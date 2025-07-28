Завершены съемки документального фильма «Брат навсегда» о культовой дилогии Алексея Балабанова

Режиссеры Григорий и Анна Сельяновы исследуют не только закулисье съемочного процесса, редкие архивные материалы и малоизвестные эпизоды из истории создания дилогии, но и главное — то, как фильмы Алексея Балабанова стали частью культурного кода современной России.
«Идея фильма появилась, когда мы пришли на выставку, посвященную творчеству Балабанова, в Петербурге, и нас поразило количество молодых людей 15-25 лет. Мы поняли, что интерес к "Брату" жив, молодежь до сих пор интересуется этой темой, но никто пока не рассказал эту историю на их языке. Нам захотелось сделать фильм, который будет понятен и близок сегодняшнему зрителю - по стилю, тону, образу мышления», — рассказывает Григорий Сельянов.
Создатели фильма поговорили с актерами и участниками лент «Брат» и «Брат 2», экспертами, кинокритиками и представителями молодого поколения зрителей, для которых Данила Багров продолжает оставаться символом времени. Съемочная группа посетила знаковые локации франшизы в Нью-Йорке и Чикаго, встретила американского фаната фильма «Брат-2», нашла и пообщалась с артистами американской части съемок, побывала на даче Алексея Балабанова, где был написан сценарий к фильму «Брат».
Премьера «Брат навсегда» ожидается осенью 2025 года.
обсуждение >>