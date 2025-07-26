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Рекорды «Истребителя демонов», кошка-оторва и много покемонов: главные новости аниме за неделю

26 июля
2025 год

Новости кино >>
26 июля 2025
Рекорды «Истребителя демонов», юбилей «Гандама: Дубль-вэ» и настоящий ПокеПарк: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о третьем сезоне «Семьи шпиона» или первом трейлере сериала «Мой статус убийцы очевидно превосходит геройский»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Рекорды «Истребителя демонов», кошка-оторва и много покемонов: главные новости аниме за неделю

🔘 «Истребитель демонов» снова вписал себя в историю: «Поезд “Бесконечный”» в ковидный 2020-й стал самым кассовым фильмом Японии, а «Бесконечный замок» установил рекорды по сборам в день премьеры (¥1,5 миллиарда) и за дебютный уикенд (¥5,9 миллиарда).

🔘 «Алиса в Стране чудес: Погружение в Страну чудес» обзавелась новым трейлером, в котором звучит главная тема Zukan за авторством SEKAI NO OWARI.

🔘 «Вампир не умеет правильно сосать», зато обзавелся очередным роликом и месяцем премьеры (октябрь).

🔘 Kick Back Кэнси Ёнэдзу — опенинг кровожадного сёнэна «Человеке-бензопилы» — за три года набрал 200 миллионов просмотров на YouTube.

🔘 Турбо-бабка из «Дандадана» заглянула в новый рекламный ролик Fanta:


🔘 Режиссер «Фрирен» Тору Ивадзава оригинально поздравил с 30-летием «Мобильный воин Гандам: Дубль-вэ», смастерив видео с наиболее запоминающимися моментами меха-сериала.

🔘 У «Кулинарных скитаний в параллельном мире» вышел трейлер с нарезкой блюд — смотреть ТОЛЬКО на полный желудок.

🔘 В 2026-м на территории токийского парка развлечений Yomiuriland откроют PokePark Kanto — с магазинами, аттракционами и прочими радостями для фанатов популярнейшей медиа-франшизы.

🔘 Sony приобрела 2,5% долю акций Bandai Namco за ¥68 миллиардов ($464 миллиона), а еще компании объявили о стратегическом партнерстве: будут создавать аниме и манги по различным IP.

Читать Аниме-премьеры лета, ради которыми стоит вернуться с пляжа

Первый тизер мультфильма студии Aardman про покемонов


Британская студия Aardman Animations, славная приключениями «Уоллеса и Громита», вместе с компанией The Pokémon показали очаровательный тизер совместного проекта — кукольного сериала во вселенной карманных монстриков. Новинка получила название «Истории покемонов: Злоключения Сирфетчда и Пичу» (Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch’d & Pichu). Премьера запланирована на 2027 год.


В коротком ролике можно увидеть, как галарский пушистик Вулу мирно пощипывает траву, а на заднем плане Сирфетчд (эволюционная форма Галарского Фарфетчда) и Пичу (младшая стадия любимца публики Пикачу) устраивают настоящий кавардак. Художественный руководитель и сооснователь Aardman Питер Лорд также появился в эфире. Он рассказал, что действие сериала развернется в регионе, «который особенно близок их сердцу».

Читать Новейшая кукольная анимация на все случаи жизни

«Консьерж покемонов» вернется из отпуска 4 сентября


Пока поклонники упомянутых карманных созданий с нетерпением ждут новых форматов и историй из любимой вселенной, Netflix готовит возвращение одного из самых душевных проектов франшизы. Уже 4 сентября на платформе выйдет второй сезон «Консьержа покемонов», также выполненный в технике кукольной анимации. Ради новых солнечных эпизодов к работе вернулись режиссер Ику Огава и команда студии DwarfРилаккума и Каору», «Левша»).


Покинув шумный мегаполис и утомительную работу, добрая и внимательная Хару начинает всё с нуля на живописном острове-курорте, куда покемоны приезжают за отдыхом и гармонией. В окружении заботливого персонала и свободных духом обитателей она обретает внутренний покой и ступает на путь самопознания. В свежем трейлере набравшаяся уверенности консьержка с энтузиазмом включается в повседневные дела, а её неизменный спутник Псайдак по-прежнему рядом. Во втором сезоне появятся новые персонажи: загадочный Кент — судя по всему, бывший Хару, которого сопровождает внушительный напарник Арканайн, а также опытный моряк Дэн, путешествующий в компании преданного Силео (они вместе 15 лет!). Героиню озвучивает Нон (Сузу Урано из фильма «В этом уголке мира»), интервью с ней можно почитать тут. В роли Кента — актер Кэйта МатидаСтеклянное сердце»), а Дэн говорит голосом Кадзухиро Ямадзи (шериф Рао из «Страны песков»).

Читать «Консьерж покемонов» — духоподъемная история о курорте для милых монстриков

«Тамала — кошка-оторва» вернулась спустя 20 лет


20 июля на международном фестивале Fantasia в Монреале состоялась мировая премьера анимационного фильма «Тамала 2030: Кошка-оторва во тьме». Это продолжение культового аниме, созданного творческим дуэтом K. и Kuno, работающим под псевдонимом t.o.L (trees of life). Как и в оригинале, вся творческая концепция — от сценария и визуального стиля до музыкального сопровождения — целиком принадлежит самим авторам. В 2026 году «психоделический кибер-нуар» о приключениях хвостатой анархистки выйдет в американский прокат силами Deaf Crocodile и Cartuna.


