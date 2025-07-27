«Восставшего из ада» Клайва Баркера перенесут в игровое пространство

«Восставший из ада
» Клайва Баркера
обретет собственную игровую адаптацию. Об этом стало известно благодаря опубликованному трейлеру
грядущей видеоигры.
Однопользовательский боевой сурвайвал-хоррор Clive Barker's Hellraiser: Revival
разрабатывают компании Saber Interactive и Boss Team Games для ПК и актуальных консолей. Геймеров ожидает «встреча лицом к лицу с Пинхедом, к роли которого впервые за почти два десятилетия возвращается актер Даг Брэдли».
По сюжету Эйдан должен разблокировать темные силы таинственной головоломки-шкатулки, чтобы спасти свою девушку из адской бездны. Играя за Эйдана, игроки будут «использовать адские способности шкатулки, чтобы выжить в сделке со зловещим Пинхедом и сразиться с извращенным культом, который поклоняется ему и его сенобитам»
. В случае неудачи страдания главного героя станут «легендой даже в аду»
.
Хоррор-серия началась в 1987 году с истории про Фрэнка, всю свою сознательную жизнь искавшего смысл жизни. Однажды он приобрел на восточном базаре старинную шкатулку Лемаршана, которая по легенде может вызвать сенобитов, демонов Внешней Тьмы, способных доставить неописуемые наслаждения. Но в итоге Фрэнка постигает печальная участь жертвы Пинхеда и его зловещих напарников. В первом фильме, основанном на новелле самого Баркера, сыграли Эндрю Робинсон
и Клэр Хиггинс
.
За четыре десятилетия было создано девять сиквелов, а в 2022-м вышел перезапуск
Дэвида Брукнера с Джейми Клейтон
, Одесса Адлон
, Гораном Вишничем
и Хиам Аббасс
. По фильму также сняли индонезийский ремейк.
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