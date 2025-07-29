Серию шутеров Wolfenstein адаптируют для малых экранов

Студия Amazon MGM Studios перенесет на малые экраны культовую серию шутеров Wolfenstein, уверяет Variety
.
О сюжете пока ничего неизвестно, однако уже обнародован логлайн грядущего сериала: «История про убийства нацистов всегда в моде». Создателем, сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером выступит Патрик Сомервилль
, который с детства фанатеет от Wolfenstein. В продюсерской команде также числятся Джонатан Нолан
, Лиза Джой
и Джерк Густафссон из студии MachineGames, ответственной за последние части игровой серии.
О разработке киноверсии игры сообщалось еще в 2012 году, однако работа так и не была продолжена.
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Оригинал способствовал популяризации шутеров от первого лица. В центре сюжета – американский солдат времен Второй мировой войны Уильям «Би Джей» Бласковиц. В играх главный герой отправлялся в тыл врага, чтобы сражаться с нацистами, и обнаруживал, что те занимаются странными экспериментами и оккультизмом, пытаясь склонить чашу весов войны в свою пользу.
Первая часть — Castle Wolfenstein — вышла в 1981-м. Она, как и ее продолжение Beyond Castle Wolfenstein, представляла собой игру с видом сверху. После выхода в 1992-м Wolfenstein 3D серия пошла по пути шутеров от первого лица. На текущий момент вышло 14 игр, последними из них являются Wolfenstein: Youngblood и Wolfenstein: Cyberpilot. В наши дни за выход новых частей отвечают студия MachineGames и издательство Bethesda Softworks.
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