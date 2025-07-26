Рекорды «Истребителя демонов», кошка-оторва и много покемонов: главные новости аниме за неделю

Рекорды «Истребителя демонов
», юбилей «Гандама: Дубль-вэ
» и настоящий ПокеПарк: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о третьем сезоне
«Семьи шпиона
» или первом трейлере
сериала «Мой статус убийцы очевидно превосходит геройский
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
🔘 «Истребитель демонов
» снова вписал себя в историю: «Поезд “Бесконечный”
» в ковидный 2020-й стал самым кассовым фильмом Японии, а «Бесконечный замок
» установил рекорды по сборам в день премьеры (¥1,5 миллиарда) и за дебютный уикенд (¥5,9 миллиарда).
🔘 «Алиса в Стране чудес: Погружение в Страну чудес
» обзавелась новым трейлером
, в котором звучит главная тема Zukan
за авторством SEKAI NO OWARI
.
🔘 «Вампир не умеет правильно сосать
», зато обзавелся очередным роликом
и месяцем премьеры (октябрь).
🔘 Kick Back Кэнси Ёнэдзу
— опенинг кровожадного сёнэна
«Человеке-бензопилы
» — за три года набрал 200 миллионов просмотров на YouTube.
🔘 Турбо-бабка
из «Дандадана
» заглянула в новый рекламный ролик Fanta:
🔘 Режиссер «Фрирен
» Тору Ивадзава
оригинально поздравил с 30-летием «Мобильный воин Гандам: Дубль-вэ
», смастерив видео
с наиболее запоминающимися моментами меха
-сериала.
🔘 У «Кулинарных скитаний в параллельном мире
» вышел трейлер
с нарезкой блюд — смотреть ТОЛЬКО на полный желудок.
🔘 В 2026-м на территории токийского парка развлечений Yomiuriland
откроют PokePark Kanto
— с магазинами, аттракционами и прочими радостями для фанатов популярнейшей медиа-франшизы.
🔘 Sony
приобрела 2,5% долю акций Bandai Namco
за ¥68 миллиардов ($464 миллиона), а еще компании объявили о стратегическом партнерстве: будут создавать аниме и манги по различным IP.
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Аниме-премьеры лета, ради которыми стоит вернуться с пляжа
Первый тизер мультфильма студии Aardman про покемонов
Британская студия Aardman Animations
, славная приключениями «Уоллеса и Громита
», вместе с компанией The Pokémon
показали очаровательный тизер совместного проекта — кукольного сериала во вселенной карманных монстриков. Новинка получила название «Истории покемонов: Злоключения Сирфетчда и Пичу
» (Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch’d & Pichu). Премьера запланирована на 2027 год.
В коротком ролике можно увидеть, как галарский пушистик Вулу
мирно пощипывает траву, а на заднем плане Сирфетчд
(эволюционная форма Галарского Фарфетчда) и Пичу
(младшая стадия любимца публики Пикачу) устраивают настоящий кавардак. Художественный руководитель и сооснователь Aardman Питер Лорд
также появился в эфире
. Он рассказал, что действие сериала развернется в регионе, «который особенно близок их сердцу
».
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Новейшая кукольная анимация на все случаи жизни
«Консьерж покемонов» вернется из отпуска 4 сентября
Пока поклонники упомянутых карманных созданий с нетерпением ждут новых форматов и историй из любимой вселенной, Netflix
готовит возвращение одного из самых душевных проектов
франшизы. Уже 4 сентября на платформе выйдет второй сезон «Консьержа покемонов
», также выполненный в технике кукольной анимации. Ради новых солнечных эпизодов к работе вернулись режиссер Ику Огава
и команда студии Dwarf
(«Рилаккума и Каору
», «Левша
»).
Покинув шумный мегаполис и утомительную работу, добрая и внимательная Хару
начинает всё с нуля на живописном острове-курорте, куда покемоны приезжают за отдыхом и гармонией. В окружении заботливого персонала и свободных духом обитателей она обретает внутренний покой и ступает на путь самопознания. В свежем трейлере набравшаяся уверенности консьержка с энтузиазмом включается в повседневные
дела, а её неизменный спутник Псайдак
по-прежнему рядом. Во втором сезоне появятся новые персонажи: загадочный Кент — судя по всему, бывший Хару, которого сопровождает внушительный напарник Арканайн
, а также опытный моряк Дэн, путешествующий в компании преданного Силео
(они вместе 15 лет!). Героиню озвучивает Нон
(Сузу Урано из фильма «В этом уголке мира
»), интервью с ней можно почитать тут
. В роли Кента — актер Кэйта Матида
(«Стеклянное сердце
»), а Дэн говорит голосом Кадзухиро Ямадзи
(шериф Рао
из «Страны песков
»).
