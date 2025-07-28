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Олег Маловичко, Ангелина Стречина и Алена Званцова вошли в состав жюри фестиваля «Окно в Европу»

28 июля
2025 год

Новости кино >>
28 июля 2025
33-й фестиваль российского кино «Окно в Европу» представил состав жюри. Смотр пройдет в Выборге с 8 по 14 августа.

Олег Маловичко, Ангелина Стречина и Алена Званцова вошли в состав жюри фестиваля «Окно в Европу»
фото: пресс-служба смотра

Председателем жюри игрового конкурса выступил сценарист и продюсер Олег Маловичко. Компанию ему составят заместитель директора канала «Россия 1», ответственная за маркетинг и внешние коммуникации, продюсер Ясмина Бен Аммар, а также продюсер и генеральный директор «Марс Медиа Энтертейнмент» Юлия Иванова, главный редактор программы поддержки сценаристов АНО «Автор» и сборника «Киносценарии» Александр Дьяков, режиссер и сценарист Алена Званцова и актриса Ангелина Стречина.

Неигровой конкурс оценят председатель жюри, кинокритик Любовь Аркус, шоураннер и продюсер Мария Серпионова, режиссер и педагог Юлия Бобкова.

В анимационной категории лучших выберут председатель жюри, режиссер-аниматор Александр Храмцов, детский писатель и натуралист Станислав Востоков, художник-аниматор Владимир Ефимов.
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