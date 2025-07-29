Объявлена дата премьеры драмы «Дыши» с Мариной Александровой и Дашей Верещагиной

Зрителей ожидает история Леры (Александрова) ― звездного московского ВИП-акушера, сторонницы идеи естественных родов. Одной из ее клиенток становится Маша (Верещагина), юная любовница влиятельного бизнесмена Шахова (Буслов). Девушка должна родить ему долгожданного наследника, однако из-за осложнений, возникших во время родов, ребенок появляется на свет в крайне тяжелом состоянии. Шахов инициирует расследование, от результатов которого будет зависеть судьба не только клиники, но и самой Леры ― главной обвиняемой в случившейся трагедии.
По словам Анны Кузнецовой, к работе над проектом ее «приманил» сценарий, написанный Еленой Кондратьевой и Светланой Штебой, а исполнительница главной роли Марина Александрова отметила, что у сериала есть три важные составляющие: сценарий, режиссер и команда.
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