Олег Маловичко, Ангелина Стречина и Алена Званцова вошли в состав жюри фестиваля «Окно в Европу»

33-й фестиваль российского кино «Окно в Европу» представил состав жюри. Смотр пройдет в Выборге с 8 по 14 августа.
фото: пресс-служба смотра
Председателем жюри игрового конкурса выступил сценарист и продюсер Олег Маловичко. Компанию ему составят заместитель директора канала «Россия 1», ответственная за маркетинг и внешние коммуникации, продюсер Ясмина Бен Аммар, а также продюсер и генеральный директор «Марс Медиа Энтертейнмент» Юлия Иванова, главный редактор программы поддержки сценаристов АНО «Автор» и сборника «Киносценарии» Александр Дьяков, режиссер и сценарист Алена Званцова и актриса Ангелина Стречина.
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