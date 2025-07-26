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Отношения Майи Хоук и Льюиса Пуллмана повлияют на окружающий мир

26 июля
2025 год

Новости кино >>
26 июля 2025
Майя Хоук и Льюис Пуллман получили ключевые роли в сюрреалистичном ромкоме «Желаемое за действительное» (Wishful Thinking), уверяет Variety.

Отношения Майи Хоук и Льюиса Пуллмана повлияют на окружающий мир
фото: variety.com

Зрителям поведают о нестабильных отношениях пары, которая обнаруживает, что их эмоциональное состояние оказывает сверхъестественное влияние на окружающий мир. Им предстоит решить, бороться ли за свои отношения или смириться с тем, что их сильная связь может приносить больше вреда, чем пользы.

За постановку и сценарий фильма отвечает Грэм Паркс, работающий в сфере кино и инди-игр в компании GoodbyeWorld Games, основанной им вместе с друзьями детства. Их дебютная видеоигра Before Your Eyes удостоена премии BAFTA.
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№ 3
ДаринаКароль   28.07.2025 - 18:26
По-моему придумали какую-то ерунду. Это как: типа они поссорились, что привело к извержению вулкана или урагану? читать далее>>
№ 2
Тульский парень   27.07.2025 - 19:08
... Ага. Пахнет ерундой. Скучным жеванием слов. Крепкий сон за пару миллионов баксов. читать далее>>
№ 1
Тульский парень   26.07.2025 - 17:18
Драматическая фантастика, мутная история с непонятным концом. Рядовой фильм для количества, не больше. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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