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Подружки Елена Сафонова, Татьяна Орлова и Марина Яковлева отправятся в Крым 4 августа

29 июля
2025 год

Новости кино >>
29 июля 2025
На Первом канале с 4 по 7 августа в 22.00 состоится премьера детективной мелодрамы «Старушки в бегах. Крымские каникулы» с Еленой Сафоновой, Татьяной Орловой и Мариной Яковлевой. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Действие третьего сезона «Старушек в бегах» будет происходить в Крыму. На фоне красивейших просторов, моря и гор развернется захватывающая история с участием полюбившихся зрителям Лиды (Сафонова), Зины (Орлова) и Кати (Яковлева). По словам Елены Сафоновой, «это продолжение истории трех подружек, которые любые жизненные препятствия преодолевают вместе. А так как они люди другого поколения, то не могут пройти и мимо тех, кто нуждается в помощи, столкнулся с обманом или просто нуждается в нужных словах поддержки».

Подружки Елена Сафонова, Татьяна Орлова и Марина Яковлева отправятся в Крым 4 августа
фото: пресс-служба Первого канала

По сюжету Лидия получает письмо от адвоката своего покойного бывшего мужа Алексея, из которого следует, что ее сын Андрей (Сергей Загребнев) становится наследником прекрасного дома в Крыму. Лида и Андрей отправляются на полуостров, чтобы отказаться от наследства, но вскоре выясняется, что это невозможно. В доме проживает вторая семья Алексея, состоящая из его жены Галины (Светлана Казарцева) и ее дочери Анны (Екатерина Чаннова), а по условиям завещания при отказе жилье уходит государству, и женщины лишаются крыши над головой. Ситуация обостряется в силу того, что обе семьи не хотят признавать друг друга. Из Москвы на помощь подруге на неизменной синей «Волге» срочно выезжает Зина. «Моя героиня на протяжении предыдущих сезонов была в поиске женского счастья. Но иногда поиск – и есть счастье, тем более в Крыму, где происходят события новых серий», — говорит Татьяна Орлова.

В сериале также заняты Александр Клюквин, Алена Коломина, Иван Шабалтас, Сергей Баталов, Михаил Богдасаров, Константин Тополага, Вячеслав Манучаров и другие актеры. Новые серии поставили режиссеры Мария Маханько и Всеволод Аравин. Съемки проходили в Крыму, Коломне и Москве. «"Старушки в бегах" остаются верны себе – это доброе, динамичное кино под лозунгом "спешите делать добро". По духу наши героини "дон кихоты", и их объединяют поступки. И сериал еще доказывает, что женщины могут дружить и это не выдумка. Такие дружбы бывают — на всю жизнь, с особой поддержкой в трудные времена», — рассказала Марина Яковлева.
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№ 2
Angelika77   29.07.2025 - 15:23
А я обожаю Орлову, поэтому с радостью посмотрю сериал, каким бы он там простым не был)) читать далее>>
№ 1
Анастасия Ал. Благинина   29.07.2025 - 15:03
Первый деградирует. Ну зачем ему этот примитивный сериальчик о приключениях бабушек?! Лучше бы что-то актуальное показали. Но Первый при Эрнсте это совсем не ОРТ при Владимире Познере. Так что ждать... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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фильмы
Старушки в бегахСтарушки в бегах. Крымские каникулы

фотографии >>
Подружки Елена Сафонова, Татьяна Орлова и Марина Яковлева отправятся в Крым 4 августа фотографии
Подружки Елена Сафонова, Татьяна Орлова и Марина Яковлева отправятся в Крым 4 августа фотографии
Подружки Елена Сафонова, Татьяна Орлова и Марина Яковлева отправятся в Крым 4 августа фотографии
Подружки Елена Сафонова, Татьяна Орлова и Марина Яковлева отправятся в Крым 4 августа фотографии
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