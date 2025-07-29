«Мои сводные сестры и мачеха не злые»: первый тизер новой японской «Золушки»

В следующем году нас ждет премьера аниме-сериала «Мои сводные сестры и мачеха не злые
». Комедийная манга Оцудзи
тонко и с юмором переосмысляет классический сюжет «Золушки
». Студия NEWON
, для которой проект станет дебютом, уже хвастается первыми постером
и промороликом.
После смерти матери скромную старшеклассницу Мию Накамуру отправляют жить к отцу — в родовое имение могущественного клана Конокура. Будучи внебрачным ребенком, она готовится к холодному приему и отчужденности со стороны мачехи и её дочерей. Однако всё оборачивается иначе: несмотря на устрашающий внешний вид, Тэру проявляет нежность и деликатность, старшая сестра Марика язвит, но опекает, а младшая Ариса — простодушна и по-детски мила. Вместо издевательств — тепло, участие и неожиданная поддержка.
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«Гадкая сестра» — скандинавское прочтение «Золушки» без купюр
Режиссером выступает Кэйсукэ Иноуэ
(«Однушка лорда демонов и героя
», «Руки прочь от кинокружка!
»), за сценарные повороты отвечает Нанами Хосино
(«Досанко-гяру чудо как милы
», «Моя новая горничная очень подозрительна
»), а за дизайн персонажей — Муцуми Сасаки
(полный метр
и два первых сезона «Лагеря на свежем воздухе
»). Добрую мачеху Тэру озвучивает Кудзира
(Орочимару из «Наруто
», Аманда Уоллер
из «Отряда самоубийц из другого мира
»).
Ёнкома
, начавшаяся как цикл коротких постов в соцсетях, быстро обрела популярность и вскоре перебралась в онлайн-журнал comic POOL
. К настоящему моменту выпущено восемь полноценных томов.
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