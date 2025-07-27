Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «История рыцаря»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Нейролис, воскресшие в Висконсине и сибирские панки: главные трейлеры за неделю

27 июля
2025 год

Новости кино >>
27 июля 2025
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

СВЕЖИЕ РУССКИЕ

«Циники»
Онлайн-кинотеатр Okko поделился основным трейлером 10-серийного драмеди о дерзких, наглых и амбициозных коучах в сфере психологии отношений, с Викторией Исаковой, Евгением Стычкиным, Светланой Ивановой и Аскаром Ильясовым в главных ролях. Премьера сериала, который сняла команда, работавшая ранее над лирической комедией «Нежность», состоится 28 июля.

«Циники»

Читать Без морали: Светлана Иванова, Юлия Топольницкая и Евгений Стычкин

«Виноград»
Онлайн-кинотеатр KION представил тизерный трейлер лирической комедии с Павлом Прилучным, Нино Нинидзе, Софьей Синицыной, Сергеем Газаровым, Мариной Зудиной и Егором Корешковым. Действие сериала разворачивается в Краснодарском крае. Потерявший всё бизнесмен становится владельцем убыточных виноградников в Анапе и едет на родину спустя 20 лет.

«Виноград». Тизер-трейлер

Читать Истина в вине: от чего страдают герои сериалов фестиваля «Пилот»

«Крутая перемена-2»
Продолжение успешного комедийного сериала о находчивом школьном учителе литературы Андрее Ларионове в исполнении Никиты Ефремова получило первый тизер-трейлер. По сюжету главный герой учит детей в Узбекистане, чтобы по возвращении в Россию стать директором престижной московской школы. Во втором сезоне к актёрскому составу присоединился Иван Добронравов.

«Крутая перемена-2»

Смотреть онлайн «Крутая перемена», 1 сезон

«Реальность не нужна. Восточно-Сибирский панк»
В Okko состоялась премьера документального фильма о феномене Восточно-Сибирского панка. Проект состоит из шести частей «фАктов», посвящённых субкультуре и ключевым панк-рок коллективам Иркутской области и Республики Бурятия, которые сформировали оригинальный музыкальный стиль, и внесли культурный вклад в развитие музыкального сообщества Восточной Сибири.

«Реальность не нужна. Восточно-Сибирский панк»

Смотреть онлайн «Реальность не нужна. Восточно-Сибирский панк»

«Семь дней Петра Семёныча»
В сети появился официальный трейлер трогательной трагикомедии Тиграна Кеосаяна с Фёдором Добронравовым в главной роли. Фильм рассказывает о семи днях из жизни 70-летнего Петра Семёныча, который узнает о неизлечимой болезни. Однако диагноз еще не подтверждён, и у героя есть время осознать новую реальность, примириться с самим собой и родными, а также отыскать новые смыслы и изменить свою жизнь.

«Семь дней Петра Семёныча»

Смотреть онлайн «Бессмертные» Тиграна Кеосаяна

«Высокий сезон»
К выходу всех серий адреналинового экшна Стаса Иванова онлайн-кинотеатры START и Okko показали режиссёрский трейлер сериала. Вдохновлённый гонконгскими боевиками и фильмами Гая Ричи, проект переносит зрителя в экзотический азиатский мир — от сёрферских тусовок на пляже кайтерской деревушки до адреналиновых погонь на мотоциклах по бурлящим улицам ночного мегаполиса.

«Высокий сезон». Трейлер №3

Читать «Высокий сезон»: Вьетнамские флэшбеки

«Как хитрый лис с зайцами урожай делил»
В России запустили производство первого в стране нейроанимационного сериала. Эта комедийная история — не только мультфильм, но и дерзкая попытка взглянуть на деревенскую жизнь через призму ИИ, юмора и стартап-идей. Бывший криптоаферист, лис Герман прячется на ферме семьи Зайцевых, где сталкивается с умными фермерами нового поколения и понимает, что честная работа — не так уж плоха.

«Как хитрый лис с зайцами урожай делил»

Читать Левша, ИИ Чингис-Хан и проклятый старый дуб: главные трейлеры за неделю

ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Случайный выстрел»
Американский вестерн, на съёмках которого Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, обзавёлся не только локализованным названием, но и трейлером. В центре сюжета — преступник Харланд Раст, который отправляется в Канзас, чтобы спасти своего приговорённого к повешению внука Лукаса. Вместе они бегут в Мексику, но на хвост им садятся легендарный маршал США и охотник за головами.

«Случайный выстрел»

Смотреть онлайн «Кресент-Сити» с Алеком Болдуином

«Одно целое»
Кинопрокатная компания «Вольга» опубликовала финальный трейлер боди-хоррора с Элисон Бри и Дэйвом Франко, который появится в кинотеатрах уже 31 июля. Это история о созависимых отношениях в духе «Нечто» или «Субстанции». По сюжету главных героев, переживающих кризис в отношениях, начинает очень сильно тянуть друг к другу. Чтобы спастись, им нужно раскрыть тайну своего нового дома, прежде чем они сольются в одно целое.

