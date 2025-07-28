Сергей Епишев, Анастасия Попова и Матвей Семенов выиграют «Миллиард проблем»

СТС покажет комедийный сериал «Миллиард проблем» о семье Калачевых, случайно выигравших миллиард. Премьера проекта состоится 18 августа в 19:00. С последствиями лотереи справляются герои в исполнении Сергея Епишева, Анастасии Поповой, Матвея Семенова и других актеров. сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба СТС
По сюжету Калачевы экономят на всем, а папа, школьный учитель Ростик (Сергей Епишев), ведет подсчеты затрат в блокноте и мечтает о гранте. Семья не унывает, участвует в эстафетах, лотереях и конкурсах, где можно выиграть полезный приз. Все меняется, когда Ростику достается выигрышный билет на 1 000 000 000 рублей. Казалось бы, теперь Калачевым не о чем беспокоиться, ведь они обеспечены на всю жизнь. Но с появлением больших денег появляются и большие проблемы.
«Богатство для Ростика становится ужасным испытанием. Мой герой боится, что большие деньги все испортят, сделают родных алчными и в итоге семья развалится. Ведь постоянная экономия, в которой они жили, тем не менее сплотила их», — говорит Сергей Епишев.
На съемках актер вспоминал, что, как и его герой, тоже проживал непростой период. «Как-то полгода жил в долг, это были плохие времена. В такие моменты мало что помогает, потому что все мысли только о том, где взять денег, что есть, как выкрутиться, как сэкономить, а витрины магазинов становятся чем-то несбыточным и заманчивым. Непросто было, в общем», — поделился артист.
По словам режиссера, перед съемками команда изучала похожие истории в реальной жизни. «Главное, что мы поняли, — люди не готовы к большим деньгам, если их сами не заработали, поэтому часто получаются трагические истории. Но у нас комедия, не без оптимизма, и если это поражение, то мини. В каждой серии Калачевы попадают в глупейшие ситуации, связанные с деньгами, но благодаря любви и поддержке друг друга становятся только ближе», — рассказывает Кирилл Васильев.
В одной из серий в роли самого себя появится Олег Тактаров. По сюжету Ростик хочет доказать семье, что он настоящий мужчина, поэтому вызывает на боксерский поединок своего обидчика. Чтобы подготовиться к бою, он нанимает известного спортсмена. По словам Тактарова, в реальной жизни его тренерская карьера позади из-за актерских амбиций: «Когда жил в Америке, как раз и поддерживал штаны тем, что тренировал. Преподавал самбо, джиу-джитсу, дзюдо и бокс. А потом пошли съемки в кино, и я понял, что нехорошо бросать тех, кого приручил, поэтому перестал тренировать».
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