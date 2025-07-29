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«Мои сводные сестры и мачеха не злые»: первый тизер новой японской «Золушки»

29 июля
2025 год

Новости кино >>
29 июля 2025
В следующем году нас ждет премьера аниме-сериала «Мои сводные сестры и мачеха не злые». Комедийная манга Оцудзи тонко и с юмором переосмысляет классический сюжет «Золушки». Студия NEWON, для которой проект станет дебютом, уже хвастается первыми постером и промороликом.


После смерти матери скромную старшеклассницу Мию Накамуру отправляют жить к отцу — в родовое имение могущественного клана Конокура. Будучи внебрачным ребенком, она готовится к холодному приему и отчужденности со стороны мачехи и её дочерей. Однако всё оборачивается иначе: несмотря на устрашающий внешний вид, Тэру проявляет нежность и деликатность, старшая сестра Марика язвит, но опекает, а младшая Ариса — простодушна и по-детски мила. Вместо издевательств — тепло, участие и неожиданная поддержка.

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Режиссером выступает Кэйсукэ ИноуэОднушка лорда демонов и героя», «Руки прочь от кинокружка!»), за сценарные повороты отвечает Нанами ХосиноДосанко-гяру чудо как милы», «Моя новая горничная очень подозрительна»), а за дизайн персонажей — Муцуми Сасаки (полный метр и два первых сезона «Лагеря на свежем воздухе»). Добрую мачеху Тэру озвучивает Кудзира (Орочимару из «Наруто», Аманда Уоллер из «Отряда самоубийц из другого мира»).

«Мои сводные сестры и мачеха не злые»: первый тизер новой японской «Золушки»

Ёнкома, начавшаяся как цикл коротких постов в соцсетях, быстро обрела популярность и вскоре перебралась в онлайн-журнал comic POOL. К настоящему моменту выпущено восемь полноценных томов.

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«Мои сводные сестры и мачеха не злые»: первый тизер новой японской «Золушки» фотографии
«Мои сводные сестры и мачеха не злые»: первый тизер новой японской «Золушки» фотографии
«Мои сводные сестры и мачеха не злые»: первый тизер новой японской «Золушки» фотографии
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