC, который устраивается на работу вышибалой в шумный придорожный ресторан во Флорида-Кис, но вскоре обнаруживает, что в этом тропическом раю не все так, как кажется.
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