Милая и дерзкая короткошерстная Тамала — та еще штучка: ругается, как портовый грузчик, и всегда окутана никотиновым шлейфом. Когда-то она покинула Планету Кошек в поисках биологической матери, а теперь, сразу по возвращении годы спустя, оказывается втянута в расследование загадочного дела. Семь пушистых обитателей одновременно исчезли в разных уголках Кошачьей Японии. Вместе с приятелем-сыщиком Микеланджело она принимается распутывать клубок загадок, где находится место для древних ритуалов, мрачных пророчеств и следов корпорации Catty & Co. Правда, еще все улики почему-то указывают на саму Тамалу.

Читать «Тамала 2010» — безбашенное аниме в духе Кубрика и Пинчона

Первый трейлер аниме «Пышечка, любовь и ошибки!»


Спустя почти два года молчания офисный ромком «Пышечка, любовь и ошибки!» наконец-то обзавелся первым трейлером. За постановку сериала отвечает Кадзуоми КогаИстория о том, как я пришел на вечеринку, а там не было ни одной женщины»), а за анимацию — студия Marvy JackОммёдзи», «Семь смертных грехов: Недовольство Эдинбурга»). Первая серия выйдет 6 октября.


27-летняя офисная сотрудница Юмэко Кода ненавидит работу, собственное тело и вообще себя. Всё меняется после несчастного случая, в результате которого она теряет память. Новая Юмэко сражает наповал начальство, помогает коллегам, решает проблемы — и точно знает: она роскошна, харизматична и чертовски талантлива. Только кое-что не дает покоя: кажется, инцидент был не случаен. Кто-то хотел её убить. Роль обаятельной пышки исполняет Ая Эндо (Сёко Иэири из «Магической битвы»). Её босса Кэйсукэ Юки, занимающего пост вице-президента кондитерской фирмы, озвучивает Юма Утида (Харука Сакура из «Ветролома») — он же поет финальную композицию Watashi de Yokatta!!!

Читать В джазе (не) только юноши: обзор аниме «История о том, как я пришел на вечеринку, а там не было ни одной женщины»

Трейлер музыкального аниме «Один танец»


В октябре на Disney+ выйдет сериал «Один танец» — экранизация популярной манги Coffee, анонсированная год назад. В производстве участвуют студии MadhouseО движении Земли», «Девочка, покорившая время») и Cyclone Graphics, а режиссером выступает Мития КатоВыдающиеся звери»). Хореография и пластика в аниме воссоздана с использованием технологии захвата движения и благодаря участникам D.LEAGUE — ведущего проекта уличного и сценического танца в Японии.


Кабоку Котани, привыкший держаться в тени из-за заикания, случайно видит танцевальную репетицию одноклассницы Хикари Ванды — и не может отвести взгляд. Она двигается смело, грациозно, как будто весь мир исчез. Воодушевленный Кабоку впервые преодолевает неуверенность и делает шаг навстречу уличному танцу — чтобы выразить себя не словами, а движением. Роль застенчивого старшеклассника досталась Коки Утияме (Гэн Наруми из «Кайдзю №8»), а Ванды — Хине Ёмии (Анна Ямада из «Опасности в моем сердце»).

Читать Балетная драма «Танцуй свой танец, танцор»
Бонус: С 5 по 8 декабря в сердце Каталонии состоится один из крупнейших европейских ивентов, посвященных японской культуре — Manga Barcelona. В числе почетных гостей: режиссер Синъитиро ВатанабэСамурай Чамплу»), мангаки Сатору НииВетролом») и Го ТанабэЗов Ктулху»), а также Мао Момидзи — фуд-дизайнер «Подземелья вкусностей». Главное музыкальное событие — первое зарубежное шоу культового коллектива SEATBELTS, включая вокалистку Маи Яманэ (легендарный саундтрек к «Ковбою Бибопу») под управлением композиторки Ёко Канно. Также на сцену выйдет Aina The EndДандадан»). Промо-арт фестиваля нарисовала Камомэ СирахамаАтелье колдовских колпаков»).

Рекорды «Истребителя демонов», кошка-оторва и много покемонов: главные новости аниме за неделю

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№ 2
Мария_2191   27.07.2025 - 21:05
Британцы решили снять коллаборацию с "родоначальниками анимэ", и вернуться к истории с Покемонами. По трейлеру пока мало что ясно. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   26.07.2025 - 21:46
Кто только не пытался снять, переделать "Алису в стране чудес". Вот и в анимэ без Алисы не обошлось. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Рекорды «Истребителя демонов», кошка-оторва и много покемонов: главные новости аниме за неделю фотографии
Рекорды «Истребителя демонов», кошка-оторва и много покемонов: главные новости аниме за неделю фотографии
Рекорды «Истребителя демонов», кошка-оторва и много покемонов: главные новости аниме за неделю фотографии
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