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«Консьерж покемонов» — духоподъемная история о курорте для милых монстриков
«Тамала — кошка-оторва» вернулась спустя 20 лет
20 июля на международном фестивале Fantasia
в Монреале состоялась мировая премьера анимационного фильма «Тамала 2030: Кошка-оторва во тьме
». Это продолжение культового аниме
, созданного творческим дуэтом K.
и Kuno
, работающим под псевдонимом t.o.L
(trees of life). Как и в оригинале, вся творческая концепция — от сценария и визуального стиля до музыкального сопровождения — целиком принадлежит самим авторам. В 2026 году «психоделический кибер-нуар» о приключениях хвостатой анархистки выйдет в американский прокат силами Deaf Crocodile
и Cartuna
.
Милая и дерзкая короткошерстная Тамала
— та еще штучка: ругается, как портовый грузчик, и всегда окутана никотиновым шлейфом. Когда-то она покинула Планету Кошек в поисках биологической матери, а теперь, сразу по возвращении годы спустя, оказывается втянута в расследование загадочного дела. Семь пушистых обитателей одновременно исчезли в разных уголках Кошачьей Японии. Вместе с приятелем-сыщиком Микеланджело
она принимается распутывать клубок загадок, где находится место для древних ритуалов, мрачных пророчеств и следов корпорации Catty & Co. Правда, еще все улики почему-то указывают на саму Тамалу.
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«Тамала 2010» — безбашенное аниме в духе Кубрика и Пинчона
Первый трейлер аниме «Пышечка, любовь и ошибки!»
Спустя почти два года молчания
офисный ромком «Пышечка, любовь и ошибки!
» наконец-то обзавелся первым трейлером. За постановку сериала отвечает Кадзуоми Кога
(«История о том, как я пришел на вечеринку, а там не было ни одной женщины
»), а за анимацию — студия Marvy Jack
(«Оммёдзи
», «Семь смертных грехов: Недовольство Эдинбурга
»). Первая серия выйдет 6 октября.
27-летняя офисная сотрудница Юмэко Кода ненавидит работу, собственное тело и вообще себя. Всё меняется после несчастного случая, в результате которого она теряет память. Новая Юмэко сражает наповал начальство, помогает коллегам, решает проблемы — и точно знает: она роскошна, харизматична и чертовски талантлива. Только кое-что не дает покоя: кажется, инцидент был не случаен. Кто-то хотел её убить. Роль обаятельной пышки исполняет Ая Эндо
(Сёко Иэири
из «Магической битвы
»). Её босса Кэйсукэ Юки, занимающего пост вице-президента кондитерской фирмы, озвучивает Юма Утида
(Харука Сакура
из «Ветролома
») — он же поет финальную композицию Watashi de Yokatta!!!
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В джазе (не) только юноши: обзор аниме «История о том, как я пришел на вечеринку, а там не было ни одной женщины»
Трейлер музыкального аниме «Один танец»
В октябре на Disney+
выйдет сериал «Один танец
» — экранизация популярной манги Coffee
, анонсированная
год назад. В производстве участвуют студии Madhouse
(«О движении Земли
», «Девочка, покорившая время
») и Cyclone Graphics
, а режиссером выступает Мития Като
(«Выдающиеся звери
»). Хореография и пластика в аниме воссоздана с использованием технологии захвата движения и благодаря участникам D.LEAGUE
— ведущего проекта уличного и сценического танца в Японии.
Кабоку Котани, привыкший держаться в тени из-за заикания, случайно видит танцевальную репетицию одноклассницы Хикари Ванды — и не может отвести взгляд. Она двигается смело, грациозно, как будто весь мир исчез. Воодушевленный Кабоку впервые преодолевает неуверенность и делает шаг навстречу уличному танцу — чтобы выразить себя не словами, а движением. Роль застенчивого старшеклассника досталась Коки Утияме
(Гэн Наруми
из «Кайдзю №8
»), а Ванды — Хине Ёмии
(Анна Ямада
из «Опасности в моем сердце
»).
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Балетная драма «Танцуй свой танец, танцор»
Бонус:
С 5 по 8 декабря в сердце Каталонии состоится один из крупнейших европейских ивентов, посвященных японской культуре — Manga Barcelona
. В числе почетных гостей: режиссер Синъитиро Ватанабэ
(«Самурай Чамплу
»), мангаки Сатору Нии
(«Ветролом
») и Го Танабэ
(«Зов Ктулху
»), а также Мао Момидзи
— фуд-дизайнер «Подземелья вкусностей
». Главное музыкальное событие — первое зарубежное шоу культового коллектива SEATBELTS
, включая вокалистку Маи Яманэ
(легендарный саундтрек к «Ковбою Бибопу
») под управлением композиторки Ёко Канно
. Также на сцену выйдет Aina The End
(«Дандадан
»). Промо-арт фестиваля нарисовала Камомэ Сирахама
(«Ателье колдовских колпаков
»).
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