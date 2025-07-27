«Восставшего из ада» Клайва Баркера перенесут в игровое пространство

анонс

В Голливуде экранизируют еще один роман Стивена Кинга

Кейли Спейни может присоединиться к команде адаптации видеоигры Elden Ring

27 июля

Нейролис, воскресшие в Висконсине и сибирские панки: главные трейлеры за неделю

А ещё психология отношений, виноградники в Анапе и тот самый вестерн с Алеком Болдуином