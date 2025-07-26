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Адриа Архона заменила Тейлор Расселл в новой «Афере Томаса Крауна»

26 июля
2025 год

Новости кино >>
26 июля 2025
Адриа Архона заменила Тейлор Расселл во втором ремейке романтического детектива Нормана Джуисона «Афера Томаса Крауна», уверяет Variety.

Адриа Архона заменила Тейлор Расселл в новой «Афере Томаса Крауна»
фото: blavity.com

Уход Расселл связан с творческими разногласиями. Помимо Архоны, исполнителю титульной роли Майклу Б. Джордану также составят компанию Кеннет Брана, Лили Глэдстоун, Данай Гурира, Пилу Асбек и Айиша Харт. Режиссером и продюсером будущей ленты студии Amazon MGM Studios выступит сам Джордан. Съемки проходят в Лондоне. Картина должна выйти в прокат 5 марта 2027 года.

Оригинал со Стивом Маккуином и Фэй Данауэй, вышедший в 1968 году, повествует о воре-джентельмене, который грабит банки ради риска, удовлетворения страсти к авантюризму. Богатый предприниматель Томас Краун, который вызывает подозрение у полиции, очаровывает женщину-инспектора Вики Андерсон, пытающуюся разгадать уловки хитроумного миллионера, забавляющегося собственной выдумкой и изобретательностью. Свою версию популярного сюжета — с Пирсом Броснаном и Рене Руссо — выпустил в 1999-м Джон Мактирнан.
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обсуждение >>
№ 3
Матвей Брикун   27.07.2025 - 20:26
Что они делают, черт их побери. Надеюсь создатели оригинала открестятся от уродства. читать далее>>
№ 2
Тульский парень   27.07.2025 - 19:13
Ужаснейший ремейк. Латиноамериканка, негр и вроде мулатка или такая же черная. Что за позорище. Броснан в диком ужасе прибывает. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   26.07.2025 - 21:44
Нашли дамочку посимпатичней и точно поталантливей Рассел. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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