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Осел из «Шрэка» получит полнометражный спин-офф

28 июля
2025 год

Новости кино >>
28 июля 2025
Осел из «Шрэка» получит свой полнометражный спин-офф. Информацию порталу Screen Rant подтвердил Эдди Мерфи, который озвучивает персонажа.

Осел из «Шрэка» получит полнометражный спин-офф
фото: DreamWorks

«Как у Кота в сапогах, у которого есть свой собственный фильм. Это будет забавная история об Осле, его жене-драконе и его детях — которые наполовину драконы, наполовину ослы», — рассказал Мерфи.

По словам актера, работу над картиной начнут в сентябре, а пока продолжается озвучка пятого «Шрэка», который должен выйти на большие экраны в декабре 2026 года.
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№ 1
Матвей Брикун   28.07.2025 - 12:39
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