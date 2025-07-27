Нейролис, воскресшие в Висконсине и сибирские панки: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«Циники»
Онлайн-кинотеатр Okko поделился основным трейлером 10-серийного драмеди о дерзких, наглых и амбициозных коучах в сфере психологии отношений, с Викторией Исаковой
, Евгением Стычкиным
, Светланой Ивановой
и Аскаром Ильясовым
в главных ролях. Премьера сериала, который сняла команда, работавшая ранее над лирической комедией «Нежность
», состоится 28 июля.
«Циники»
Читать
Без морали: Светлана Иванова, Юлия Топольницкая и Евгений Стычкин
«Виноград»
Онлайн-кинотеатр KION представил тизерный трейлер лирической комедии с Павлом Прилучным
, Нино Нинидзе
, Софьей Синицыной
, Сергеем Газаровым
, Мариной Зудиной
и Егором Корешковым
. Действие сериала разворачивается в Краснодарском крае. Потерявший всё бизнесмен становится владельцем убыточных виноградников в Анапе и едет на родину спустя 20 лет.
«Виноград». Тизер-трейлер
Читать
Истина в вине: от чего страдают герои сериалов фестиваля «Пилот»
«Крутая перемена-2»
Продолжение успешного комедийного сериала
о находчивом школьном учителе литературы Андрее Ларионове в исполнении Никиты Ефремова
получило первый тизер-трейлер. По сюжету главный герой учит детей в Узбекистане, чтобы по возвращении в Россию стать директором престижной московской школы. Во втором сезоне к актёрскому составу присоединился Иван Добронравов
.
«Крутая перемена-2»
Смотреть онлайн
«Крутая перемена», 1 сезон
«Реальность не нужна. Восточно-Сибирский панк»
В Okko состоялась премьера документального фильма о феномене Восточно-Сибирского панка. Проект состоит из шести частей «фАктов», посвящённых субкультуре и ключевым панк-рок коллективам Иркутской области и Республики Бурятия, которые сформировали оригинальный музыкальный стиль, и внесли культурный вклад в развитие музыкального сообщества Восточной Сибири.
«Реальность не нужна. Восточно-Сибирский панк»
Смотреть онлайн
«Реальность не нужна. Восточно-Сибирский панк»
«Семь дней Петра Семёныча»
В сети появился официальный трейлер трогательной трагикомедии Тиграна Кеосаяна
с Фёдором Добронравовым
в главной роли. Фильм рассказывает о семи днях из жизни 70-летнего Петра Семёныча, который узнает о неизлечимой болезни. Однако диагноз еще не подтверждён, и у героя есть время осознать новую реальность, примириться с самим собой и родными, а также отыскать новые смыслы и изменить свою жизнь.
«Семь дней Петра Семёныча»
Смотреть онлайн
«Бессмертные» Тиграна Кеосаяна
«Высокий сезон»
К выходу всех серий адреналинового экшна Стаса Иванова
онлайн-кинотеатры START и Okko показали режиссёрский трейлер сериала. Вдохновлённый гонконгскими боевиками и фильмами Гая Ричи
, проект переносит зрителя в экзотический азиатский мир — от сёрферских тусовок на пляже кайтерской деревушки до адреналиновых погонь на мотоциклах по бурлящим улицам ночного мегаполиса.
«Высокий сезон». Трейлер №3
Читать
«Высокий сезон»: Вьетнамские флэшбеки
«Как хитрый лис с зайцами урожай делил»
В России запустили производство первого в стране нейроанимационного сериала. Эта комедийная история — не только мультфильм, но и дерзкая попытка взглянуть на деревенскую жизнь через призму ИИ, юмора и стартап-идей. Бывший криптоаферист, лис Герман прячется на ферме семьи Зайцевых, где сталкивается с умными фермерами нового поколения и понимает, что честная работа — не так уж плоха.
«Как хитрый лис с зайцами урожай делил»
Читать
Левша, ИИ Чингис-Хан и проклятый старый дуб: главные трейлеры за неделю
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Случайный выстрел»
Американский вестерн, на съёмках которого Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс
, обзавёлся не только локализованным названием, но и трейлером. В центре сюжета — преступник Харланд Раст, который отправляется в Канзас, чтобы спасти своего приговорённого к повешению внука Лукаса. Вместе они бегут в Мексику, но на хвост им садятся легендарный маршал США и охотник за головами.
«Случайный выстрел»
Смотреть онлайн
«Кресент-Сити» с Алеком Болдуином
«Одно целое»
Кинопрокатная компания «Вольга» опубликовала финальный трейлер боди-хоррора с Элисон Бри
и Дэйвом Франко
, который появится в кинотеатрах уже 31 июля. Это история о созависимых отношениях в духе «Нечто
» или «Субстанции
». По сюжету главных героев, переживающих кризис в отношениях, начинает очень сильно тянуть друг к другу. Чтобы спастись, им нужно раскрыть тайну своего нового дома, прежде чем они сольются в одно целое.
«Одно целое». Трейлер №2
Читать
Десятая «Пила», «Прогулка» Алексея Учителя, «Саван» Дэвида Кроненберга и еще 10 фильмов июля
«Воскрешение»
С 1 августа стриминговый сервис viju эксклюзивно покажет сай-фай сериал, сюжет которого перенесёт зрителя в городок штата Висконсин, где по какой-то причине недавно умершие люди вернулись к жизни. В числе воскресших оказалась младшая сестра офицера Дэйны Сайпресс, которая не помнит, как умерла. Теперь её сестра должна найти убийцу. Под подозрением все – и живые, и мёртвые.
«Воскрешение»
Читать
Обзор на другой сериал viju «Библиотекари: Следующая глава»
«Рыжая Соня»
31 июля 2025 года в российский прокат выходит одна из самых ожидаемых премьер лета. Главные роли в фэнтези-экшне исполнили Матильда Лутц
и Роберт Шиэн
, а режиссёром выступила Эм Джей Бассетт
, известная по проектам «Видоизменённый углерод
» и «Соломон Кейн
». По сюжету злой император берёт в плен Соню, последнюю из своего народа и хранительницу магии, и бросает её на арену.
«Рыжая Соня». Трейлер №2
Смотреть онлайн
«Соломон Кейн» Эм Джей Бассетт
обсуждение >>