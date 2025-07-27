Кейли Спейни может присоединиться к команде адаптации видеоигры Elden Ring

Кейли Спейни
может сыграть в киноадаптации знаменитой видеоигры Хидетаки Миядзаки Elden Ring
, уверяет
голливудский журналист Джефф Снайдер.
Ранее стало известно, что актерский состав полнометражного фильма возглавит Кит Коннор
. К нему позднее присоединился Бен Уишоу
. Режиссерское кресло займет Алекс Гарленд
, а за производство возьмутся студия A24 и игровая компания Bandai Namco. Постановщик лично адаптирует сюжет, придуманный небезызвестным Джорджем Р. Р. Мартином
. Сам писатель вошел в продюсерскую команду вместе с Эндрю Макдональдом
.
Вышедший в 2022 году Elden Ring представляет собой экшен-RPG в стиле темного фэнтези, в котором игроки отправляются на поиски приключений в обширных пространствах и подземельях. События разворачиваются в мифическом царстве под названием Междуречье, где был разрушен могущественный артефакт Кольцо Элдена. Его-то геймерам и предстоит восстановить, чтобы прекратить войну и хаос.
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«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр
Игра с традиционными для Миядзаки элементами soulslike была разработана студией FromSoftware и выпущена Bandai Namco Entertainment. Ее тираж составляет на данный момент более 30 миллионов копий по всему миру. В конце мая на свет появился кооперативный спин-офф Elden Ring Nightreign
.
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