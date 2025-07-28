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Стало известно, кто сыграет главные роли в экранизации бестселлера «Твое сердце будет разбито»

28 июля
2025 год

Новости кино >>
28 июля 2025
Вероника Журавлева и Даниэль Вегас сыграют главные роли в экранизации бестселлера «Твое сердце будет разбито». В пресс-службе проекта отмечают, что фанатский дримкаст стал реальностью: книжный канон, голос поклонников и видение создателей совпали.

Стало известно, кто сыграет главные роли в экранизации бестселлера «Твое сердце будет разбито»
фото: Атмосфера Кино

За производство картины отвечают кинокомпания «Ол Медиа Компани», онлайн-кинотеатр START, «Свердловская киностудия», при поддержке Фонда кино. Режиссером выступает Михаил Вайнберг. В кинотеатрах фильм выйдет в 2026 году, дистрибьютором значится «Атмосфера кино».

Сюжет разворачивается вокруг старшеклассницы Полины, на защиту которой в новой школе приходит Барс — опасный и загадочный одноклассник с репутацией бунтаря. Их отношения начинаются с игры — он притворился ее защитником, она — его девушкой. Но когда чувства становятся настоящими, им приходится бороться за свою любовь вопреки всему — школе, семье и даже судьбе.

«Начиная работу над экранизацией, мы с огромным уважением подошли к мнению поклонников творчества Анны Джейн, для которых книга "Твое сердце будет разбито" стала по-настоящему важной. Всего за месяц после анонса экранизации мы получили огромное количество сообщений от фанатов с их версиями идеального каста, изучили их творчество на эту тему в социальных сетях. Мы долго искали актеров на главные роли, стремясь к максимальному соответствию как книжному описанию, так и ожиданиям аудитории. На мой взгляд, Вероника и Даниэль — идеальный дуэт, который позволит фанатам книги увидеть на экране именно тех Барса и Полину, которых они себе представляли», — говорит продюсер Георгий Шабанов.

Анна Джейн стала самым издаваемым автором 2024 года, а дилогия «Твое сердце будет разбито» заняла второе место в топе по продажам художественной литературы на маркетплейсах. У истории более 6,5 миллионов прочтений, а общее число прочтений книг автора превышает 30 миллионов.
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обсуждение >>
№ 4
Анастасия Ал. Благинина   28.07.2025 - 19:27
Зашоренность в цвету. Должны играть таланты. А юные бездари пусть учатся и полы где-нибудь драят, имхо. читать далее>>
№ 3
AlexК   28.07.2025 - 19:11
... это было бы смехотворно, должны молодые играть, все когда-то были ноунеймами читать далее>>
№ 2
Анастасия Ал. Благинина   28.07.2025 - 18:26
А мне не нравится, что в экранизации романа талантливой Анны Джейн будут эти ноунеймные недорослые бездарщины. Лучше бы известные актёры лет 30-35-ти, но молодо выглядящие играли. Например, Александра... читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   28.07.2025 - 18:04
Мне нравится, что роли двух главных героев будет играть красивые актёры Вероника Журавлева и Даниэль Вегас. Раньше их нигде не видела, но со страшненькими я б наверное не стала смотреть экранизацию. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Стало известно, кто сыграет главные роли в экранизации бестселлера «Твое сердце будет разбито» фотографии
Стало известно, кто сыграет главные роли в экранизации бестселлера «Твое сердце будет разбито» фотографии
Стало известно, кто сыграет главные роли в экранизации бестселлера «Твое сердце будет разбито» фотографии
Стало известно, кто сыграет главные роли в экранизации бестселлера «Твое сердце будет разбито» фотографии
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