Стало известно, кто сыграет главные роли в экранизации бестселлера «Твое сердце будет разбито»

Вероника Журавлева и Даниэль Вегас сыграют главные роли в экранизации бестселлера «Твое сердце будет разбито». В пресс-службе проекта отмечают, что фанатский дримкаст стал реальностью: книжный канон, голос поклонников и видение создателей совпали.
фото: Атмосфера Кино
За производство картины отвечают кинокомпания «Ол Медиа Компани», онлайн-кинотеатр START, «Свердловская киностудия», при поддержке Фонда кино. Режиссером выступает Михаил Вайнберг. В кинотеатрах фильм выйдет в 2026 году, дистрибьютором значится «Атмосфера кино».
Сюжет разворачивается вокруг старшеклассницы Полины, на защиту которой в новой школе приходит Барс — опасный и загадочный одноклассник с репутацией бунтаря. Их отношения начинаются с игры — он притворился ее защитником, она — его девушкой. Но когда чувства становятся настоящими, им приходится бороться за свою любовь вопреки всему — школе, семье и даже судьбе.
«Начиная работу над экранизацией, мы с огромным уважением подошли к мнению поклонников творчества Анны Джейн, для которых книга "Твое сердце будет разбито" стала по-настоящему важной. Всего за месяц после анонса экранизации мы получили огромное количество сообщений от фанатов с их версиями идеального каста, изучили их творчество на эту тему в социальных сетях. Мы долго искали актеров на главные роли, стремясь к максимальному соответствию как книжному описанию, так и ожиданиям аудитории. На мой взгляд, Вероника и Даниэль — идеальный дуэт, который позволит фанатам книги увидеть на экране именно тех Барса и Полину, которых они себе представляли», — говорит продюсер Георгий Шабанов.
Анна Джейн стала самым издаваемым автором 2024 года, а дилогия «Твое сердце будет разбито» заняла второе место в топе по продажам художественной литературы на маркетплейсах. У истории более 6,5 миллионов прочтений, а общее число прочтений книг автора превышает 30 миллионов.
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