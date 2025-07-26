Владимир Стеклов, Федор Лавров и Степан Девонин приняли участие в «Афере по-русски»

Это история о хороших жуликах, очень хороших полицейских и о том, что счастье – не в деньгах. По сюжету два обаятельных, но не слишком удачливых братана ввязываются в рискованное дело по поручению криминального авторитета Михалыча. Как это часто бывает, все идет не по плану.
«Афёра по-русски»
Зрителей ожидают 80 минут яркого приключения. «Будет и за кого поволноваться, и над чем посмеяться. В центре сюжета – семья, аферы и, конечно, любовь, преодолевающая все преграды», – говорит генеральный продюсер Владимир Пирожок.
обсуждение >>