«Одно целое». Трейлер №2

Читать Десятая «Пила», «Прогулка» Алексея Учителя, «Саван» Дэвида Кроненберга и еще 10 фильмов июля

«Воскрешение»
С 1 августа стриминговый сервис viju эксклюзивно покажет сай-фай сериал, сюжет которого перенесёт зрителя в городок штата Висконсин, где по какой-то причине недавно умершие люди вернулись к жизни. В числе воскресших оказалась младшая сестра офицера Дэйны Сайпресс, которая не помнит, как умерла. Теперь её сестра должна найти убийцу. Под подозрением все – и живые, и мёртвые.

«Воскрешение»

Читать Обзор на другой сериал viju «Библиотекари: Следующая глава»

«Рыжая Соня»
31 июля 2025 года в российский прокат выходит одна из самых ожидаемых премьер лета. Главные роли в фэнтези-экшне исполнили Матильда Лутц и Роберт Шиэн, а режиссёром выступила Эм Джей Бассетт, известная по проектам «Видоизменённый углерод» и «Соломон Кейн». По сюжету злой император берёт в плен Соню, последнюю из своего народа и хранительницу магии, и бросает её на арену.

«Рыжая Соня». Трейлер №2

Смотреть онлайн «Соломон Кейн» Эм Джей Бассетт
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Иногда они возвращаются: viju эксклюзивно покажет сай-фай сериал «Воскрешение»
«Восток — дело тонкое»: Никита Ефремов отправляется в Узбекистан в тизер-трейлере «Крутой перемены 2»
«Я фартовый»: Павел Прилучный начинает новую жизнь в тизерном трейлере сериала «Виноград»
Аскар Ильясов, Светлана Иванова и Виктория Исакова превратятся в «Циников» 28 июля
Суд снял с Алека Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве и закрыл дело
персоны
Алек БолдуинЭлисон БриСергей ГазаровИван ДобронравовФёдор ДобронравовНикита ЕфремовМарина ЗудинаСтас ИвановСветлана ИвановаАскар ИльясовВиктория ИсаковаТигран КеосаянЕгор КорешковМатильда ЛутцНино НинидзеПавел ПрилучныйСофья СиницынаЕвгений СтычкинДэйв ФранкоГалина ХатчинсРоберт Шиэн
фильмы
ВиноградВоскрешениеВысокий сезонКак хитрый лис с зайцами урожай делилКрутая перемена-2Одно целоеРеальность не нужна. Восточно-Сибирский панкРыжая СоняСемь дней Петра СемёнычаСлучайный выстрелЦиники

фотографии >>
Нейролис, воскресшие в Висконсине и сибирские панки: главные трейлеры за неделю фотографии
Нейролис, воскресшие в Висконсине и сибирские панки: главные трейлеры за неделю фотографии
Нейролис, воскресшие в Висконсине и сибирские панки: главные трейлеры за неделю фотографии
Нейролис, воскресшие в Висконсине и сибирские панки: главные трейлеры за неделю фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Калининград»

Скорбим

Николай Сметанин
26 июля ушёл из жизни артист Николай Сметанин.
Валерий Смирнов
23 июля ушёл из жизни актёр Валерий Смирнов.
Кирилл Датешидзе
23 июля ушёл из жизни актёр Кирилл Датешидзе.

День рождения >>

Анастасия Вознесенская
Ефим Каменецкий
Анна Кузминская
Сергей Лавыгин
Владимир Максимов
Марьяна Полтева
Фатима Реджаметова
Николай Черкасов
Яна Шивкова
Бурвиль
Николай Костер-Валдау
Джулиан Макмэхон
Пьер Массими
Джонатан Риз Майерс
Наум Шопов
Индиана Эванс
все родившиеся 27 июля >>

Афиша кино >>

Амели
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, 2001
Банда аутсайдеров
драма, криминальный фильм, нуар (черный фильм), экранизация
Франция, 1964
Одно целое
научная фантастика, триллер
Австралия, США, 2025
Письма о любви
драма, мелодрама, экранизация
Великобритания, Ирландия, 2024
Хорошенькая
драма
США, 2024
28 дней
драма, триллер
Италия, Бельгия, 2025
Мой папа — медведь
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Россия, 2025
Рыжая Соня
боевик, приключения, фэнтези
США, 2025
Прогулка
мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2003
Герои анекдотов
комедия
Россия, 2025
Взвести курки
боевик, комедия
США, 2025
Без правил
драма, криминальный фильм
Великобритания, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?