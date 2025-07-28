Осел из «Шрэка» получит полнометражный спин-офф

Осел из «Шрэка
» получит свой полнометражный спин-офф. Информацию порталу Screen Rant подтвердил Эдди Мерфи
, который озвучивает персонажа.
фото: DreamWorks
«Как у Кота в сапогах, у которого есть свой собственный фильм. Это будет забавная история об Осле, его жене-драконе и его детях — которые наполовину драконы, наполовину ослы
», — рассказал Мерфи.
По словам актера, работу над картиной начнут в сентябре, а пока продолжается озвучка пятого «Шрэка
», который должен выйти на большие экраны в декабре 2026 года.
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