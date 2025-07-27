В Голливуде экранизируют еще один роман Стивена Кинга

Постановщик «Сталкера
» Джей Ти Моллнер выступит режиссером хоррора по мотивам романа Стивена Кинга
«Девочка, которая любила Тома Гордона». Согласно THR
, произведение впервые опубликовали в 1999 году.
Это душераздирающая история выживания девятилетней девочки по имени Триша, которая потерялась в лесу. Компанию ей составляет лишь радиоприемник Walkman, транслирующий бейсбольные матчи. Любовь главной героини к бейсболисту Тому Гордону начинает проявляться в галлюцинациях, которые могут спасти ей жизнь.
За прокат фильма отвечает компания Lionsgate. Для Моллнера это не первая адаптация Кинга — он написал сценарий для «Долгой прогулки
» Фрэнсиса Лоуренса
, которая появится в российских кинотеатрах 18 сентября.
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