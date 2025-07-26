У экранизации романа Кристин Ханны «Соловей» появился новый режиссер

Возобновилась работа над адаптацией романа Кристин Ханны «Соловей», изданного в 2015 году. По информации Deadline
, в картине впервые появятся в одном кадре Дакота
и Эль Фаннинг
.
Первоисточник повествует о судьбе двух сестер Изабелль и Вианн, живущих в оккупированной нацистами Франции. Вдохновением для первоисточника послужили женщины Сопротивления, помогавшие сбитым фашистами летчикам и прятавшие еврейских детей.
Впервые о военной драме с участием сестер Фаннинг заговорили в конце 2019-го. Тогда режиссерское кресло было закреплено за Мелани Лоран
— теперь за постановку отвечает Майкл Моррис
. Сценарий написала Дана Стивенс, а продюсером выступит Риз Уизерспун
. В мировой прокат новая картина компании TriStar выйдет 12 февраля 2027-го.
