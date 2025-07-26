Отношения Майи Хоук и Льюиса Пуллмана повлияют на окружающий мир

Майя Хоук
и Льюис Пуллман
получили ключевые роли в сюрреалистичном ромкоме «Желаемое за действительное» (Wishful Thinking), уверяет Variety
.
Зрителям поведают о нестабильных отношениях пары, которая обнаруживает, что их эмоциональное состояние оказывает сверхъестественное влияние на окружающий мир. Им предстоит решить, бороться ли за свои отношения или смириться с тем, что их сильная связь может приносить больше вреда, чем пользы.
За постановку и сценарий фильма отвечает Грэм Паркс, работающий в сфере кино и инди-игр в компании GoodbyeWorld Games, основанной им вместе с друзьями детства. Их дебютная видеоигра Before Your Eyes удостоена премии BAFTA.
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