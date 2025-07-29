Кирилл Гребенщиков, Валерия Федорович и Юлия Волкова спустятся в заброшенную шахту

Съемки пройдут в Подмосковье, Туле и Мурманске. В Мурманской области команда будет работать в двух действующих шахтах, что позволит достоверно передать атмосферу замкнутого шахтерского мира. Шахта «Северный глубокий» — одна из самых известных и глубоких в регионе, символ упорства и сурового труда для целого поколения горняков. «Каула-Котсельваара» — старейшая шахта Кольского полуострова, исторически связанная с освоением северных территорий и до сих пор хранящая в себе множество тайн. Для режиссера Мурада Алиева это «не просто мистический триллер, а прежде всего история о людях и их внутренних переживаниях, поэтому я стараюсь максимально глубоко раскрыть характеры и взрослых, и молодых героев. Вдохновляясь атмосферой и приемами таких фильмов, как американский триллер "Спуск 2", я стремлюсь создать не только напряженный сюжет, но и особое ощущение замкнутости, скрытых тайн и испытаний. Именно поэтому для съемок мы выбрали мурманские шахты — пожалуй, единственные в России, где до сих пор работают старые клети и сохранились советские штреки. Эти локации идеально передают дух нашей истории, помогают буквально прочувствовать напряжение и непредсказуемость, которые лежат в основе "Террикона"».
«Сериал "Террикон" для нас — это новый этап в развитии оригинального контента на ТВ-3. Мы всегда ищем необычные сюжеты и локации, и в этот раз решили пойти еще дальше: отправить команду в реальные мурманские шахты, чтобы передать атмосферу, которую невозможно воссоздать в павильоне. Этот проект сочетает в себе мистику, саспенс и глубокую психологию, а работа с такой мощной командой и уникальными локациями, уверен, даст зрителю совершенно новый опыт», — говорит генеральный продюсер ТВ-3 Константин Обухов.
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