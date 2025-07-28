Осел из «Шрэка» получит полнометражный спин-офф

что почитать?

Их сын Тимофей должен переехать к матери

С 27 на 28 июля, 01:50, ОТР

Главная тема

55 лет Николаю Костеру-Вальдау: вспоминаем его первую большую роль в кино

Триллер «Ночной сторож» стал прорывом не только для звезды «Игры престолов»