Брекоткин, Бледанс и Рожков вернулись к своим ролям в третьем сезоне комедии «Мама будет против»

По сюжету бывший грузчик и директор пирожковой, а ныне председатель ТСЖ Николай (Постовалов) готовится к свадьбе с Наташей (Корнева). Дав формальное согласие, Тамара Игоревна разворачивает подпольную деятельность против этого брака. К тому же ей нужно сохранить власть над собственным двором, на который посягнула могущественная управляющая компания. «Тамара Игоревна снова борется, но теперь не только с Николаем, но и с управляющей компанией. Чтобы показать образцовый двор, отсмотрели весь Екатеринбург и в итоге выбрали лучший на свой вкус. Зрители увидят и другие красивые локации, и новых персонажей, и камео — звезду 90-х», — говорит продюсер и автор сценария Сергей Ершов.
фото: пресс-служба телеканала СТС
Сезон сосредоточит свое внимание на подготовке к свадьбе Николая и Наташи. По словам создателей сериала, зритель пройдет все этапы с героями и узнает себя. «Наталья очень переживает, думаю, как и все девушки, хочет, чтобы все получилось идеально. Вспоминаю, когда мне делали предложение, большого торжества не хотелось. Сейчас думаю по-другому и, возможно, не откажусь от красивого праздника. Но, конечно, гораздо важнее штампа в паспорте — найти своего человека. Так что пока, в отличие от своей героини, замуж не собираюсь, мое сердце свободно», — поделилась Ксения Корнева.
Зрителей также ожидают сцены с участием вертолетов, мотоциклов, экскаваторов, фудтрака и другого транспорта. В комедии герои перекрывают весь город, чтобы найти важные документы, возвращаются в 1973-й, отправляются к озеру ради Тамары Игоревны и попадают в другие приключения. «Визуально этот сезон намного ярче, — признается Сергей Ершов. — Нам хочется не только рассмешить зрителя, но и по максимуму показать Урал и наш любимый Екатеринбург».
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