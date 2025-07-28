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Завершены съемки документального фильма «Брат навсегда» о культовой дилогии Алексея Балабанова

28 июля
2025 год

Новости кино >>
28 июля 2025
Завершились съемки документального фильма «Брат навсегда» о культовой дилогии Алексея Балабанова. В проекте приняли участие Никита Михалков, Сергей Сельянов, Надежда Васильева-Балабанова, Ирина Салтыкова, Дарья Юргенс и другие, сообщает пресс-служба картины.

Завершены съемки документального фильма «Брат навсегда» о культовой дилогии Алексея Балабанова
фото: пресс-служба проекта

Режиссеры Григорий и Анна Сельяновы исследуют не только закулисье съемочного процесса, редкие архивные материалы и малоизвестные эпизоды из истории создания дилогии, но и главное — то, как фильмы Алексея Балабанова стали частью культурного кода современной России.

«Идея фильма появилась, когда мы пришли на выставку, посвященную творчеству Балабанова, в Петербурге, и нас поразило количество молодых людей 15-25 лет. Мы поняли, что интерес к "Брату" жив, молодежь до сих пор интересуется этой темой, но никто пока не рассказал эту историю на их языке. Нам захотелось сделать фильм, который будет понятен и близок сегодняшнему зрителю - по стилю, тону, образу мышления», — рассказывает Григорий Сельянов.

Создатели фильма поговорили с актерами и участниками лент «Брат» и «Брат 2», экспертами, кинокритиками и представителями молодого поколения зрителей, для которых Данила Багров продолжает оставаться символом времени. Съемочная группа посетила знаковые локации франшизы в Нью-Йорке и Чикаго, встретила американского фаната фильма «Брат-2», нашла и пообщалась с артистами американской части съемок, побывала на даче Алексея Балабанова, где был написан сценарий к фильму «Брат».

Премьера «Брат навсегда» ожидается осенью 2025 года.
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Завершены съемки документального фильма «Брат навсегда» о культовой дилогии Алексея Балабанова фотографии
Завершены съемки документального фильма «Брат навсегда» о культовой дилогии Алексея Балабанова фотографии
Завершены съемки документального фильма «Брат навсегда» о культовой дилогии Алексея Балабанова фотографии
Завершены съемки документального фильма «Брат навсегда» о культовой дилогии Алексея Балабанова фотографии
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