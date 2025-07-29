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Серию шутеров Wolfenstein адаптируют для малых экранов

29 июля
2025 год

Новости кино >>
29 июля 2025
Студия Amazon MGM Studios перенесет на малые экраны культовую серию шутеров Wolfenstein, уверяет Variety.

Серию шутеров Wolfenstein адаптируют для малых экранов
фото: variety.com

О сюжете пока ничего неизвестно, однако уже обнародован логлайн грядущего сериала: «История про убийства нацистов всегда в моде». Создателем, сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером выступит Патрик Сомервилль, который с детства фанатеет от Wolfenstein. В продюсерской команде также числятся Джонатан Нолан, Лиза Джой и Джерк Густафссон из студии MachineGames, ответственной за последние части игровой серии.

О разработке киноверсии игры сообщалось еще в 2012 году, однако работа так и не была продолжена.

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Оригинал способствовал популяризации шутеров от первого лица. В центре сюжета – американский солдат времен Второй мировой войны Уильям «Би Джей» Бласковиц. В играх главный герой отправлялся в тыл врага, чтобы сражаться с нацистами, и обнаруживал, что те занимаются странными экспериментами и оккультизмом, пытаясь склонить чашу весов войны в свою пользу.

Первая часть — Castle Wolfenstein — вышла в 1981-м. Она, как и ее продолжение Beyond Castle Wolfenstein, представляла собой игру с видом сверху. После выхода в 1992-м Wolfenstein 3D серия пошла по пути шутеров от первого лица. На текущий момент вышло 14 игр, последними из них являются Wolfenstein: Youngblood и Wolfenstein: Cyberpilot. В наши дни за выход новых частей отвечают студия MachineGames и издательство Bethesda Softworks.
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Серию шутеров Wolfenstein адаптируют для малых экранов фотографии
Серию шутеров Wolfenstein адаптируют для малых экранов фотографии
Серию шутеров Wolfenstein адаптируют для малых экранов фотографии
Серию шутеров Wolfenstein адаптируют для малых экранов фотографии
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