Подружки Елена Сафонова, Татьяна Орлова и Марина Яковлева отправятся в Крым 4 августа

Действие третьего сезона «Старушек в бегах» будет происходить в Крыму. На фоне красивейших просторов, моря и гор развернется захватывающая история с участием полюбившихся зрителям Лиды (Сафонова), Зины (Орлова) и Кати (Яковлева). По словам Елены Сафоновой, «это продолжение истории трех подружек, которые любые жизненные препятствия преодолевают вместе. А так как они люди другого поколения, то не могут пройти и мимо тех, кто нуждается в помощи, столкнулся с обманом или просто нуждается в нужных словах поддержки».
фото: пресс-служба Первого канала
По сюжету Лидия получает письмо от адвоката своего покойного бывшего мужа Алексея, из которого следует, что ее сын Андрей (Сергей Загребнев) становится наследником прекрасного дома в Крыму. Лида и Андрей отправляются на полуостров, чтобы отказаться от наследства, но вскоре выясняется, что это невозможно. В доме проживает вторая семья Алексея, состоящая из его жены Галины (Светлана Казарцева) и ее дочери Анны (Екатерина Чаннова), а по условиям завещания при отказе жилье уходит государству, и женщины лишаются крыши над головой. Ситуация обостряется в силу того, что обе семьи не хотят признавать друг друга. Из Москвы на помощь подруге на неизменной синей «Волге» срочно выезжает Зина. «Моя героиня на протяжении предыдущих сезонов была в поиске женского счастья. Но иногда поиск – и есть счастье, тем более в Крыму, где происходят события новых серий», — говорит Татьяна Орлова.
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