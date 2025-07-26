Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

У экранизации романа Кристин Ханны «Соловей» появился новый режиссер

26 июля
2025 год

Новости кино >>
26 июля 2025
Возобновилась работа над адаптацией романа Кристин Ханны «Соловей», изданного в 2015 году. По информации Deadline, в картине впервые появятся в одном кадре Дакота и Эль Фаннинг.

У экранизации романа Кристин Ханны «Соловей» появился новый режиссер
фото: people.com

Первоисточник повествует о судьбе двух сестер Изабелль и Вианн, живущих в оккупированной нацистами Франции. Вдохновением для первоисточника послужили женщины Сопротивления, помогавшие сбитым фашистами летчикам и прятавшие еврейских детей.

Впервые о военной драме с участием сестер Фаннинг заговорили в конце 2019-го. Тогда режиссерское кресло было закреплено за Мелани Лоран — теперь за постановку отвечает Майкл Моррис. Сценарий написала Дана Стивенс, а продюсером выступит Риз Уизерспун. В мировой прокат новая картина компании TriStar выйдет 12 февраля 2027-го.
версия для печати

обсуждение >>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   29.07.2025 - 21:43
Две сестрички в одном кино. Впервые их увижу в одном проекте. читать далее>>
№ 3
Angelika77   29.07.2025 - 15:34
Новый режиссёр, а тема то старая, всё равно будет снято приблизительно в одном жанре и с одним и тем же посылом. читать далее>>
№ 2
Тульский парень   27.07.2025 - 19:04
своя военщина заточенная на один и тот же финал задрала. может здесь будет не все так радужно. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   26.07.2025 - 21:30
Риз Узерспун в последнее время больше занята продюссированием и режиссурой, чем актёрским делом. Свою "блондинку" отыграла, можно и на высших должностях поработать. читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Дакота и Эль Фаннинг получили шанс сыграть сестёр в экранизации «Соловья»
персоны
Мелани ЛоранМайкл МоррисРиз УизерспунДакота ФаннингЭль Фаннинг

фотографии >>
У экранизации романа Кристин Ханны «Соловей» появился новый режиссер фотографии
У экранизации романа Кристин Ханны «Соловей» появился новый режиссер фотографии
У экранизации романа Кристин Ханны «Соловей» появился новый режиссер фотографии
У экранизации романа Кристин Ханны «Соловей» появился новый режиссер фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Геральд Бежанов
31 октября ушёл из жизни режиссёр Геральд Бежанов.
Игорь Есипович
31 октября ушёл из жизни композитор Игорь Есипович.
Валентин Куйк
30 октября ушёл из жизни режиссёр, сценарист Валентин Куйк.
Анатолий Меньщиков
30 октября ушёл из жизни актёр Анатолий Меньщиков.
Якуб Ахмедов
29 октября ушёл из жизни актёр Якуб Ахмедов.
Костас Сморигинас
29 октября ушёл из жизни актёр Костас Сморигинас.
Андрей Гриневич
28 октября ушёл из жизни актёр Андрей Гриневич.
Роман Попов
28 октября ушёл из жизни актёр Роман Попов.
Андрей Демьянов
27 октября ушёл из жизни Андрей Иванович Демьянов.

День рождения >>

Анатолий Азо
Александр Арсентьев
Инна Капинос
Кира Кауфман
Сергей Краснов
Анатолий Папанов
Раиса Рязанова
Анастасия Сметанина
Артём Фадеев
Самира Армстронг
Джон Кэнди
Дермот Малруни
Ким Росси Стюарт
Бад Спенсер
Эдди Кэй Томас
Роб Шнайдер
все родившиеся 31 октября >>

Афиша кино >>

Ado Special Live «Shinzou» in Cinema
фильм-концерт, музыкальный
Япония, 2024
Презрение
драма, экранизация
Франция, Италия, 1963
Папины дочки. Мама вернулась
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Мажор в Дубае
криминальный фильм, приключения
Россия, 2025
Хищник: Миссия «Осирис»
научная фантастика, триллер
США, 2025
Паромщик
драмеди
Россия, 2025
Детка на драйве
боевик, триллер, экранизация
США, 2025
Шелби-Оукс. Город-призрак
триллер, фильм ужасов
Бельгия, США, 2024
Патруль Дино: Приключения в мире динозавров
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2022
Сират
драма
Испания, Франция, 2025
Старуха с ножом
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
Южная Корея, 2025
Хэллоуин. Ночной кошмар
фильм ужасов
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram