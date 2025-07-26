Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Владимир Стеклов, Федор Лавров и Степан Девонин приняли участие в «Афере по-русски»

26 июля
2025 год

Новости кино >>
26 июля 2025
Подошли к концу съемки комедии Максима Зыкова «Афера по-русски». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Галерия», отвечающей за производство картины в партнерстве со студией «АртКом Медиа».

Афёра по-русски (2025)
фото: пресс-служба кинокомпании «Галерия»

В фильме для зрителей старше 16 лет сыграли Владимир Стеклов, Федор Лавров, Степан Девонин, Виктор Бычков, Максим Лагашкин и другие актеры. Сценарий написали режиссер ленты Максим Зыков, Александр Харламов и Давид Степанян, оператором выступил Оганес Марутян, а музыку написал композитор Михаил Робканов.

Это история о хороших жуликах, очень хороших полицейских и о том, что счастье – не в деньгах. По сюжету два обаятельных, но не слишком удачливых братана ввязываются в рискованное дело по поручению криминального авторитета Михалыча. Как это часто бывает, все идет не по плану.

«Афёра по-русски»

Зрителей ожидают 80 минут яркого приключения. «Будет и за кого поволноваться, и над чем посмеяться. В центре сюжета – семья, аферы и, конечно, любовь, преодолевающая все преграды», – говорит генеральный продюсер Владимир Пирожок.
версия для печати

обсуждение >>
№ 5
Yanina Sokolova   30.07.2025 - 22:48
Просмотрела трейлер и серъёзно задумалась, стоит ли вообще смотреть фильм. По описанию и актёрскому составу вроде ничё, а рекламный ролик чёт тухлый какой-то. читать далее>>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   29.07.2025 - 21:45
... через одного, мой вердикт по фильму. 50 на 50. думать нужно, трейлер так же ровно 50 на 50. читать далее>>
№ 3
Мария_2191   27.07.2025 - 21:03
... Обожаю Стеклова и Девонина, только из-за них буду смотреть фильм) читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   26.07.2025 - 21:31
Столько хороших актёров на 1 метр квадратный - я уже хочу поскорей увидеть эту комедию)) читать далее>>
№ 1
Тульский парень   26.07.2025 - 17:20
Композитор писал музыку для фильмов о копах и ментах. Кринж! читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров и Максим Лагашкин вернулись в «Жуки»
Владимир Стеклов встретит «сНежного человека»
персоны
Виктор БычковЗахар ВдовинСтепан ДевонинМаксим ЗыковФёдор ЛавровМаксим ЛагашкинОганес МарутянВладимир ПирожокВладимир СтекловАлександр Харламов (II)
фильмы
Афёра по-русски

фотографии >>
"Афёра по-русски" (2025)
"Афёра по-русски" (2025)
"Афёра по-русски" (2025)
"Афёра по-русски" (2025)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Геральд Бежанов
31 октября ушёл из жизни режиссёр Геральд Бежанов.
Игорь Есипович
31 октября ушёл из жизни композитор Игорь Есипович.
Валентин Куйк
30 октября ушёл из жизни режиссёр, сценарист Валентин Куйк.
Анатолий Меньщиков
30 октября ушёл из жизни актёр Анатолий Меньщиков.
Якуб Ахмедов
29 октября ушёл из жизни актёр Якуб Ахмедов.
Костас Сморигинас
29 октября ушёл из жизни актёр Костас Сморигинас.
Андрей Гриневич
28 октября ушёл из жизни актёр Андрей Гриневич.
Роман Попов
28 октября ушёл из жизни актёр Роман Попов.
Андрей Демьянов
27 октября ушёл из жизни Андрей Иванович Демьянов.

День рождения >>

Анатолий Азо
Александр Арсентьев
Инна Капинос
Кира Кауфман
Сергей Краснов
Анатолий Папанов
Раиса Рязанова
Анастасия Сметанина
Артём Фадеев
Самира Армстронг
Джон Кэнди
Дермот Малруни
Ким Росси Стюарт
Бад Спенсер
Эдди Кэй Томас
Роб Шнайдер
все родившиеся 31 октября >>

Афиша кино >>

Ado Special Live «Shinzou» in Cinema
фильм-концерт, музыкальный
Япония, 2024
Презрение
драма, экранизация
Франция, Италия, 1963
Папины дочки. Мама вернулась
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Мажор в Дубае
криминальный фильм, приключения
Россия, 2025
Хищник: Миссия «Осирис»
научная фантастика, триллер
США, 2025
Паромщик
драмеди
Россия, 2025
Детка на драйве
боевик, триллер, экранизация
США, 2025
Шелби-Оукс. Город-призрак
триллер, фильм ужасов
Бельгия, США, 2024
Патруль Дино: Приключения в мире динозавров
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2022
Сират
драма
Испания, Франция, 2025
Старуха с ножом
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
Южная Корея, 2025
Хэллоуин. Ночной кошмар
фильм ужасов
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен