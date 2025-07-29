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Кирилл Гребенщиков, Валерия Федорович и Юлия Волкова спустятся в заброшенную шахту

29 июля
2025 год

Новости кино >>
29 июля 2025
Кирилл Гребенщиков, Валерия Федорович и Юлия Волкова снимаются в мистическом триллере Мурада Алиева «Террикон», сообщает пресс-служба ТВ-3.

По сюжету Платон с сыном Никитой приезжает в бывший шахтерский поселок. Мужчина не успевает освоиться на новом месте, как его ребенок исчезает после вечеринки с местными ребятами. Еще одного участника той встречи находят мертвым у себя дома. Платон намерен во что бы то ни стало разыскать сына, однако жители поселка, кажется, только препятствуют расследованию. Кроме того, Платон становится очевидцем их странных собраний, еще не подозревая, что в заброшенной шахте находится временной портал. Ради спасения сына Платону придется разобраться с давним проклятьем здешних мест, довлеющим над каждым, кто оказался у подножия террикона. Образы юных главных героев воплотят Руслан Чагилов, Анастасия Воевода, Сергей Походаев, Артем Жигулин, Елизавета Карякина, Василий Пинчук и Виктория Спицына. Также в сериале снимаются Илья Оболонков, Карен Мкртчян, Лира Айларова, Анна Ещенко, Вячеслав Шихалеев, Ольга Балашова, Игорь Ветров, Сергей Батаев, Игорь Кулачко, Михаил Дорожкин и Евгений Касьяненко.

Кирилл Гребенщиков, Валерия Федорович и Юлия Волкова спустятся в заброшенную шахту
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

Съемки пройдут в Подмосковье, Туле и Мурманске. В Мурманской области команда будет работать в двух действующих шахтах, что позволит достоверно передать атмосферу замкнутого шахтерского мира. Шахта «Северный глубокий» — одна из самых известных и глубоких в регионе, символ упорства и сурового труда для целого поколения горняков. «Каула-Котсельваара» — старейшая шахта Кольского полуострова, исторически связанная с освоением северных территорий и до сих пор хранящая в себе множество тайн. Для режиссера Мурада Алиева это «не просто мистический триллер, а прежде всего история о людях и их внутренних переживаниях, поэтому я стараюсь максимально глубоко раскрыть характеры и взрослых, и молодых героев. Вдохновляясь атмосферой и приемами таких фильмов, как американский триллер "Спуск 2", я стремлюсь создать не только напряженный сюжет, но и особое ощущение замкнутости, скрытых тайн и испытаний. Именно поэтому для съемок мы выбрали мурманские шахты — пожалуй, единственные в России, где до сих пор работают старые клети и сохранились советские штреки. Эти локации идеально передают дух нашей истории, помогают буквально прочувствовать напряжение и непредсказуемость, которые лежат в основе "Террикона"».

«Сериал "Террикон" для нас — это новый этап в развитии оригинального контента на ТВ-3. Мы всегда ищем необычные сюжеты и локации, и в этот раз решили пойти еще дальше: отправить команду в реальные мурманские шахты, чтобы передать атмосферу, которую невозможно воссоздать в павильоне. Этот проект сочетает в себе мистику, саспенс и глубокую психологию, а работа с такой мощной командой и уникальными локациями, уверен, даст зрителю совершенно новый опыт», — говорит генеральный продюсер ТВ-3 Константин Обухов.
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фрагменты: «Платина». Отрывок >>
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№ 2
Angelika77   29.07.2025 - 19:33
... Точнее не фильм, а сериал. Как раз по теме ТВ-3. читать далее>>
№ 1
valerik61   29.07.2025 - 19:30
Фильм заинтересовал! Берем на заметку!)) читать далее>>
Всего сообщений: 2
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фотографии >>
Кирилл Гребенщиков, Валерия Федорович и Юлия Волкова спустятся в заброшенную шахту фотографии
Кирилл Гребенщиков, Валерия Федорович и Юлия Волкова спустятся в заброшенную шахту фотографии
Кирилл Гребенщиков, Валерия Федорович и Юлия Волкова спустятся в заброшенную шахту фотографии
Кирилл Гребенщиков, Валерия Федорович и Юлия Волкова спустятся в заброшенную шахту фотографии
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