Адриа Архона заменила Тейлор Расселл в новой «Афере Томаса Крауна»

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Фильмы Хаяо Миядзаки, Макото Синкая, Наоко Ямады и других мастеров

Лучшее аниме о взрослении: последнее лето детства, нарисованное с душой

С 27 на 28 июля, 01:50, ОТР

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55 лет Николаю Костеру-Вальдау: вспоминаем его первую большую роль в кино

Триллер «Ночной сторож» стал прорывом не только для звезды «Игры престолов»