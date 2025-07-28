Стало известно, кто сыграет главные роли в экранизации бестселлера «Твое сердце будет разбито»

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У актёра и его супруги родился сын

«Ночи у нас бессонные»: 43-летний Иван Стебунов впервые стал отцом

Их сын Тимофей должен переехать к матери

Звезда «Этерны» — о пробах, планах и сравнениях с другими фэнтези

Иван Трушин: «В России нет актерской карьеры — есть актерская судьба»

С 27 на 28 июля, 01:50, ОТР

«Важно сделать выбор»: Константин Богомолов о тайно вернувшихся в Россию знакомых

Спутник телезрителя

«О бесконечности»: Я и сам все это видел

В ночь с 26 на 27 июля, 01:30, Пятница!