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Объявлена дата премьеры драмы «Дыши» с Мариной Александровой и Дашей Верещагиной

29 июля
2025 год

Новости кино >>
29 июля 2025
Объявлена дата премьеры восьмисерийной драмы «Дыши». Показ сериального дебюта режиссера Анны Кузнецовой с Мариной Александровой, Дашей Верещагиной, Петром Бусловым и Мариэттой Цигаль-Полищук в главных ролях стартует 15 августа в Okko, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

«Дыши»

Зрителей ожидает история Леры (Александрова) ― звездного московского ВИП-акушера, сторонницы идеи естественных родов. Одной из ее клиенток становится Маша (Верещагина), юная любовница влиятельного бизнесмена Шахова (Буслов). Девушка должна родить ему долгожданного наследника, однако из-за осложнений, возникших во время родов, ребенок появляется на свет в крайне тяжелом состоянии. Шахов инициирует расследование, от результатов которого будет зависеть судьба не только клиники, но и самой Леры ― главной обвиняемой в случившейся трагедии.

По словам Анны Кузнецовой, к работе над проектом ее «приманил» сценарий, написанный Еленой Кондратьевой и Светланой Штебой, а исполнительница главной роли Марина Александрова отметила, что у сериала есть три важные составляющие: сценарий, режиссер и команда.

Объявлена дата премьеры драмы «Дыши» с Мариной Александровой и Дашей Верещагиной
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Компанию вышеназванным актерам составили Светлана Камынина, Иван Агапов, Наталья Земцова и другие. За визуальную составляющую отвечают оператор Роман Малышев и художник-постановщик Ольга Соколова. Драма является совместной работой Okko, продюсерского центра Originals Production и кинокомпании «Место силы».

«Дыши» стал триумфатором VII фестиваля «Пилот», победив в номинациях «Лучший сценарий пилота сериала» и «Лучший пилот сериала» по мнению жюри.
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Объявлена дата премьеры драмы «Дыши» с Мариной Александровой и Дашей Верещагиной фотографии
Объявлена дата премьеры драмы «Дыши» с Мариной Александровой и Дашей Верещагиной фотографии
Объявлена дата премьеры драмы «Дыши» с Мариной Александровой и Дашей Верещагиной фотографии
Объявлена дата премьеры драмы «Дыши» с Мариной Александровой и Дашей Верещагиной фотографии
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