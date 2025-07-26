Катрина Балф, Дэйзи Эдгар-Джонс и Джордж Маккей напомнят про «Разум и чувства»

Обнародован актерский состав очередной экранизации романа Джейн Остин «Разум и чувства»
. Ключевые роли в картине компании Focus Features закреплены за Дэйзи Эдгар-Джонс
, Катриной Балф
и Эсме Крид-Майлз,
уточняет Variety
.
В фильме Джорджии Оукли также появятся Джордж Маккэй
, Фиона Шоу
, Фрэнк Диллэйн
, Херберт Нордрум
и Бодхи Рай Бретнач. Съемки проходят в Великобритании.
События первоисточника разворачиваются в Англии XVIII века. После смерти мистера Дэшвуда наследство отошло к его сыну. Вторая жена покойного (Балф) и ее дочери Элионор (Эдгар-Джонс), Марианна (Крид-Майлз) и Маргарет (Бретнач) остались ни с чем. Чтобы поправить свои дела, старшие сестры Дэшвуд должны выйти замуж. Но рассудительная Элионор понимает, что уже считается старой девой, а потому найти подходящую партию ей будет трудно. Страстная же Марианна недостаточно мудра, чтобы выбрать самого достойного ухажера. Маккэю достался образ Эдварда Феррарса, Диллэйн предстанет в качестве Джона Уиллоуби, Шоу получила роль миссис Дженнингс, а Нордрум сыграет полковника Кристофера Брэндона.
На счету романа несколько адаптаций. Самой известной из них является фильм Энга Ли
с Эммой Томпсон
, Кейт Уинслет
, Аланом Рикманом
и Хью Грантом
. А в индийской версии снялась Айшвария Рай
.
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